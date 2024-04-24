Наследница или мошенница: что требует от «семьи» внебрачная дочь Бориса Тенина

Борис Тенин оставил близким скромное наследство. Почему именно его считают целью предполагаемой дочери актера, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

У покойного Бориса Тенина объявилась внебрачная дочь. Почему Мария Груздева заявила о родстве с актером только после похорон? С каким иском девушка обратилась в суд и на что претендует? И готовы ли вдова и сын артиста провести тест ДНК? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это для всех был шок страшный», - призналась вдова актера Елена Трещинская.

Борис Тенин-младший, внук Народного артиста СССР Бориса Тенина, скончался три года назад от инсульта. Звезда сериала «Маргоша» оставил близким довольно скромное наследство — однокомнатную квартиру в Москве стоимостью около 12 миллионов рублей. По закону она должна была достаться вдове Елене Трещинской, сыну Тимофею и пожилому отцу артиста. Но спустя полгода после похорон объявилась некая Мария Груздева. Заявила, что является внебрачной дочерью Бориса.

«Я хочу добиться, чтобы у меня была фамилия моего биологического отца… Я имею право претендовать на наследство. Я же его наследница. Я его кровь», — сказала она.

«Когда люди себя так ведут, это не ДНК, а конфигурация из трех пальцев. Это все, что они получат от нас», — заверила Трещинская.

«Я считаю, что она охотится за наследством, потому что бывают такие люди, которым всегда всего мало», — выразил свое мнение сын актера Тимофей Тенин.

Наследник не допускает мысли, что у его отца мог быть роман на стороне. И считает, что Мария и ее мать Светлана Агуреева — самозванки. Более 20 лет Борис прожил с Еленой Трещинской в гражданском браке и расписался с ней незадолго до гибели. Накануне смерти тяжело болел, попал в психиатрическую клинику. Супруга и наследник возили его по врачам. А когда Тенин умер, похоронили на Химкинском кладбище. Они задаются вопросом: где все это время были любовница и предполагаемая внебрачная дочь?

«Я с самого начала подумал: мошенники. Все в таком духе», — признался Тимофей Тенин.

«У нас была семья, нормальная семья. Если бы он мне что-то начал говорить, наверное, как-то я бы об этом помнила», — отметила вдова Бориса Тенина.

Но Светлана Агуреева считает: именно она была главной музой Бориса. Они познакомились в театре, между ними сразу вспыхнула страсть. Тенин клялся ей в любви. А жену Елену Трещинскую представил ей как некую подругу, которой просто негде жить.

«Он мне рассказал про Лену, что у нее случилась какая-то проблема и ему надо было помочь. Он мне рассказывал: „Я прихожу, у нее везде валяются бутылки. Она нетрезвая. Мне надо ее привести в чувства“. Он делился со мной такими вещами, что в итоге она стала угрожать покончить с собой, если он выгонит ее, что ей некуда идти», — заявила экс-возлюбленная Бориса Тенина Светлана Агуреева.

О своей беременности Светлана узнала после расставания с Борисом. Она уличила актера в измене и сама поставила точку в их отношениях. Вскоре вышла замуж. А когда Марии исполнилось 18 лет, Агуреева раскрыла ей правду об отце. Но девушка так и не успела с ним встретиться. Теперь она вместе с мамой ходит к нему на могилу.

«Маш, здесь все близкие его похоронены. Это мама его, Велга. Я ее застала. Она умерла как раз, когда ты родилась. Очень хочется, чтобы ты, конечно, дедушку застала живым», - рассказала Светлана Агуреева.

Мария уже не раз наведывалась и к предполагаемому дедушке. Но сам мужчина не горит желанием увидеть внучку.

«Михаил Борисович, здравствуйте. Это я, Маша. Помните, мы с вами созванивались?» — обратилась через дверь предполагаемая дочь Бориса Тенина.

«Нет, я не помню. Я не могу вас принимать», - ответил ей Михаил Тенин.

Груздева хочет получить фамилию отца, а также чтобы дедушка и брат признали в ней родную кровь. Но семья Бориса ей не верит. Ведь она подала на них в суд, потребовала от новоиспеченных родственников три миллиона рублей. Такова кадастровая стоимость половины квартиры.

«Я ее не считаю своей сестрой. Я бы не хотел лично такого человека в семье. Я считаю ее действия корыстными, потому что у меня огромная папка исков», - объяснил сын Бориса Тенина.

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Впрочем, недавно суд отклонил иск Марии о вступлении в наследство. Она не предоставила весомые доказательства родства. С согласия мамы и дедушки Тимофей стал единственным законным владельцем квартиры и уже успел ее продать. Но Груздева решила не сдаваться. Она потребовала от предполагаемого брата сделать тест ДНК.

«Безобразие. Я одним словом это опишу. Люди прикрываются тем, что хотят как-то контактировать с семьей. Но контактировать через суд исками — это странно», - подчеркнул Тимофей Тенин.

«Дети, которые были рождены в браке, и дети, которые были рождены вне брака, обладают равными правами. Если наследственное имущество уже продано, то тут могут быть варианты: или оспаривать сделку по продаже, или суд может назначить компенсацию», — объяснил адвокат Юрий Ефимов.

Вдова и сын Бориса Тенина выступили против проведения экспертизы. Они хотят, чтобы их семью оставили в покое. Елена беспокоится, как бы судебные тяжбы не отразились на здоровье дедушки. Ему 92 года, он тяжело болеет. Но, похоже, ни Марию, ни Светлану это не волнует. Трещинская уверена: они уже нацелились на квартиру и дачу пожилого мужчины.

«Михаил Борисович не помнит, что было пять минут назад. Какая внучка? Он никого не видел. Кто-то стучит в дверь. Наследства никакого нет. Какое наследство? Он подарил племяннице за то, что она сейчас ухаживает за ним, свою квартиру, в которой живет», - рассказала вдова Бориса Тенина.

На днях очередное заявление Марии и Светланы приняли на рассмотрение в Останкинском суде. Женщины надеются, что тест ДНК поможет им расставить все точки над i.