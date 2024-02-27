Злой рок рок-музыканта: семейные трагедии Владимира Кузьмина

За плечами именитого музыканта Владимира Кузьмина успешная творческая карьера, множество написанных хитов и основанная им музыкальная группа «Карнавал». Такой талант с самого начала привлекал внимание публики не только к работе рок-звезды, но и к его личной жизни, в которой было много испытаний.

У Владимира Кузьмина было множество романов. Возлюбленные женщины подарили певцу шесть детей. Однако популярность не стала залогом личного счастья. О том, какие тяжелые испытания в семейной жизни пришлось пережить знаменитому рок-исполнителю, вспомнил Пятый канал.

Смерть дочери Елизаветы

Елизавета — первая дочь Владимира Кузьмина. Девочка появилась на свет в 1977 году в первом браке с поэтессой Татьяной Артемьевой. С раннего детства Лиза была активным и одаренным ребенком, благодаря чему казалось, что впереди ее ждет большое светлое будущее. И несмотря на то, что творческие родители посвящали все свое время карьере и не уделяли дочери должного внимания, ожидания начали оправдываться уже в школьные годы, когда девочка стала приносить домой хорошие оценки.

Однако, несмотря на рождение еще двух детей — сына Степана в 1983-м и дочери Сони в 1985-м, счастье неумолимо исчезало из брака Владимира Кузьмина и Татьяны Артемьевой. Супруга замечала, что звездного мужа постоянно окружают толпы поклонниц, жаждущих заполучить внимание своего кумира, что не могло не сеять раздор в семье. А точку в отношениях творческих личностей в 1985-м поставил продолжительный роман Владимира Кузьмина с тогда бывшей на пике популярности, а ныне сбежавшей из России и предавшей своих поклонников Аллой Пугачевой.

Развод родителей нанес Елизавете настоящую психологическую травму, которая зачастую оборачивалась истериками и нервными срывами. В 16-летнем возрасте девочка решила начать самостоятельную жизнь и ушла из дома. Она поступила в училище имени Гнесиных и начала писать стихи. Однако обрести счастье вне родительского гнезда Елизавете так и не удалось. Девушка связалась с плохой компанией, увлеклась оккультизмом, пристрастилась к алкоголю и запрещенным веществам. Такой образ жизни усугубил психологическое состояние дочери музыканта, и она впала в депрессию.

У звездного отца не было свободного времени для воспитания Елизаветы. Он помогал ей лишь финансово — купил квартиру в Москве и оплачивал все прихоти. В итоге разгульный образ жизни девушки обернулся трагедией. В 2002-м тело 25-летней Елизаветы с ножевыми ранениями на шее было найдено в ее собственной квартире. Виновником смерти девушки оказался возлюбленный, который убил ее в ходе бытовой ссоры.

Смерть сына Степана

Судьба не пощадила и второго ребенка Владимира Кузьмина от Татьяны Артемьевой. Степан с подросткового возраста уверенно шел по стопам творческого отца, который, в свою очередь, предрекал сыну колоссальный успех в мире музыки. Кузьмин несказанно гордился наследником и не жалел денег на его образование. Так, Степану удалось обучиться в школе в Англии и мастерски освоить гитару.

Однако в злосчастном для семьи Владимира Кузьмина 2002 году жизнь наследника пошла под откос. Степан сильно любил сестру Елизавету, поэтому новость о ее смерти стала для него тяжелым ударом. Моральное состояние молодого человека пошатнулось, и он замкнулся в себе. Сын знаменитости даже пытался покончить с собой. Тогда врачам удалось его спасти, а встревоженные близкие заставили Степана обратиться к психотерапевту, однако такие меры не помогли. От жизнерадостного характера юноши не осталось и следа.

С тех пор Степан пошел не по стопам звездного отца, а как и Елизавета, нашел утешение лишь в алкоголе и запрещенных веществах. В 2009-м вредные привычки также погубили юношу в его собственной квартире. Молодой человек уснул, не потушив табачное изделие, которое в результате закатилось под диван и стало причиной возгорания. Едва проснувшегося из-за сильного задымления Степана, который находился в неадекватном состоянии после выпитого накануне алкоголя, охватила паника. Юноша не сумел сориентироваться и решил покинуть жилье, находящееся на 18-м этаже, через окно. К сожалению, его план перелезть в квартиру соседей снизу не удался, и Степан сорвался с высоты. Выжить ему не удалось. Владимир Кузьмин признавался, что винил себя в смерти сына, ведь это именно он купил ему квартиру в верхней части дома.

