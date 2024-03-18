Срок Агузаровой, дерзость Сюткина и склоки Хавтана: скандальные выходки «Браво» за 40 лет

На песнях «Этот город», «Любите, девушки», «Дорога в облака», «Я — то, что надо» выросло не одно поколение слушателей. Для давних поклонников шлягеры знаменитой группы «Браво» стали судьбоносными. Под композиции коллектива встретилось множество пар по всему постсоветскому пространству. Но мало кто знает, что популярность группе принес скандал.

Чем группа навлекла на себя немилость правоохранительных органов и как она завоевала популярность у слушателей, вспомнил Пятый канал.

Новая волна рок-н-ролла

Историю коллектива можно условно разделить на три больших этапа, связанных с разными солистами. В свое время у микрофона «Браво» стояли Жанна Агузарова и Валерий Сюткин.

Сейчас фронтменом ансамбля более 20 лет является Роберт Ленц. Однако истории «Браво» не было бы без человека, занявшего скромное место гитариста в команде, — Евгения Хавтана. Именно он основал группу и написал для нее большинство песен, впоследствии ставших хитами.

© РИА Новости / Игорь Михалев

Коллектив был основан осенью 1983-го. Тогда студент-инженер Хавтан, всю жизнь грезивший музыкой, попробовал свои силы в группе «Постскриптум», возглавляемой тогда Гариком Сукачевым. Репертуар и взаимоотношения в команде не впечатлил начинающего музыканта. Он не раз пытался обратить внимание участников на другие стили и жанры.

Из-за расхождений во взглядах вскоре выяснилось, что Евгению и «Постскриптуму» не по пути. Получив опыт работы в группе, Хавтан решил организовать собственный ансамбль.

Первые шаги «Браво» с Жанной Агузаровой

Несмотря на набирающие популярность стили диско и рок, участники коллектива не хотели поддаваться распространенным тенденциям и решили возродить старый забытый рок-н-ролл. На фоне других коллективов свободолюбивые приверженце ретро уже в самом начале карьеры стали выделяться. Еще одним ключом к популярности «Браво» стала первая солистка — звезда эпатажа Жанна Агузарова.

Она сама позвонила Хавтану и, представившись Иванной Андерс, предложила свою кандидатуру в качестве вокалистки. Руководитель ансамбля вспоминал в одном из интервью, что, услышав голос певицы, он пришел в неописуемый восторг.

www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

Агузарова стала не только исполнительницей, но и сочиняла тексты для будущих хитов. Так, первой совместной песней в творческом союзе стал шлягер «Желтые ботинки», стихи к которому написала Жанна. Бытует версия, что и к названию коллектива приложила руку певица. Именоваться «Браво» предложила одна из подруг Агузаровой.

Музыканты самостоятельно выпустили первый сборник песен (магнитоальбом). Тогда многие начинающие артисты записывали композиции на кассеты, а потом «подпольно» распространяли среди друзей и знакомых. И уже эта любительская фонограмма стала популярной у молодежи.

Первый легальный успех «Браво»

Группа начала выступать, но дебютный же концерт закончился в отделении милиции. Начав играть первый номер в программе — песню «Верю я», исполнители увидели, как в зале ДК «Мосэнерготехпром» появились люди в форме. От охватившей паники музыканты не могли остановиться и продолжили играть. Концерт окончился, только когда представители власти порезали все провода от аппаратуры.

Артистов обвиняли в незаконной предпринимательской деятельности, но никто из посетителей мероприятия не признался в том, что купил билет. Участников «Браво» отпустили за отсутствием состава преступления, но внесли в черный список. Не понравились правоохранителям и тексты песен. Так, в «Желтых ботинках» милиционеры углядели крамолу на вышестоящее руководство страны, поскольку лирический герой хита убегает от «Чайки» — машины, на которой в те времена разъезжали лидеры СССР. Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3068940/track/25903419">Жёлтые ботинки</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/188974">Браво</a> на Яндекс Музыке

Больше всех из коллектива досталось Агузаровой. Любительницу мистификации оставили в отделении. При ней нашли поддельный паспорт на имя Иванны Андерс. Своих документов у певицы не было. Солистку коллектива осудили, и она полгода провела на работах в тюменском леспромхозе.

Музыканты ждали вокалистку, но не все верили в успех. Пока Жанна отбывала наказание, в ансамбле сменилось несколько участников. Однако за прошедшее время группе удалось восстановить свое честное имя и начать официальные выступления. В 1985-м коллектив выпустил второй магнитоальбом. Тогда же группа впервые появилась на телевидении.

Через год музыканты «Браво» приняли участие в первом официальном рок-фестивале «Рок-панорама», проходившем в столице. За ним последовали оглушительные концерты в разных регионах России. «Медицинский институт», «Будь со мной», «Кошки» и другие оригинальные хиты группы напевали по всей стране. Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3062203/track/25861593">Чёрный кот</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/188974">Браво</a> на Яндекс Музыке

Наряду с новыми песнями группа пробовала перепевать и уже известные. И эти каверы обретали совершенно новую жизнь. Так, например, случилось с черным котом, которого, согласно строкам хита, «ненавидел весь дом». Композиция появилась еще в 1960-х. Тогда зажигательный твист исполняла певица Татьяна Миансарова. Однако в исполнении «Браво» хит обрел новую жизнь.

