Что изменится в жизни россиян в 2024 году

В наступающем году россиян ждет множество нововведений. Большая часть государственных инициатив будет направлена на улучшение сфер образования и социального обеспечения.

Пятый канал собрал основные законопроекты, которые вступят в силу в 2024-м.

С какого возраста в России начнут призывать в армию

С 1 января 2024 года вступает в силу закон, изменяющий возрастные рамки для призыва в армию. Ранее годными к службе считались граждане от 18 до 27 лет, не имеющие отклонений по здоровью и ограничений по роду войск. Однако в грядущем году верхняя возрастная граница будет повышена до 30 лет, нижняя останется неизменной. Изначально планировалось, что призывной возраст в России будет меняться постепенно — с 19 до 28 в 2024, с 20 до 29 в 2025 и с 21 до 30 в 2026 году, однако инициативу отклонили.

Те россияне, кто уже находится в запасе по достижении 27-ми, призыву подлежать не будут. Остальные же попадут в соответствующую категорию только после 30-ти. Все отсрочки сохранятся до истечение срока их действия, а для IT-специалистов ее предельный срок увеличится до 30 лет.

Кому и на сколько в России повысят пенсию в 2024 году

Неработающим пенсионерам с 1 января 2024 года повысят пенсию на 7,5%. В результате чего средний размер страховых выплат составит 22 605 рублей, увеличившись на 1572 рубля. А пенсии по старости на 1 631 рубль — до 23 449 рублей. Нововведение коснется 32 миллионов граждан.

Кроме того, индексация затронет бывших военных, а также пострадавших от радиации, пенсионеров с инвалидностью и ветеранов — их пенсия с 1 октября 2024-го увеличится на 4,5%.

С 1 января 2024 повысится минимальный размер оплаты труда

Рекордная индексация коснется минимального размера прожиточного минимума (МРОТ) в 2024 году. Сумма выплат составит — 19 242 рубля. Для сравнения, в 2023-м по МРОТ начислялось на три тысячи меньше.

Важно уточнить, что начисления по безработице, которые раньше приравнивались к прожиточному минимуму, в грядущем году будут урезаны в 1,5 раза — всего 13 751 рубль.

На сколько в 2024 вырастут выплаты по материнскому капиталу

С 1 февраля сумма выплат по материнскому капиталу в России повысится на 7,5% и, по предварительным расчетам, составит 631 тысячу рублей за первого ребенка, и 834 тысяч рублей за второго и последующих детей.

Полученные деньги новоиспеченные родители вправе потратить на:

ипотеку, в которой будут выделены доли для каждого члена семьи, или улучшение имеющегося жилья;

детские товары и услуги;

образование любого ребенка в семье;

формирование накопительной части пенсии матери.

Ожидается, что повышенными выплатами смогут воспользоваться более миллиона российских семей. Кроме того, в 2024 году может вступить в силу законопроект о расширении прав на использование материнского капитала. В случае его принятия новоиспеченные родители получат возможность тратить деньги от пособия на улучшение и реконструкцию построек, имеющих двух и более хозяев — таунхаусы, дуплексы и лейнхаусы.

Изменения правил приема в высшие учебные заведения

Различные нововведения вступят в силу в сфере образования уже в грядущую приемную кампанию 2024-2025 учебного года. Они будут направлены на упрощение процесса подачи документов и ранжирования списков поступающих.

Ключевые изменения коснутся порядка подачи заявления на поступление в высшее учебное заведение. Теперь все документы будут появляться на специализированном сервисе, где выпускники смогут отслеживать собственное положение в рейтинге и грамотно выстраивать стратегию поступления благодаря различным отметкам — «рекомендовано к зачислению» или «низкие шансы».

Авторизация будет доступна через портал «Госуслуги». Новые правила не коснутся учащихся, планирующих идти в магистратуру.

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В начальной и средней школе уроки труда станут обязательными

Впервые о введение обязательных часов общественно полезного труда для школьников заговорили еще в сентябре 2023-го. Начиная с 1 января 2024 года данный законопроект вступит силу.

Теперь в расписании учеников начальной и средней школы будет выделено время на уборку классного помещения и придворовой зоны заведения, высадку цветов и деревьев, а также помощь в библиотеке. Ранее привлекать детей к труду можно было исключительно с разрешения родителей, однако теперь оно не потребуется.

