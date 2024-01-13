Рюмка хуже любовника: 7 звездных семей, распавшихся из-за алкоголя

Порой жизнь знаменитостей не такая прекрасная, как может показаться наблюдателям со стороны. Звездам, как и остальным людям, свойственно поддаваться различным губительным слабостям, среди которых бывает и алкоголь. Далеко не для всех пристрастие к спиртному проходит бесследно. У одних из-за зависимости страдает репутация, а у других от вредной привычки рушится карьера. Однако самым страшным последствием злоупотребления алкоголем становится разрушение личной жизни.

Частым отпечатком, оставленным спиртным в судьбе знаменитости, становится разрушение семьи. Пятый канал вспомнил, какие еще звездные семьи распались из-за алкоголя.

Лера Кудрявцева и Игорь Макаров

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Телеведущая Лера Кудрявцева начала 2024 год с объявления о разрыве отношений с любящим выпить мужем Игорем Макаровым.

Звезда вышла замуж за молодого хоккеиста в 2013 году. Несмотря на разницу в возрасте в 16 лет, в совместной жизни супругов не было серьезных проблем, а долгожданная дочь росла в их семье в спокойствии. Однако оказалось, что об одном негативном факте телезвезда долго молчала.

Макаров завершил спортивную карьеру более трех лет назад. С тех пор молодой человек проводил много времени дома, из-за чего Лера даже называла его «нудноватым». К удивлению, стать примерным семьянином экс-хоккеисту помешала алкогольная зависимость. Кудрявцева опубликовала в своей социальной сети сообщение о том, что уходит от мужа, кратко заявив: «Алкоголь — зло».

Лариса Гузеева и ее первый супруг Илья

www.globallookpress.com / Alexander Nosovsky

Со своим первым мужем Ильей актриса и телеведущая Лариса Гузеева познакомилась в 25 лет на съемках фильма «Соперницы», где будущий супруг знаменитости был ассистентом оператора. Уже на тот момент у мужчины проявлялась тяга к алкоголю, но влюбленную Гузееву это не остановило. Вскоре пара узаконила свои отношения.

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Спустя несколько месяцев брака актриса узнала, что у партнера не только алкогольная зависимость, но и пристрастие к запрещенным веществам. Восемь лет артистка уговаривала мужа пройти лечение, однако успехом попытки не увенчались. В итоге сама Лариса Гузеева нашла утешение в спиртном. К счастью, когда душевная рана подзатянулась, она нашла в себе силы закончить разрушительные отношения как с мужем, так и с бутылкой.

Анна Седокова и Валентин Белькевич

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

Певица Анна Седокова вступала в брак три раза. Все тяжести жизни с алкоголиком она познала в первом браке с футболистом Валентином Белькевичем. Несмотря на спортивную карьеру, он любил выпивать, а также изменял жене.

Седоковой не раз приходилось искать мужа в заведениях, где продавали алкоголь. Даже беременность супруги не вызвала у Белькевича желания прекратить разгульный образ жизни. Однако подавать на развод певица, которая оказалась под давлением собственной матери, не спешила. Та переживала, что дочь останется одна с ребенком на руках. Но несмотря на это, силы терпеть происходящее покинули звезду, и она развелась с Валентином Белькевичем спустя два года совместной жизни.

Михаил Ефремов и Евгения Добровольская

www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov, Ekaterina Tsvetkova

Актер Михаил Ефремов влюбился в коллегу Евгению Добровольскую практически с первого взгляда. Его чувствам не помешал даже второй брак, в котором состоял артист на тот момент. Расставшись с женой, Ефремов с головой окунулся в роман с новой возлюбленной. Однако с самого начала возникли трудности. На тот момент у актера уже наблюдались проблемы с алкоголем. Добровольская сказала Михаилу Ефремову, что выйдет за него замуж лишь в том случае, если он перестанет выпивать. Артист принял ее условия и не злоупотреблял целых пять лет.

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В один момент Михаил Ефремов не удержался и, несмотря на появившегося недавно на свет сына Николая, вновь потянулся к бутылке. Алкоголь стал причиной ссор в семье, в ходе которых супруг иногда не мог себя контролировать и применял физическую силу. В итоге, спустя два года бесконечных ссор Евгения Добровольская подала на развод. Пара была в браке семь лет.

Владислав Галкин и Дарья Михайлова

www.globallookpress.com / Natalya Loginova

Актер Владислав Галкин состоял в браке четыре раза. Последней его супругой стала актриса Дарья Михайлова, с которой он расписался в 1998 году. Стать союзу по-настоящему счастливым помешал алкоголь. Галкин часто выпивал и не желал лечиться от зависимости. Также, по словам знакомых, артист изменял жене.

Спустя десять лет брака Дарья Михайлова, устав бороться с вредной привычкой мужа, решила завершить несчастливые отношения и подать на развод. Однако расторгнуть брак так и не удалось. Меньше чем за месяц до назначенной даты Владислав Галкин скончался.

Валентина Серова и Константин Симонов

www.globallookpress.com / Russian Look; © РИА Новости / Яков Халип

Для поэта Константина Симонова брак с актрисой Валентиной Серовой стал третьим. Для творческого мужчины артистка стала музой. Он посвящал ей стихотворения и пьесы. Изначально девушка отвергала ухаживания поэта, однако со временем согласилась выйти за него замуж. Однако браку не суждено было длиться вечно.

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Совместная жизнь супругов была полна неприятных событий, среди которых оказалось и пристрастие к алкоголю. В конце 1940-х Валентина Серова, будучи в браке, стала зависима от спиртного, из-за чего ее состояние и внешний вид сильно ухудшились. Все попытки Симонова спасти жену не принесли результата. Союз распался спустя 14 лет брака.

Александр Демидов и его вторая супруга

www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

Один из основателей театра «Квартет И» Александр Демидов вступал в брак три раза, каждый из которых по новому раскрывал его сложные отношения с алкоголем. Зависимость от спиртного актер приобрел после развода с первой женой Светланой Шварц. Бывшая супруга ограничила встречи Демидова с их дочерью, что сильно отразилось на моральном состоянии знаменитости. В этот трудный период актер женился во второй раз.

Его новой избранницей стала непубличная девушка Елена. Демидов стал отцом во второй раз, но семейного счастья паре достичь не удалось. Театральный деятель продолжал злоупотреблять алкоголем, что привело к разводу. Тогда артист отчаялся обрести личное счастье. Однако ему посчастливилось встретить девушку Маргариту, которая смогла помочь ему побороть алкогольную зависимость и стала для него любимой женой.