Шашлыки, сорняки и пристройки: за что дачникам придется выложить несколько тысяч рублей в 2024

Весна уже всецело вступила в свои права, знаменуя тем самым долгожданный дачный сезон. Наконец не придется коротать выходные дома, боясь морозов и снегопадов. Теперь свободное время можно проводить на свежем воздухе, наслаждаясь ароматом шашлыка и свежескошенной травы.

Но не все так просто, как кажется. В 2024 году дачникам стоит быть особенно бдительными, ведь радость отдыха может исчезнуть в мгновение ока из-за штрафов, которые грозят за, казалось бы, привычные действия.

Какие растения запрещено высаживать на даче? Как правильно устанавливать мангал и хранить удобрения, дабы не нарваться на круглую сумму? Ответы на эти и другие вопросы узнал Пятый канал.

Самозахват земли

Нередко причиной для конфликта с соседями и последующего штрафа становится самозахват земли — ситуация, при которой владелец участка умышленно или случайно занимает часть чужой территории. Обычно это происходит при невнимательной установке заборов или дополнительных зданий.

Дабы избежать неприятной ситуации, любые масштабные работы на даче следует проводить после тщательного изучения кадастрового плана земельного участка, где прописаны площадь, рельефность, коммуникации и другие данные. В противном случае придется снести постройку и выплатить штраф:

от 1 до 1,5% от кадастровой стоимости земли для физических лиц (при отсутствии стоимости суд самостоятельно назначает выплату от пяти до десяти тысяч рублей);

от 1,5 до 2% от кадастровой стоимости земельного участка для должностных лиц (при ее отсутствии — не менее двадцати тысяч рублей);

от 2 до 3% — для юридических лиц, при этом сумма штрафа должна быть не менее ста тысяч рублей.

Незаконные постройки

Особенно осторожными владельцам дачных участков стоит быть с пристройками. За неправильную установку того же сарая или небольшого помещения под инструменты вполне реально нажить себе проблемы с законом.

В первую очередь важно, чтобы новое здание на территории не имело фундамента. Таким образом без проблем можно воздвигнуть небольшую баню, сарай, теплицу, навес, погреб и беседку. А вот тот же гараж, для которого требуется бетонный пол, придется оформлять в собственность по всем правилам, дабы суд не вынес решение о сносе.

Но и здесь есть важное уточнение. Пристройка должна быть не выше 20 метров и находиться на расстоянии трех метров от соседского забора. Кроме того, значение увеличивается до четырех метров, если в ней планируется содержание скота.

Незаконные растения

Крайне сурово наказывается культивирование ряда растений на дачном участке. К примеру те же голубой лотос, мак снотворный или ипомея трехцветная (вьюнок), которые считаются наркотическими, могут обойтись горе-садовнику арестом на 15 суток и штрафом от трех до пяти тысяч рублей. Кроме того, владельцу земли грозит привлечение к уголовной ответственности и наказание в виде лишения свободы от двух до восьми лет.

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Также в перечень запрещенных культур указан в Постановлении Правительства РФ от 27 ноября 2010 года № 934 входят:

Мимоза хостилис (растение вида Mimosa tenuiflora);

(растение вида Mimosa tenuiflora); Митрагина прекрасная (растение вида Mitragyna speciose) — Кратом;

(растение вида Mitragyna speciose) — Кратом; Роза гавайская (растение вида Argyreia nervosa);

(растение вида Argyreia nervosa); Грибы любого вида, содержащие псилоцибин или псилоцин;

любого вида, Кактусы вида Lophophora williamsii, содержащие мескалин — психоделическое соединение.

вида Lophophora williamsii, — психоделическое соединение. Шалфей предсказателей (растение вида Salvia divinorum);

(растение вида Salvia divinorum); Эфедра (растение рода Ephedra L.);

(растение рода Ephedra L.); Конопля (растение рода Cannabis);

(растение рода Cannabis); Кокаиновый куст (растение любого вида рода Erythroxylon);

(растение любого вида рода Erythroxylon); Кат (растение вида Catha edulis);

Не меньшую проблему представляют сорняки. Так, если нагрянувшая проверка увидит на территории неубранные борщевик Сосновского, одуванчик, тысячелистник, пижму, мяту полевую, полынь обыкновенную, осот, куриное просо, череду или пастушью сумку, дачника ожидает наказание в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Также в 2024 году претерпели изменения правила хранения удобрений. Теперь средства на минеральной основе важно содержать исключительно в закрытом темном помещении, уровень влажности в котором не превышает 60%, а температура находится в пределах от -10 до +35 градусов Цельсия.