Ужесточатся правила получения прав для автомобилистов

C 1 января 2024 года в России вступают в силу важные нововведения для автомобилистов. Садиться за руль можно будет строго только после получения водительского удостоверения. Нарушение установленного порядка станет поводом для штрафа в размере 500 рублей. Ранее вождение было разрешено сразу после сдачи экзаменов в ГИБДД.

Иностранные и международные права, начиная с 2024 года, будут признаны недействительными. Изменение в законе также коснется:

граждан РФ, получивших водительское удостоверение в другой стране, за исключением жителей Республики Беларусь, имеющих вид на жительство в России;

за исключением жителей Республики Беларусь, имеющих вид на жительство в России; иностранцев, которым более года назад был одобрен вид на жительство или гражданство РФ. Им придется заново проходить экзамены в автошколе.

В некоторых случаях возраст получения прав будет снижен. Например, после прохождения профессионального обучения по направлениям военных комиссариатов. В таком случае водитель может сдавать экзамены на управление следующими типами транспорта:

категория «С» — грузовые машины массой более 3,5 тонны, начиная с 17 лет (ранее только по достижении 18-ти);

категория «D» — транспорт для перевозки не более восьми пассажиров, с 19 лет (до принятия закона разрешалось после исполнения 21 года).

Кроме того, проводить обучение и выдавать водительские права смогут не все автошколы, а лишь те, что получили официальное заключение о соответствии учебного материала общепринятым в стране стандартам.

Новый рассчет зарплаты удаленных работников

Российские работодатели начнут удерживать налог на доходы физических лиц (НДФЛ), который составляет стандартно 13% и 15% при доходах от пяти миллионов рублей, из заработной платы сотрудников, исполняющих обязанности в удаленном формате и проживающих заграницей.

Новые правила коснутся как трудовых договоров, так и договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Принятие поправок связано с тем, что ранее компании не могли отслеживать перемещение и точное место жительства трудящихся. Унификация позволит пресечь путаницу, связанную с налоговыми выплатами, и уравнять сотрудников.

Какие ошибки родителей чаще всего калечат психику ребенка

В 2024 году начнут получать пособия родители детей-инвалидов

Начиная с 2024 начисления также будут приходить и родителям ребенка, которые из-за постоянного ухода за чадом могут работать лишь из дома. Ранее пособия по инвалидности получали лишь дети после соответствующего медицинского заключения. До этого социальная помощь предоставлялась лишь безработным гражданам.

Для оформления выплат потребуется:

подтверждение родства и заключение врача;

официальное оформление на неполный рабочий день в дистанционном формате по трудовому договору или ГПХ;

наличие самозанятости или индивидуального предпринимательства.

На данный момент пособие по уходу за ребенком-инвалидом составляет 10 тысяч рублей. Не исключено, что в будущем сумма увеличится.

С 1 марта 2024 года изменятся правила проведения медосмотра работников

Начиная с первого весеннего месяца государственных служащих ожидают очередные нововведения в сфере медицины. Теперь, если во время медосмотра при трудоустройстве у человека будут обнаружены психические расстройства или их признаки, работодатель обязан выдать направление на дальнейшее врачебное освидетельствование.

Помимо этого, все результаты медосмотров можно будет получить в электронном виде на портале ЕГИСЗ (Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения) в течение одного дня после приема и формирования документа.

Полный переход на электронные медицинские карточки запланирован на сентябрь 2024 года. Тогда же вступит в силу новая мера наказания для работодателей, отказывающих в трудоустройстве сотрудникам с инвалидностью, если их состояние позволяет исправно выполнять обязанности. Сумма штрафа составит от пяти до десяти тысяч рублей.

Движение вверх: как вырастет МРОТ в России в 2024 году

Техосмотр в России подорожает с 1 января

С 1 января 2024 года в России проиндексируют цены на технический осмотр автомобилей. Минимальная стоимость услуги вырастет пропорционально уровню инфляции. Таким образом, стоимость стандартного обращения в СТО (станцию технического обслуживания) составит — 1187 рублей для легковых машин, и 417 рублей для мотоциклов и мотороллеров.

Для сравнения, в прошлом году сумма услуги была на порядок меньше — 913 рублей.