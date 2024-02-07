«Смерть наступить через 3-7 суток»: сколько воды можно пить в день на самом деле

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 293 0

Врач Лагутенкова: обильное питье воды может выводить соли из организма

«Смерть наступить через 3-7 суток»: сколько воды можно пить в день на самом деле

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

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Отеки после выпитой жидкости могут быть опасным сигналом.

Вода считается самым полезным напитком, а наше тело больше, чем на половину состоит из нее. Медики рекомендуют пить воду как можно больше. Но всегда ли это полезно? Врач-терапевт Юлия Лагутенкова сообщила изданию «Страсти», сколько воды в день нужно выпивать, чтобы не навредить организму.

Лагутенкова отметила, что сначала нужно понять, какую роль играет вода в нашей жизни. А вода участвует практически во всех биохимических процессах. Жидкость поступает в организм за счет продуктов и напитков. Если воды будет недостаточно, то произойдет окисление белков, жиров и углеводов.

«Выживаемость без пищи у человека составляет 30–40 дней, а при отсутствии поступления воды в организм и обезвоживании смерть наступает через 3-7 суток. Вода принимает непосредственное или косвенное участие во всех жизненно необходимых процессах, протекающих в организме: расщеплении, всасывании, окислении, фильтрации, выведении и многих других», — объясняет специалист.

Вода растворяет полезные вещества и поддерживает осмотическое давление крови и тканей, а также участвует в процессе гидролиза жиров и расщепления белков до аминокислот.

Рекомендуется потреблять больше жидкости, когда у человека большие нагрузки, повышенная температура, или если человек часто курит, ежедневно потребляет кофеи, а также во время зимы. То есть тогда, когда организм теряет влагу.

Иногда излишнее употребление воды помогает выявить серьезные заболевания. Например, постоянные отеки могут свидетельствовать о нарушении работы сердечно-сосудистой системы или почек.

Обильное и постоянное питье может способствовать выведению соли из тканей и клеток, а это может нарушить водно-щелочной баланс.

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