В 1987-м свет увидела дебютная пластинка «Ансамбль „Браво“». Перед коллективом забрезжили международные перспективы. С гастролями группа побывала в Финляндии, Швеции, Польше, Италии и Израиле. В тот же период музыка «Браво» наряду с хитами Виктора Цоя стала саундтреком к фильме режиссера Сергея Соловьева «Асса».

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Поиск направления после ухода Агузаровой

Отношения музыкантов и эксцентричной вокалистки были непростыми. Агузарова то уходила из группы, то вновь возвращалась. После одного из кратковременных уходов на рубеже 1984 — 1985 у микрофона «Браво» появился известный в музыкальной тусовке исполнитель Сергей Рыженко. Однако он не смог надолго закрепиться на позиции солиста. Потом в коллективе пробовались певицы Анна Салмина и Татьяна Рузаева. С первой исполнительницей группа даже успела записать песню «Король «Оранжевое лето».

В 1988-м Агузарова навсегда покинула «Браво». Расставание было легким. Жанна не раз вновь выходила на сцену вместе с бывшими коллегами на значимых мероприятиях. Например, на юбилейных концертах.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3076383/track/25949305">Дорога в облака</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/188974">Браво</a> на Яндекс Музыке

На вакантное место претендовали многие персоны из музыкальной тусовки. Так, певец Евгений Осин ходил на каждую репетицию ансамбля и умолял, чтобы его взяли. Коллектив даже самиздатом записал альбом «Скажем мы друг другу: «Браво!», но вскоре пути музыкантов и певца разошлись, а сам сборник увидел свет только в 2021-м после смерти Осина.

Непродолжительное время в ансамбле пела Ирина Епифанова. Вместе с ней группа даже участвовала в популярной телепрограмме, но вскоре исполнительница решила заняться сольной карьерой.

Золотой век «Браво» с Валерием Сюткиным

© РИА Новости / Дмитрий Коробейников

В 1990-м в состав стиляг вошел простой романтик Валерий Сюткин. Несмотря на то, что сотрудничество «Браво» и исполнителя продлилось меньше пяти лет, но многие меломаны до сих пор ассоциируют группу именно с Сюткиным.

Однако для начала карьеры Сюткину пришлось сменить имидж и расстаться с внушительной шевелюрой, которая не вписывалась в стиль группы. Валерий вдохнул в коллектив новую творческую искру, возможно, поэтому этот союз был успешным и плодотворным.

Первым совместным произведением Хавтана и Сюткина стала песня «Вася». Композитор придумал мелодию и попросил певца сочинить на нее текст. У Валерия сразу родилась идея хита о столичном пижоне, которого знает практически весь город. В коллективе долго спорили, как назвать персонажа, ведь от этого зависела судьба хита. Автор музыки считал, что тот должен иметь вычурное иностранное имя, но Сюткин противился. Солист убеждал, что нужно в произведении сделать ироничный контраст, поэтому «мужчину небесной красоты» должны звать просто.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3076383/track/25949307">Любите, девушки</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/188974">Браво</a> на Яндекс Музыке

Тогда бас-гитарист Сергей Лапин предложил назвать героя Васей. Хавтан был категорически против, но участникам группы понравилась эта идея. Они уговорили композитора оставить это имя. И были правы. Песня про «мужчину небесной красоты» мгновенно стала шлягером.

Также в этот период появилась еще одна характерная черта ансамбля — стильный оранжевый галстук. После выхода песни с этими строчками фанаты не только приходили на концерте с данным предметом гардероба на шее, но и приносили галстуки с собой и закидывали ими артистов на сцене.

С Сюткиным группа записала самые известные альбомы «Стиляги из Москвы» и «Московский бит». Но творчество скоро стало преткновением между руководителем «Браво» и солистом. Валерий покинул коллектив и заняться сольной карьерой. Обид на «Браво» певец, впоследствии получивший звание Заслуженного артиста России, не держал и даже после ухода помогал бывшим соратникам и участвовал в их концертах.

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Последний формат «Браво» с Робертом Ленцем

© РИА Новости / Максим Блинов

Певец Роберт Ленц давно мечтал стать участником «Браво», но удача улыбнулась ему только в 1994-м. Однако из вежливости солист сначала немного пораздумал над предложением.

В правильности выбора музыканты долго сомневались. Проблемы с новым участником возникли уже на первой репетиции. Дело в том, что Ленц до этого работал в группе, исполнявшей хиты на английском языке. Привыкнув к иностранной манере, солист не мог сразу перестроиться. Роберту пришлось учиться петь на русском.

Музыканты некоторое время держали в тайне смену солиста, чтобы успеть записать альбом «На перекрестках весны». Но новые хиты не добавили группе популярности. И дело было не в смене вокалиста, а во влиянии времени. Джаз и твист сменились альтернативным роком, хип-хопом и техно. И меломаны стали избирать других исполнителей.

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3062204/track/25861605">Этот город</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/188974">Браво</a> на Яндекс Музыке Но группа все равно продолжала творить. За более чем 20-летнее сотрудничество «Браво» с Ленцем коллектив выпустил пять альбомов. Одним из них стал сборник «Мода». В его состав вошли песни разных авторов, а одну из них «Нет предела» написал поклонник группы, работающий директором кладбища. В молодости он тоже занимался музыкой и мечтал выступать на сцене, но судьба его сложилась иначе.

В 2023-м группа отметила 40-летний юбилей. Несмотря на почетный стаж, песни группы до сих пор не теряют актуальности и все также любимы слушателями, а артисты продолжают радовать и преданных фанатов, и тех, кто вырос на знаменитых песнях.