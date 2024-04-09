Дима Билан готовится к пополнению? Певец ответил на слухи о скором отцовстве

Дима Билан мечтает о большой семье, но никак не может встретить ту самую. Как певец отреагировал на слухи, что скоро станет отцом, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

СМИ пишут: Дима Билан скоро станет отцом. Неужели мечты певца о семье наконец сбудутся? Какие качества ценит в женщинах артист? Почему он уверен, что найти достойную спутницу в большом городе нереально? И куда заслуженный артист России готов отправиться за идеальной женой? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Вы думаете, я все расскажу, что ли? Вы что? За кого меня держите? За микроба, что ли? Послушайте, мне хочется делиться. У меня есть открытия… Различные всякие ситуации, открытия, люди», — сказал певец.

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В шоу-бизнесе обсуждают новость, которая стала для всех полной неожиданностью. Пресса сообщила, что Дима Билан готовится к пополнению. Якобы его помощника Алена Усачева беременна. А отцом ребенка является певец.

«Мне кажется, что он был бы хорошим отцом, потому что он очень талантливый. Талантливый человек талантлив во всем», — выразила свое мнение певица Анжелика Пушнова.

Дима Билан неоднократно говорил, что мечтает о большой семье. Вот только встретить ту самую, кого хотелось бы повести под венец, никак не может. Когда-то у него были романы с Анастасией Винокур, Еленой Кулецкой, Ксенией Сухиновой, Юлией Волковой. Но в последние годы артист одинок. На все вопросы о любви отшучивается или уходит в философию.

«Все говорят: переоценка. Да, набитая фраза, но так и есть», — сказал Билан.

Так может, он действительно решил обратить внимание на ту, что уже давно была рядом? Ведь помощница Алена поддерживала его в самые трудные моменты.

«Директора, которые проходят все дороги, все позитивные и негативные моменты со звездами, становятся как близкими, как родными, почти как семьей. Она знает его от и до, он готов ей доверять», — высказался светский журналист Дмитрий Иноземцев.

Поклонники уверены: именно поэтому Дима Билан обзавелся новой недвижимостью. Осенью прошлого года артист похвастался покупкой квартиры в центре Москвы. По информации СМИ, она обошлась певцу в 90 миллионов рублей.

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«Она никогда не продавалась. Никогда ее не выкладывали абсолютно никуда на продажу. В общем, это исключительно old-timer», — поделился артист.

В отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, Билан выбрал не новый жилой комплекс премиум-класса, а дом старой постройки. Но зато какой.

«Старый легендарный дом с абсолютно легендой вокруг этой квартиры. Там просто гениальный человек жил, физик-ядерщик», — уточнил исполнитель.

Оказалось, эта квартира на Поварской улице когда-то принадлежала основателю школы металловедения, академику Андрею Бочвару. Ученому ее подарил лично Иосиф Сталин. Рядом с домом находится музыкальное училище Гнесиных, которое когда-то закончил Билан.

«Пять минут пешком до Кремля. Возможность ежедневных прогулок в Александровском саду. Пять минут до Патриков. Это самое тусовочное, модное место современной Москвы. То есть локация, лучше которой быть не может. И, естественно, стоимости в данном случае дому придает и то, что это исторически значимый объект», — рассказала риелтор Наталья Перескокова.

Артист заявил, что не собирается менять стиль внутреннего убранства. Будет реставрировать старинные полы и стены. И постарается сохранить дух советской эпохи. Теперь он часто бывает на барахолках и в антикварных магазинах.

«Это трюмо, это сервант и тумбочка под телевизор. Кстати, телевизор у меня тоже есть, работающий, с кнопками», — перечислил певец.

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После новостей о грядущем отцовстве фанаты ждали, что артист, наконец, расскажет, что в квартире он будет жить не один, а с семьей. Но Билан их разочаровал. Оказалось, все это лишь очередные слухи.

По словам Димы, он по-прежнему находится в поиске женщины своей мечты. У него есть строгие критерии. И отступать от них он не собирается.

«У меня на самом деле такой список вопросов колоссальный. Очень важно, чтобы она была не максимально социализирована в смысле социальных сетей. Мне очень важно, когда-то семейное, над чем ты работаешь и для чего ты стараешься и постоянно вкладываешь и силы, и эмоции, и энергию, чтобы это не растащила толпа. Это очень важно», — заявил певец.

Дима Билан считает, что в крупном городе встретить такую невесту очень сложно.

«Есть еще, знаете, не мегаполисы, где, в принципе, существуют девчонки, живут, которые не знают себе цены в хорошем смысле слова. То есть не все на продажу. Вот этого мне хотелось», — признался артист.

Поклонники советуют звезде приехать с гастролей в родную Кабардино-Балкарию. Возможно, среди местных девушек он найдет свою любовь.