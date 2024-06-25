Шашлык уже давно стал важной и даже неотъемлемой частью отдыха на природе. Жареное на углях мясо можно по праву назвать главным блюдом на любом пикнике. Сейчас его готовят и едят в абсолютно любых условиях.

Те, у кого нет возможности приготовить шашлык самостоятельно, могут с легкостью найти желанное блюдо во многих заведениях общественного питания. Особенно популярна данная позиция меню становится в жаркое время года. Неудивительно, что востребованность мяса, приготовленного на углях, способна значительно увеличить поток посетителей. Однако не все задумываются, чем в итоге может обернуться перекус шашлыком в незнакомом месте.

Чем может быть опасен шашлык, какие болезни могут возникнуть после употребления данного блюда и как правильно приготовить мясо на углях, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Чем опасен покупной шашлык

Сейчас встретить шашлык в ресторанном меню не составит особого труда. Однако есть один нюанс, качество приготовленного мяса никак не зависит от посетителя, поэтому остается лишь надеяться на добросовестность заведения. И далеко не всегда возложенные ожидания бывают оправданы.

К примеру, пожелавшая полакомиться шашлыком Светлана Грибанова с ужасом вспоминает поход в одно из заведений, готовящих заветное блюдо.

«Мы зашли в кафе, заказали шашлык. Но мама взяла курицу, а мы с сестренкой взяли свинину. И после этого, соответственно, начался ужас», — вспоминает пострадавшая.

После того злосчастного похода в ресторан у девушки четверо суток держалась высокая температура, и ее постоянно тошнило. И это несмотря на то, что на тарелке мясо казалось съедобным.

«Когда я ела шашлык, по вкусу было все хорошо. То есть запаха постороннего не было, и мне показалось, что шашлык нормальный», — делится Грибанова.

К сожалению, понять, свежее ли мясо подано, по внешнему виду шашлыка практически невозможно. А неприятный вкус и запах могут отбить специи и маринад. Поэтому важно быть крайне осторожными, заказывая блюда в незнакомом месте.

Какие болезни могут возникнуть от употребления шашлыка

В процессе приготовления всеми любимого шашлыка образуются канцерогены — вещества, оказывающие негативное влияние на обмен веществ и общее состояние организма. Вредные соединения в большом количестве содержатся в подгоревшем мясе, а также в дыме от горения дров и углей.

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Канцерогены оседают в легких, попадают на слизистые оболочки желудка и кишечника. Последствия такого вмешательства в работу организма могут быть катастрофическими.

«В чем опасность? Это прямой канцероген. То есть он непосредственно может встраиваться в структуру ДНК и менять ее, вызывая тем самым неконтролируемый процесс деления», — объясняет онколог Марина Шорина.

Аномальные клетки увеличиваются в размерах, мутируют и становятся злокачественными. Иммунная система пытается с ними бороться, но далеко не всегда успешно.

«Если это однократная ситуация, то есть человек поел какой-то шашлык и так далее, начались эти процессы, но организм с ним справился. Если же это системная ситуация, когда пациент постоянно принимает такие продукты, постоянно что-то готовит на гриле, на мангале. В таком случае эти процессы повторяются, организм не успевает с ним справиться, и уже может сформироваться рак», — предупреждает Шорина.

Кроме того, по мнению врачей, любители шашлыков быстрее стареют.

«У шашлыка образуется так называемая корочка. Она содержит так называемые H-белки. И они в процессе накопления очень влияют на старение и развитие воспаления, вялотекущего в организме», — поясняет гастроэнтеролог Гузель Евстигнеева.

Как часто можно есть шашлык

Летом шашлык становится одним из самых востребованных блюд среди отдыхающих. Некоторые могут пристраститься к нему настолько, что употребление жареного на костре мяса становится неотъемлемой частью дня.

Однако, по словам диетологов, шашлык не относится к блюдам для регулярного рациона. Для того чтобы не навредить здоровью, лучше есть его не чаще, чем раз в неделю. Кроме того, за один прием стоит употреблять 200 граммов приготовленного мяса.

Рецепт маринада и шашлыка из свинины

Отдыхающие не могут представить вылазку на природу не только без поедания шашлыка, но и без его приготовления. Для многих этот процесс стал настоящим ритуалом.

Важно знать, как сделать шашлык максимально вкусным и полезным. Об этом рассказал, а также показал на практике фудблогер Иван Рожновский.

Из какого только мяса не делают шашлык. Разнообразие заготовок для будущего блюда на прилавках магазина может запутать неопытных покупателей.

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«Самый вкусный — из свиной шеи», — подсказывает кулинарный блогер.

Именно на него и пал выбор. Эксперт говорит, для маринада хватит самых простых ингредиентов — это уксус, лук, соль и перец.

«Черный перец придает такую остринку и, конечно же, пряность. Но тут тоже есть важный момент. Нужно использовать не свежемолотый в шашлыке перец, я использую дробленый. Дробленый перец делается из ядра ягоды перца», — рассказывает Рожновский.

Уже через 15 минут после маринования мясо отправляется на мангал. Также между кусочками можно нанизать нарезанные кабачки или луковые кольца. Шашлык нужно жарить на углях без открытого огня.

«Вот тут сейчас температура где-то 350 градусов над углями. Ну, вот 350 градусов приготовят мясо со всеми поворотами минут за 15. Потом надо дать мясу остыть, расслабиться», — комментирует фудблогер.

Готовое вкусное, ароматное блюдо можно подавать к столу.

«Есть такой маленький секрет. Лаваш положи сверху. Пусть питается ароматами огня, мяса, соками. И вот в это все мы выложим мясо», — подсказывает Рожновский.

Шашлык получился сочным и вкусным, кроме того, соли оказалось в самый раз.

Мясо на углях готовится без масла. Поэтому по сравнению с обычным жареным мясом в шашлыке меньше калорий. К тому же он содержит витамины и аминокислоты, необходимые для строительства клеток и правильной работы иммунной системы. Главное — не переедать.