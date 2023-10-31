«Всегда будет казаться мало»: чем закончилась битва за наследство Александра Градского

Александр Градский ушел из жизни почти два года назад. Все это время его близкие делили огромное наследство мэтра. Чем закончился их спор, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Судебный процесс по делу о наследстве Александра Градского завершен. Кому достались дома и квартиры народного артиста? Почему сын и дочь Градского остались недовольны решением суда? Какие претензии предъявляет бывшая жена певца? И правда, что вдова и старшие дети Александра Борисовича будут жить на одном участке? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Со дня смерти Александра Градского прошло почти два года. И столько же времени родственники звезды вели битву за его наследство. По оценкам экспертов, общая сумма составляла один миллиард рублей. Среди претендентов были дети Градского от первого брака, его вдова Марина Коташенко с маленькими сыновьями и бывшая супруга певца Ольга.

«Мать Даниила и Марии, которая вдруг, спустя там 20 с лишним лет после развода, спохватилась и потребовала свою долю совместно нажитого имущества. Я так думаю, что в пользу детей своих, чтобы увеличить их долю», — предположил светский журналист Михаил Филимонов.

Наконец, судебная тяжба закончилась. Наследство было разделено на пять частей. Старшие дети и вдова получили по дому в Подмосковье. Марине также отошла квартира в столице. И только Ольге Градской не досталось ничего.

«Представьте себе: вы вышли замуж за человека, начали жить с ним в двухкомнатной квартире вчетвером (26 метров) на улице Мосфильмовская. За 21 год совместных отношений вы построили как-то хорошее дело: несколько объектов недвижимости, деньги и так далее. У вас общие дети. Вы разводитесь, но ничего не делите», — сказал сын мэтра Даниил Градский.

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Он возмущен решением суда. Наследник артиста уверен: его мать тоже имеет право на свою долю. Ведь после развода с музыкантом Ольга не претендовала ни на что. Супруги якобы договорились обо всем на словах. И Градский собирался оформить часть недвижимости на экс-возлюбленную. Но вечно не находил на это времени.

«Они нажили приблизительно 90% всего имущества, которое у отца есть совместное. У них была договоренность, и она маму устраивала. Папа собирался, как король Лир бы там: половину отдать новой семье, половину старой семье», — подчеркнул сын музыканта.

А потом Александр Борисович скоропостижно скончался.

«Он собирался жить дальше. И обещал моей маме, что не надо ничего делать, не надо судов, потому что это скандалы», — заявил Даниил Градский.

Даниил и Мария считают, что молодая вдова недостойна большей доли наследства. Ведь, по их словам, Марина никогда не любила своего знаменитого мужа. Имела корыстный интерес. И даже не хотела быть с ним рядом. Александр Борисович практически постоянно находился в московской квартире, а супруга предпочитала загородную жизнь.

«Она жила сначала в доме полторы тысячи метров на гектаре земли, окруженная помощниками. В принципе, занималась своей жизнью», — рассказал наследник мэтра.

Коташенко и Градский были вместе почти 20 лет. За это время девушка так и не смогла найти общий язык с детьми мужа.

«Мы готовы общаться, если с нами адекватно общаются. Но человек выбрал такую манеру. Она считала, что ей не надо с нами общаться, что ей не надо ничего, что есть Александр Борисович и все», — отметил Даниил Градский.

»******* ей эти дети от предыдущего брака, когда у нее свои есть?» — задал вопрос журналист Филимонов.

Правда, теперь у них есть шанс наверстать упущенное и подружиться. Согласно вердикту суда, детям и вдове досталось по дому в одном коттеджном поселке. И они расположены по соседству. Но Даниил явно не горит желанием ходить в гости к неудавшейся мачехе. Он обвинил ее не только в корысти, но и в подкупе судьи.

«По всей видимости, было решение такое проплаченное. За два решения ей заплатили, вот она два решения и сделала. Отработала», — заявил наследник Александра Градского.

«Я верю в наш суд, верю в наше правосудие. Хотя сама Марина мне доверия не внушает. Мне кажется, что она немножко меркантильная», — уточнил светский журналист Феликс Грозданов.

Градский-младший сказал, что они с матерью подали апелляцию. Однако, по мнению юристов, шансов получить хоть что-то у Ольги крайне мало.

«Боюсь, ею просто был пропущен срок исковой давности, который составляет три года после расторжения брака. В отдельных случаях этот срок может составлять до десяти лет», — объяснила адвокат Елена Каменская.

«Что делать, когда такие деньги и такое имущество? Как ни дели, все равно кто-то будет недоволен. Всегда будет казаться мало», — уверен журналист Филимонов.

«А третья жена что? Она бывшая жена. Если бы она была вписана в завещание, она бы получила что-то. Так, получается, она потеряла все. Пусть дети помогают ей теперь. Они остались при наследстве, будут помогать маме», — выразил свое мнение светский журналист Антон Беккужев.

Но Градский-младший заявил, что они не хотят сдаваться. И будут бороться до конца, чтобы добиться справедливости.