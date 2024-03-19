Экстремальное похудение: как Джиган сбросил почти 40 килограммов за три месяца

Рэпер Джиган преобразился за считанные месяцы. Как ему удалось привести себя в форму в столь короткий срок, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Экстремальное похудение Джигана поразило его поклонников. Музыканта заподозрили в пластике и употреблении запрещенных препаратов. Что рэпер ответил на обвинения подписчиков? Как на самом деле он сбросил почти 40 килограммов за несколько месяцев? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Еще недавно рэпер Джиган выглядел «не на спорте». А теперь будоражит фанаток снимками своего обнаженного идеального торса. Музыкант заявил, что похудел почти на 40 килограммов за три месяца и не собирается останавливаться на достигнутом.

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«Только стоило мне набрать лишние килограммы, и за мной закрепилось, как будто я всю жизнь жирный был, всю жизнь булка с маслом. Я решил, что хочу оставаться всегда в этом весе. Мне надоело быть на массе», — признался рэпер.

В сети гадают, как именно Джиган добился такого ошеломительного результата за столь короткий срок.

«За три месяца 40 килограммов — это жесть. Это невозможно», — отметил певец Эллаи.

Многие уверены: музыкант сбросил вес благодаря лекарству для диабетиков. Опра Уинфри, Ким Кардашьян, Кристина Агилера, Илон Маск — они буквально сдулись после курса инъекций.

«Такие препараты оказывают влияние на работу желудочно-кишечного тракта, замедляя перистальтику кишечника, замедляя процесс усвоения пищи», — уточнила диетолог Маргарита Королева.

Однако врачи предостерегают от приема этого лекарства не по назначению. Ведь оно имеет очень много побочных эффектов. И может быть даже опасным для жизни.

«Быстрая потеря веса, как правило, сопряжена с недостатком питательных компонентов в составе пищи. Иммунная система тоже начинает страдать. Человек становится подверженным любым вирусным, бактериальным и прочим проектам», — объяснила диетолог.

Некоторые заподозрили Джигана в пластике. Ведь после такого резкого похудения кожа должна обвиснуть. А у рэпера стальной пресс.

«Я думаю, прибегал к каким-то процедурам, потому что кожа так быстро не подтягивается. Либо он похудел на меньшее количество килограммов, либо он действительно этим всем пользовался. А может быть, это была липосакция?» — предположила певица Анна Калашникова.

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Но Джиган уверяет: никаких препаратов не принимал. Пластику не делал. С запрещенными веществами давно завязал. Секретом нового тела называет исключительно ЗОЖ (здоровый образ жизни). Говорит, спорт и правильное питание творят чудеса.

«Я всю жизнь спортом занимаюсь. Зачем мне операцию делать?» — сказал Джиган.

«Как сказала Майя Плисецкая, зашейте свой рот, и все у вас будет хорошо», — отметила певица Настя Крайнова.

По словам артиста, в борьбе с лишним весом ему помогло спортивное прошлое.

«Я чемпион страны по бодибилдингу. Поэтому мне вернуть свою форму — это два месяца. Кому-то это… Тем, кто не занимался, — это несколько лет», — объяснил рэпер.

Джиган рассказал: он решил взять себя в руки ради близких. В первую очередь для спокойствия жены.

«Мне кажется, любая женщина, девушка, у которой ее половинка будет много употреблять алкоголя, будет ругаться», — уверен артист.

Несколько лет назад брак Джигана с Оксаной Самойловой был на грани распада. Причиной стало неадекватное поведение рэпера. После рождения долгожданного сына отец семейства ушел в такой загул в Майами, что за его приключениями наблюдала вся страна.

Под воздействием запрещенных препаратов сбрил брови и бегал голым по футбольному стадиону, за что был арестован. После этого Джиган попал в реабилитационный центр.

«Ты смотришь на человека и видишь только оболочку. Это не Денис, это не мой муж, не Джиган, а что-то непонятное вообще. Слава богу, были рядом родители. Нам удалось его привести в чувство, прокапать», — рассказала Оксана Самойлова.

«Если мы с вами изначально смотрим на какую-то семью, и нам кажется, что там все идеально, то поверьте мне, когда дверь закрывается, там может быть все совсем иначе. Здесь мы говорим о том, что как минимум эмоциональная нестабильность присутствует. Присутствует и у папы, и у мамы», — подчеркнула психолог Анетта Орлова.

Тогда многие были уверены: Оксана не простит мужу провокационные выходки и подаст на развод. Но Самойлова решила сохранить семью.

«Должны быть одни цели, одно мировоззрение, одни интересы. То есть все остальное уже со временем можно как-то друг под друга подстраивать», — заявила она.

После череды скандалов Джиган заявил, что все переосмыслил. В один прекрасный момент артист решил кардинально изменить образ жизни. Теперь он совсем не пьет. Употребляет в пищу только полезные продукты. В ночных клубах Джигана тоже больше не встретишь. Все свободное время он посвящает семье и работе.