Отрава в каждом куске: почему собак категорически нельзя кормить шашлыком

Майские праздники — время, которое все уже традиционно проводят со своими близкими, пользуясь возможностью выехать на природу и насладиться хорошей погодой. Многие отдыхающие не забывают и о своих четвероногих друзьях, которым тоже хочется развлечься на свежем воздухе.

Конечно же, неотъемлемой частью отдыха становится вкусная еда, пожаренная на открытом огне. Практически ни один майский пикник не обходится без ароматного шашлыка. Наслаждаясь свежеприготовленным мясом, хозяева угощают кусочком и своих собак. Однако далеко не все задумываются, безопасно ли для питомца такое угощение.

О том, можно ли кормить собак шашлыком и как такое блюдо влияет на здоровье пушистых друзей, эксклюзивно Пятому каналу рассказал ветеринар Михаил Шеляков.

Можно ли давать собаке шашлык

Хозяину сложно отказать четвероногому другу в угощении, особенно когда тот смотрит на него большими преданными глазами. Однако поддаваться на такие уловки, которые уже давно освоили домашние любимцы, стоит далеко не всегда.

Для собак, как и для других животных, жирные, жареные, копченые, острые, соленые и перченые продукты крайне вредны. Не секрет, что большинство из этих качеств свойственно и шашлыку. Также многие традиционно готовят это блюдо из свинины, которая содержит самый высокий процент жиров среди всех видов мяса.

Мало того, что продукт сам по себе жирный, так и его приготовление не обходится без добавления различных приправ.

«Свинину даже в чистом виде не желательно собакам давать, а с маринадами, со специями и так далее это, конечно, абсолютный яд», — предупреждает ветеринар.

Также здоровью собак нанесут серьезный вред и маринады для шашлыка, которые готовятся из абсолютно разных продуктов — от уксуса и специй до вина и колы. Практически все виды жидкой приправы также опасны для животных.

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Что будет с собакой после съеденного шашлыка

Перед тем как дать собаке кусочек шашлыка, важно задуматься о последствиях, которые ждут домашнего любимца, отведавшего такое «лакомство».

В первую очередь, съеденный собакой шашлык вызовет пищевое отравление.

«Это может быть понос, рвота. В общем, симптомы общей интоксикации — это повышение жажды, снижение аппетита. То есть это все традиционные майские как раз жалобы», — рассказывает эксперт.

Вино и уксус в составе маринада усиливают секреторную функцию желудка. Это в итоге может стать причиной обострения гастрита или язвы или спровоцировать их возникновение у ранее здоровых собак.

Лук и чеснок — неотъемлемые ингредиенты хорошего маринада для шашлыка. Однако если для людей они полезны, то для животных данные овощи опасны. Их употребление вызывает повышенное разрушение эритроцитов, что может стать причиной появления анемии у питомца.

Одними из самых безопасных для здоровья собак маринадов являются кефир и минеральная вода. Однако не стоит забывать, что жидкость — лишь малая часть всего блюда, и ни один маринад не сделает шашлычное мясо безопасным для пушистых друзей человека.

Порой хозяева, столкнувшись с отравлением собаки во время майских праздников, искренне недоумевают. Некоторые считают, что если шашлык ела вся семья и никто из нее не стал плохо себя чувствовать, то и питомец не должен был заболеть. Однако стоит помнить, что организм собак намного чувствительней, чем человеческий.

«Особенно это касается как раз мелких пород, которые наиболее чувствительны из-за малой массы тела», — объясняет специалист.

Важно помнить, чем меньше вес собаки, тем выше риск возникновения серьезным проблем с ее здоровьем после кормления вредной пищей.

Чем еще нельзя кормить собак на шашлыках

Пикник на майских праздниках редко ограничивается одними шашлыками. Зачастую на мангале жарят сосиски, купаты, сардельки и другие мясные продукты. К сожалению, ими тоже нельзя угощать своего преданного мохнатого друга.

Собакам нельзя есть не только острые, соленые, перченые или копченые изделия, но и любые другие магазинные изделия из мяса.

«Потому что для нас специи являются усилителями вкуса, а для животных это, в общем-то, яд настоящий. Сосиски, например, сардельки, бекон и так далее — все, что для нас кажется достаточно привычным, для собак слишком соленое, сильно „напичканное“ специями, средствами различными, что, конечно, для собачьего, желудочно-кишечного тракта нельзя назвать полезным», — объясняет ветеринар.

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Также важно следить за тем, чтобы собаке не удалось ухватить и съесть другие продукты со стола, которые зачастую остаются на пикнике без присмотра. Если питомцу удастся съесть сразу несколько вредных для него блюд, например, шоколад и шашлык вместе, то интоксикация будет проходить крайне тяжело.

Чем лечить отравившуюся шашлыком собаку

К несчастью, порой хозяевам не удается уследить за тем, что ест их четвероногий друг. Если собака все же съела кусок шашлыка, нельзя медлить и ждать первых симптомов отравления. Важно сразу оказать питомцу первую помощь. Необходимо дать животному воды и сорбент.

Если же пищевого отравления избежать не удалось, необходимо как можно быстрее обратиться за помощью к профессионалам. Поэтому при любом путешествии на природу с собакой важно знать, где поблизости находится ветеринарная клиника.