Органические удобрения, например, торф или навоз, разрешено хранить на открытых площадках. Единственное условие, делать это можно исключительно на расстоянии 15 метров от жилых домов, источников воды и соседских зданий. Также важно продумать защиту от сточных вод и осадков. Иначе придется разорить собственный бюджет на сумму:

от двух до пяти тысяч рублей для физических лиц;

от пяти до десяти тысяч для должностных лиц;

от двадцати до семидесяти тысяч для юридических лиц.

Мойка машины

Дачники-автомобилисты по незнанию рискуют нарваться на неприятный штраф. Согласно федеральному закону «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд» и статье 8.8 КоАП, мойка и ремонт машины за пределами дачного участка строго запрещены. Также важно следить, чтобы вода не стекала на соседскую территорию.

При систематическом правонарушении назначается наказание в виде единоразовой выплаты до пяти тысяч рублей.

Проблемы также поджидают водителей-дачников, решивших отдохнуть у реки. Дабы не влететь в копеечку, важно уметь правильно парковаться:

от небольших рек протяженностью до десяти километров нужно держаться на расстоянии 50 метров;

к водоемам длиной до 50 километров подъезжать не ближе чем на 100 метров.

Подъехать ближе, чем определено нормой, можно только при наличии асфальтовой или щебневой дороги. В противном случае нарушителей ожидает штраф до 5 000₽ (для физических лиц) и до 400 000₽ (для компаний).

Сжигание и складирование мусора

Прямо сейчас многие занимаются расчисткой и утилизацией мусора на участках. Вот только делать это нужно грамотно и согласно закону, ведь за сжигание травы и едких токсичных отходов дачнику придется заплатить от 5 до 15 тысяч рублей штрафа.

В том случае, если в регионе объявлен противопожарный режим, сумма увеличивается вдвое. Наивысшая мера наказания присуждается, если по вине владельца начался пожар и огонь перекинулся на соседние постройки. Помимо выплаты в 40 тысяч рублей, зачинщик возгорания должен в полной мере возместить причиненный ущерб.

Делать это можно исключительно в металлических бочках на расстоянии не менее 7,5 метра от любых построек. Также неподалеку должен находиться источник воды, огнетушитель или лопата.

Однако и оставлять мусор на территории запрещено. Согласно закону, это считается нецелесообразным использованием земли и грозит штрафом от 10 тысяч рублей.

Неправильная установка мангала

Безобидное застолье с шашлыкам способно омрачить банальное незнание техники противопожарной безопасности. Новые правила установки мангала появились в прошлом году. Согласно постановлению, место для жарки должно располагаться на расстоянии минимум пять метров от жилых помещений и забора. А использовать жидкости для розжига можно исключительно на расстоянии двух метров от огня.

При нарушении правил дачнику придется выплатить от пяти до пятнадцати тысяч рублей. Если по неосторожности вспыхнет пожар, который повлечет жертвы, сумма возрастет до 50 тысяч, а зачинщика ожидает уголовная ответственность.

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Нарушение тишины

Шумные праздники в дачный сезон не редкость, вот только от ответственности это нисколько не освобождает. К примеру, в Московской области веселиться по закону можно с 8 часов утра до 9 вечера по будням, и с 10 утра до 10 вечера по выходным.

Первая жалоба от соседей обычно ограничивается банальным предупреждением. На последующих вызовах участковому дозволено требовать с нарушителей порядка от одной до четырех тысяч рублей.

Содержание домашнего скота

На территории большинства дачных участков разведение скота на продажу запрещено. Исключением являются лишь куры и кролики, выращиваемые для собственного употребления. Но даже в этом случае владелец земли обязан согласовать вопрос с администрацией СНТ (садового некоммерческого товарищества).

В противном случае за самодеятельность придется заплатить 0,5–1% от кадастровой стоимости участка. При отсутствии таковой суд назначает выплату от 10 до 20 тысяч рублей.

Использование дронов

Начиная с 1 марта 2024 года запуск беспилотников разрешен в светлое время суток на высоте до 150 метров от земли или водоема. Примечательно, что дрон должен все время находиться в зоне видимости пилота. «Покушение» на полезное в хозяйстве устройство обойдется в круглую сумму — 40 тысяч рублей.

Поэтому стоит дважды подумать, прежде чем сбивать соседский дрон. Если прибор мешает, нужно обратиться в Росавиацию с запросом на проверку документов и разрешения на него у хозяина.