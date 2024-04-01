Что изменится в жизни россиян с 1 апреля 2024 года

Второй месяц весны подарит россиянам не только теплые солнечные лучи, но и изменения во многих сферах жизни. С самого начала апреля 2024 года в силу вступит ряд важных перемен.

Пятый канал собрал главные нововведения, которые должны произойти в России в середине весны.

Индексация социальных пенсий

Уже 1 апреля 2024 года в России будет проведена ежегодная индексация социальных пенсий, связанная с ростом прожиточного минимума. Государственные выплаты будут повышены на 7,5%. Ощутят это следующие категории:

граждане, у которых нет необходимого подтвержденного рабочего стажа и пенсионного коэффициента для начисления страховой пенсии;

граждане, потерявшие кормильца;

граждане, имеющие инвалидность

Таким образом, социальная пенсия по старости вырастет до 7689,83 рублей, а размер выплаты по инвалидности будет зависеть от категории получателя.

Также увеличение коснется других групп граждан:

военных по призыву и добровольцев, которые получили инвалидность на службе;

участников Великой Отечественной войны и блокадников;

пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф;

бывших работников летно-испытательного состава за выслугу лет — 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин.

Кроме того, традиционно увеличенную денежную выплату начнут получать пенсионеры, отпраздновавшие в марте свое 80-летие.

Введение закона о перепланировке квартиры

С 1 апреля 2024-го в силу вступят поправки в Жилищный кодекс и закон «О государственной регистрации недвижимости». Согласно новым правилам, перепланировкой квартиры будут считаться изменения внутреннего устройства квартиры, границ и площади жилища, а также образование новых помещений. Кроме того, объединение нескольких комнат или квартир, ранее считавшееся реконструкцией, аналогично будет входить в понятие «перепланировки».

Данные изменения должны быть согласованы, и по итогам собственнику необходимо получить акт приемки и заказать новый технический план у кадастрового инженера. Полученный документ нужно направить в Росреестр для внесения изменений в ЕГРН (Единый государственный реестр недвижимости). И лишь после того, как все эти действия будут сделаны, перепланировка будет считаться официально завершенной.

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Появление новой графы оплаты в квитанции ЖКХ

С 1 апреля 2024 года в квитанции ЖКХ появится новая графа. В ней будет указан перерасчет потребления услуг за предыдущий период, основанный на сопоставлении фактических объемов с нормативами. Доплатить придется в том случае, если значения использованных ресурсов окажутся превышены.

Данные изменения в квитанциях по оплате коммунальных услуг коснутся исключительно тех россиян, которые используют в своих квартирах индивидуальные счетчики учета воды, электроэнергии и прочего. Размер доплаты может достигать до 1500 рублей. Точная сумма будет зависеть от климатических условий региона.

Изменение правил сдачи экзаменов в ГИБДД

С 1 апреля 2024 года вступит в силу изменение, согласно которым, лица, не сдавшие экзамен в ГИБДД три и более раз, смогут сделать очередную попытку не ранее шести и не позднее девяти месяцев с момента проведения последнего экзамена. Данное правило касается как практики, так и теории.

С начала апреля количество штрафных баллов, допустимых при сдаче практического экзамена, увеличивается. Если ранее можно было получить менее пяти баллов, то с 1 числа разрешенное количество увеличивается до семи.

Пополнится перечень документов, необходимых для сдачи экзамена. Наряду с паспортом, документом об окончании автошколы, заявлением, медицинской справкой и квитанцией об оплате госпошлины нужно будет предоставить СНИЛС. А иностранным гражданам потребуется предъявлять нотариальный перевод паспорта.

Изменения коснутся и ограничений на разрешение сдачи экзамена в ГИБДД. Допущены не будут следующие лица: лишенные водительских прав, отказавшиеся проходить медицинское освидетельствование, не явившиеся в военкомат по повестке, не выполнившие условия возврата прав после истечения срока их лишения и пойманных за вождение в нетрезвом виде. Также к экзамену не будут допущены ученики «серых» автошкол. Это заведения, имеющие необходимую материально-техническую базу лишь документально.

Изменения в действии водительских удостоверений

Согласно нововведениям, с 1 апреля 2024 года некоторым водителям придется пересдавать экзамен. В это число войдут россияне, имеющие иностранные национальные удостоверения. Права, полученные за границей, будут действовать в течение одного года с даты въезда владельца на территорию России, после чего окажутся признанными недействительными.

Иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие национальные и международные водительские удостоверения, также должны будут заменить права спустя один год с даты их получения. А лица, получившие российское гражданство или вид на жительство до апреля 2024 года, имеют возможность заменить иностранное удостоверение на российские до 1 апреля 2025-го без необходимости сдачи дополнительных экзаменов.

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Нарушение данных правил будет расценено инспекторами ГИБДД как езда без водительских прав. Выписанный штраф будет в размере от 5 тысяч до 15 тысяч рублей.

Подорожание автомобилей из параллельного импорта

Цена автомобилей, ввезенных в Россию по схеме параллельного импорта, с 1 апреля 2024-го значительно возрастет. Данные изменения вызваны исчезновением возможности доставлять новые машины в страну с оформлением на физических лиц без дополнительных платежей.

С самого начала апреля ввоз автомобилей через российскую таможню будет возможен лишь при уплате всех положенных налогов, акцизов и таможенных сборов. В случае, если транспортное средство будет доставляться через страны Таможенного союза Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда помимо РФ входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан, предстоит заплатить утилизационный сбор.

Появление нового способа получения шенгенской визы

Уже с 1 апреля россияне смогут подавать заявления на шенгенские визы в посольстве Болгарии в Москве и в генконсульстве в Санкт-Петербурге. Предполагается, что сроки рассмотрения будут стандартными — от двух недель до месяца.

По шенгенской визе, выданной Болгарией, можно будет посещать не только само государство, но и другие страны, которые подписали соглашение.

Введение ограничений на продажу алкоголя

С первого дня апреля 2024 региональные власти получат возможность запрещать продажу алкогольных напитков в питейных заведениях, расположенных в многоквартирных домах и рядом с ними. Данная мера будет касаться магазинов, зарегистрированных в Едином государственном реестре юридических лиц в качестве точек общественного питания и известных в народе под термином «наливайки».

Также с 1 числа может быть ограничено время продажи алкогольных напитков в барах, ресторанах, кафе и буфетах, расположенных в жилых домах и на прилегающих к ним территориях.

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Расширится маркировка товаров

Перечень товаров, требующих маркировочного знака, расширится с 1 апреля 2024-го. Список данной продукции пополнит красная и черная икра, а также отечественная и импортная одежда. Остатки товаров из партии, выпущенной до данного нововведения, можно будет продавать в России до 30 июня этого же года.

Также с начала апреля никотиносодержащие товары, пивная и слабоалкогольная продукция в кегах должны быть промаркированы. Исполнение данного требования будет проверяться онлайн, с помощью сверки с системой «Честный знак». Товары, которые не пройдут проверку, будут запрещены.

Введение штрафов за нелегальный табачной продукции

С 1 апреля 2024 года в России будут предусмотрены штрафы за нарушение требований и незаконное производство табачной и никотиносодержащей продукции. Также административная ответственность коснется изготовителей сырья для производства данных товаров.

За нарушение требований будут выписываться штрафы в размере до одного миллиона рублей, а также производиться конфискация оборудовния, сырья и других предметов.