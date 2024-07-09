«Врагу не пожелаю»: как покупка участка Викторией Пьер-Мари переросла в судебные тяжбы

Певица Виктория Пьер-Мари столкнулась с обманом после покупки участка в коттеджном поселке. Какие обязательства перед артисткой не были выполнены, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Виктория Пьер-Мари уже несколько лет не может достроить дом в Подмосковье. Деньги заплачены, а коммуникаций нет. Кто виноват в том, что певица оказалась в такой ситуации? Какую правду скрыла от нее председатель поселка при подписании договора? И почему судебный процесс затянулся на долгие годы? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Это стоит коробка, которая до сих пор не облицована много лет. Пришла в негодность. Я несу убытки порядка 20 миллионов рублей… Почти шесть лет идут судебные разборки с гражданской Гривой Мариной Николаевной по поводу неисполнений ею передо мной своих обязательств», — уточнила артистка.

Когда Виктория Пьер-Мари купила участок в коттеджном поселке «Тихие зори», она и не подозревала, каким кошмаром обернется ее жизнь. А ведь сначала ничто не предвещало беды. Живописное место в Ногинском районе. Рядом лес. Певица построила дом и стала ждать проведения коммуникаций, обещанных по договору. Вот только время шло. А света и газа все не было.

«Марина Николаевна, с одной стороны, была физлицом, которое обещало построить коммуникации. А с другой стороны, она была председателем коттеджного поселка и здесь уже была управляющей всего этого поселка и взимала членские взносы. Начинались они с 1000 рублей, выросли до 10-15 тысяч рублей в месяц с каждого участка», — рассказала Пьер-Мари.

«Сторона взяла на себя обязательства по оформлению, проведению и подключению коммуникаций. Услуга полностью оплачена, соответственно, не получено взамен ничего», — подчеркнул адвокат Андрей Алешкин.

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Когда Виктория поняла, что ее обманывают, она решила подать на председателя в суд. Но к тому моменту Грива отошла от своих обязанностей. А вскоре выяснилось: «Тихие зори» вообще созданы нелегально. Никаких документов, подтверждающих существование поселка, нет. А земля, на которой звезда приобрела участок, находится в природоохранной зоне.

«Вся страна должна знать в лицо свою героиню. Грива Марина Николаевна, которая продает участки в липовом поселке, которого не существует», — сказала певица.

«Если бы все было известно, что участок смещен, что он находится в зоне, где строить нельзя, плюс еще зона охраны Лесфонда, наверное, Пьер-Мари отказалась бы от покупки такого участка», — отметил адвокат Алешкин.

Адвокат считает, что здесь налицо признаки мошенничества. Во время одного из заседаний Пьер-Мари с удивлением узнала, что у нее, оказывается, есть электричество. Правда, только на бумаге.

«Там некий электрик возник — Серегин Николай Валерьевич. Это тот, который якобы подключил мне электричество. Подпись стоит поддельная, фальсифицированная. Документ полностью сфабрикован. Мой эксперт подтвердил, что это не моя подпись», — объяснила артистка.

За эти годы было проведено несколько экспертиз. Грива утверждала, что трубы, которые проложили рядом с участком Виктории, — газовые. Но оказалось, это муляжи.

«Черного цвета канализационная труба обыкновенная, по которой вода течет в туалетах. Понимаете? Водопроводная обычная труба», — уточнила певица.

Теперь уже бывший председатель Марина Грива живет в том же поселке. Но на территории ее участка стоит электрическая подстанция. Также у нее есть водопровод и газ. От общения с прессой и любых комментариев женщина отказывается. Со знаменитой соседкой она тоже не особо приветлива.

«Это Грива собирает деньги за то, чтобы подключались к ее трубе», — рассказала Пьер-Мари.

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На кадрах сама женщина говорит, что это певица вымогает у нее деньги.

«Ух ты, клево. А сколько я у вас прошу, Марина Николаевна, денег?» — спросила артистка.

«А вы еще не озвучили. Вам очень много надо, потому что вы много кушать хотите», — заявила Грива.

«Внутрипоселковая газовая труба принадлежит частному лицу Гриве Марине Николаевне. И чтобы произошла у нас газификация, нам нужно вступить с ней в какие-то отношения. В какие — непонятно. Хотя по всем бумагам, по всем договорам газ уже должен был подведен быть к дому еще в 2016 году», — поделился житель поселка «Тихие зори» Андрей Власов.

В такой же ситуации оказалась не только артистка, но и другие местные. Есть и те, кого Марина Николаевна подключила к своей подстанции и обеспечила газом. Правда, сделала это странным способом.

«За этим газовым краном был газгольдер, которым Марина Николаевна снабжала весь поселок сжиженным газом. И представляла его за сданные работы», — показала звезда.

Но повезло не всем. Андрей Власов, также как и Виктория Пьер-Мари, уже подготовил иск в суд. Возможно, присоединятся и другие пострадавшие. Артистка надеется, что ей удастся вернуть деньги, которые потеряла. Но главное — предостеречь будущих покупателей.

«Сейчас везде есть реклама в интернете, что продаются земельные участки в коттеджном поселке „Тихие Зори“ со всеми коммуникациями, что у нас есть газ, электричество. Так вот, я врагу не пожелаю покупать эти участки», — заявила Пьер-Мари.

Певица твердо намерена довести дело до конца, чтобы восстановить справедливость.