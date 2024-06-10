Уже полностью отравлен: какой хлеб категорически нельзя покупать и есть

Хлеб — всему голова или головная боль? Какая выпечка может быть опасна? А какая принесет пользу здоровью?

Все о главном продукте на обеденном столе узнала программа Пятого канала «Страна советов».

Какие ошибочные «приправы» часто находят в хлебе

«Волосатый» хлеб купила туристка в Сочи.

«Вот такой вот хлеб с волосами пекут в Сочи», — поведал пострадавший.

Увиденное шокировало многих покупателей. А представители хлебокомбината уже извинились.

«Приносим свои извинения из-за попадания посторонних включений на поверхность продукции. Это ворс от фетра, используемый при производстве. Пострадали булка „Городская“ и батон „Нарезной“. Данная ситуация произошла из-за сбоя в системе подачи пара. На текущий момент произведены ремонтные работы, часть оборудования заменена. Надеемся на понимание», — объяснил Сочинский хлебокомбинат.

По всей видимости, в пекарнях частенько случаются разного рода происшествия. К примеру, жители Рязани нашли в батоне металлический диск. В подмосковном Чехове одному из покупателей попался хлеб с губкой, а житель Перми обнаружил в белом мякише маленькие железные болты.

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Порой в хлебе селится и разного рода живность. То мыши, то тараканы. В этом году «усатых» в выпечке находили жители Ульяновской и Челябинской областей.

Чем опасен хлеб с плесенью

Мало кто знает, но зачастую выпечка становится вредной и даже ядовитой уже в домашней хлебнице.

«Фу, это самое мерзкое, что я когда-либо видел», — прокомментировал очевидец, держа в руках серо-зеленый кусочек хлеба.

Какими последствиями грозит употребление мучных изделий с плесенью?

«Снижается иммунитет, может начаться аллергия и проблемы с желудочно-кишечным трактом. То есть регулярное употребление заплесневелых продуктов ведет к интоксикации и отравлению организма», — рассказала эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Даже если пушистого налета совсем немного, хлеб уже не спасти.

«Его следует полностью выкинуть, потому что споры грибов поразили уже весь продукт, и он полностью отравлен. Более того, даже холодильник надо вымыть и комнату проветрить, потому что споры грибов очень живучи. Они распространяются с огромной быстротой по всему помещению, и фактически ими даже можно заразить свои легкие», — объяснила диетолог Марият Мухина.

Некоторые виды плесени содержат афлатоксины — смертельно опасные органические соединения.

«От больших доз афлатоксина возникает цирроз печени. Это может быть удар по почкам, в той или иной степени разрушение работы иммунной и нервной системы», — отметил ведущий инженер кафедры микологии и альгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков.

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Впрочем, свежий хлеб тоже может доставить немало проблем.

Разрыхлители, которые активно используют на хлебозаводах, препятствуют усвоению организмом кальция. В результате кости теряют прочность. Поэтому следует внимательно изучить упаковку и точно не покупать хлеб в безымянных пакетах, если нет уверенности в надежности производителя.

Как выпекают цельнозерновой хлеб и чем он полезен

Владелец ремесленной пекарни Константин Капран рассказал обо всех этапах производства хлеба: от зерна до буханки. Предприниматель открыл свое предприятие, и с тех пор делать полезный хлеб — его работа.

«Настраивается помол, и вот она пошла мука. Это цельносмолотая мука», — пояснил он.

В мастерской находится деревянная мельница, а рядом с ней лежит груда мешков с зерном. На выбор: пшено, овес, рожь, ячмень. Закваска — полностью органическая, то есть состоит из натуральных компонентов. Содержит дикие дрожжи и молочнокислые бактерии. Именно они делают хлеб пышным и ароматным.

«Возьмем закваску. Вот, пшеничная закваска, густая. Она растворяется в воде. Обязательно необходимо активировать ее. Сразу пена пошла. То есть, если пена пошла, то это означает, что закваска активировалась. Позже добавляется мука», — поведал Капран.

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Дальше тесто должно хорошенько «отдохнуть» и напитаться влагой.

«Прошло уже четыре часа. Тесто хорошенькое, пышненькое. Его надо аккуратно выложить на стол для разделки. То есть, каждая буханка разделывается вручную», — объяснил мастер.

Перед выпечкой пекарь всегда делает на тесте надрезы. И отнюдь не для красоты.

«Надрез — это место выхода излишнего углекислого газа во время выпечки, и, соответственно, хлеб раскрывается в этом месте», — пояснил специалист.

Всего «ремесленный» хлеб Константина готовится около 40 часов, проходит процесс ферментации и полного созревания. Но, по мнению пекаря, потраченное время того стоит. И не только из-за вкуса.

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«Длительное употребление хлеба с цельнозерновой мукой ускоряет рост ногтей, волос, и, в принципе, на коже это также отражается», — рассказал пекарь.

А еще бездрожжевой хлеб содержит витамины, полезные минералы и пищевые волокна. Последние, кстати, способствуют регулированию уровня сахара в крови, а также снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.