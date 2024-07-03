Из скважины или из-под крана: как выбрать в магазине чистую питьевую воду

Синегнойная палочка, нитриты и хлороформ — все это специалисты Роскачества обнаружили в питьевой воде сразу нескольких торговых марок. Показатели вредных веществ в некоторых образцах превысили допустимую норму в 15 раз. И это неудивительно. Еще недавно на рынке бутилированной воды было до 80% контрафакта, ведь ее разливали все кому не лень. Правда, о качестве продукта заботились далеко не все производители. Часто воду по бутылкам разбивали в грязных цехах. Сама жидкость тоже не проходила никакой очистки.

Как выбрать полезную питьевую бутилированную воду, разобралась «Самая полезная программа».

Почему вода разных марок отличается в цене

Сотрудники программы проверили, можно и нарваться на некачественный продукт, если купить воду в обычном супермаркете. Для эксперимента они приобрели четыре поллитровые бутылки за 20, 40, 70 и 90 рублей.

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Почему так отличается цена? Иногда дело в источнике.

По закону для производства питьевой воды даже не обязательно иметь доступ к скважине.

«Например, никто не запрещает лить воду из водопровода, но при этом она должна быть очищена, положим, от хлора или каких-то других примесей хлорорганических, которые не полезны для человека», — прокомментировала руководитель Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Мария Морина.

«Если это вода из водопровода и она доочищенная, то такая вода безусловно, будет дешевле. Хотя не могу точно вам гарантировать это, но так должно быть. Если вода добыта из подземного источника, она ничему не подвергается. Естественно, она более полезна по составу. Она может быть дороже», — объяснила она.

Часто цену на питьевую воду накручивают только из-за популярного бренда.

Не так давно компании обязали наносить на этикетку специальный QR-код. По нему можно отследить весь путь продуктов от розлива и до прилавка магазина.

«Сейчас предприняты очень строгие меры, чтобы области производства питьевой воды в бутылках обмануть было крайне трудно», — успокоила специалист.

Как проверить воду на жесткость и примеси

Проверить, полезная ли вода, можно легко в домашних условиях.

Проверка на содержание металлов

Всем известно, что вода прозрачная, и в идеале посторонних оттенков быть не должно.

Все образцы перелили в прозрачные стаканы. На первый взгляд, вода везде одинаковая. Но это только кажется. Стоит поставить напротив стаканов белый лист, разница становится заметнее. Так, третья вода немного голубоватая. Легкий голубой оттенок может указывать на содержание меди. В допустимых количествах она не навредит здоровью.

Проверка на примеси

Другое дело, если в воде есть органические примеси. Они могут спровоцировать болезни печени и почек.

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Во все четыре стакана эксперт добавила пару капель марганцовки. Если все в норме, раствор станет розовым. Но если в воде есть опасные вещества, марганец пожелтеет.

По итогу эксперимента ни в одном стакане не обнаружено вредных веществ.

Проверка на содержание солей

Питьевая вода может навредить здоровью и в том случае, если в ней слишком много солей. Чтобы это распознать, нужен обычный черный чай. Заваренный напиток разлили по стаканам, а затем разбавили водой. Если она качественная, содержимое не помутнеет.

На этот раз снова никаких отличий между образцами не обнаружено.

Проверка на жесткость

Если регулярно пить воду с солями кальция и магния, можно заработать проблемы с пищеварением или мочекаменную болезнь.

В каждый стакан добавили по капле мыльного раствора. Жидкость перемешали и оценили количество пены. Чем мягче вода, тем больше пены в ней образуется. Результат налицо. Пена хорошо поднялась в первом, втором и четвертом стаканах. А вот в третьем образцы ее практически нет.

«Если мы их по рейтингу поставим от более жесткого к более мягкому, значит, у нас самый жесткий третий стакан. Потом второй. Наверное, тут чуть-чуть пена побольше. Как вот тут у нас третье место А вот чемпион (указывает на стакан № 1) — это самая мягкая вода», — сказала специалист.

Чем опасна пластиковая бутылка

Чтобы сохранить полезные свойства воды, стенки пластиковой бутылки не должны быть слишком тонкими. В идеале — не тоньше 0,25 метра. Иначе под солнечными лучами тара будет быстро нагреваться. В этом случае пластик может начать выделять в воду вредные вещества. Кроме того, емкость с тонкими стенками может пострадать во время транспортировки.

Все бутылки проверили на прочность — выложили на ровную поверхность и сбросили на них сверху блин для штанги весом 15 килограммов.

Образец за 20 рублей выдержал краш-тест. Бутылка осталась герметичной, а вот в таре за 40 и 90 рублей появились трещины. Но больше всего пострадал третий экземпляр. У него вообще сорвало крышку, и вся жидкость вытекла.

Итог всех проверок простой: хорошая питьевая вода не обязательно должна стоить дорого. Образец за 20 рублей оказался таким же качественным, как и тот, что стоит в четыре раза больше. Главное убедиться, что на бутылке есть специальный QR-код.