Арест приемного сына Никиты и потеря ребенка

Никита — родной сын Татьяны Артемьевой, появившийся на свет в 1987 году. Владимир Кузьмин был для рожденного от другого мужчины мальчика чужим человеком. Однако несмотря на разрыв рок-музыканта с первой женой, в его паспорте все еще стоял штамп о браке, из-за чего отцом новорожденного оказался был записан именно музыкант. Такое стечение обстоятельств не испугало Кузьмина, и он не только согласился с данным документом, но и принял Никиту как родного сына.

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Владимир Кузьмин относился к приемному ребенку так же, как и к своим детям. Мальчик никогда не чувствовал себя обделенным. Певец не отвернулся от Никиты и в 2010 году, когда тот оказался подозреваемым в причастности к масштабной финансовой афере в США.

Молодой человек, проживавший на Западе, был обвинен в компьютерном мошенничестве. Никиту подозревали в разработке вируса, выводящего средства с чужих банковских счетов. Тогда приемному сыну Кузьмина грозило пожизненное заключение. Однако парень начал активно сотрудничать со следствием и, раскрыв имена сообщников, был приговорен к трем годам заключения и крупному штрафу в размере 7 миллионов долларов. Срок он отбыл, пока шло следствие, поэтому в 2013 году Никита благополучно вернулся на родину.

Жизнь молодого человека в России постепенно налаживалась. Он работал над дизайнерскими проектами и строил личную жизнь. В 2020 году Никита женился на стилисте Ирине Поповой, а в 2021-м у пары родилась дочь Агата. Однако семейное счастье омрачилось всего через два года, когда супруги ждали второго ребенка. Во время родов сердце нерожденного сына Никиты и Ирины перестало биться. Мальчик скончался.

Крупная ссора Владимира Кузьмина с братом Александром

В молодости братья Кузьмины были очень близки. Их связывало не только родство, но и страсть к миру музыки, в котором они оба строили карьеру.

Александр играл в группе своего старшего брата Владимира «Динамик». Одно время музыкальный коллектив работал в США. А когда спустя несколько лет Кузьмин-старший вернулся в Москву, младший решил окончательно обосноваться на Западе. Так жизнь развела творческих родственников.

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Некоторое время братья продолжали поддерживать между собой тесную связь, но спустя годы от нее не осталось и следа. Отношения Кузьминых постепенно накалялись. Александр резко высказывался в адрес жены Владимира Екатерины и самого певца, в то время как о любовнице Светлане отзывался весьма тепло. А Кузьмин-старший обвинял брата в том, что тот продолжительное время не работал и жил за его счет.

Александру так и не удавалось реализоваться в творческой деятельности, что в совокупности с проблемами во взаимоотношениях с братом поселило в его душе ощущение недовольства самим собой и своей жизнью. Такое состояние побудило музыканта взяться за бутылку. Столкнувшись с зависимостью, Александр обратился за помощью к звездному брату. Однако все попытки наладить отношения с Владимиром оказались безрезультатными.

Тяжелая болезнь Владимира Кузьмина

Ходили слухи, что после похорон двух старших детей у Владимира Кузьмина начались проблемы с алкоголем. Поклонники отмечали, что порой рок-музыкант выступал на своих концертах в нетрезвом состоянии. Он периодически совершал на сцене странные действия, которые не свойственны человеку, не имеющему зависимостей. Например, в 2006-м Кузьмин с трудом связывал слова и несколько раз отлучался за кулисы, чтобы справить нужду. Однако сам артист слухи о зависимости опровергал.

В 2015-м после выступления перед зрителями Ростова-на-Дону музыкант оказался в центре крупного скандала. Некоторые поклонники опубликовали видеоматериалы, демонстрирующие нетрезвое состояние певца. Тогда появились слухи, что Кузьмин злоупотребляет алкоголем из-за ссоры с женой Екатериной. Однако и эти предположения рок-музыкант вместе с супругой опровергли.

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А в 2019-м в СМИ просочилась информация, что у Владимира Кузьмина серьезные проблемы со здоровьем, и он страдает от болезни сосудов головного мозга. В 2020-м Владимир Кузьмин заявил, что пересмотрел свой образ жизни и забыл про алкоголь. По словам музыканта, на протяжении десяти дней он даже придерживался травяной диеты.

В конце февраля 2024 Владимиру Кузьмину экстренно вызвали скорую. Бригада медиков оказала ему первую помощь, госпитализация не потребовалась. Связано ли это с пагубными привычками, неизвестно.

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