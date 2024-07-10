Живые должны учиться у мертвых: какие ошибки на отдыхе стоят жизни

Лето — сезон отпусков и пляжного отдыха. Многие семьи предпочитают проводить время на берегу водоемов. Купание в море, пруду или озере поднимает настроение и освежает в жару. Так ли безопасны водные забавы? И какие правила нужно соблюдать, чтобы не повторить судьбу миллионов утонувших людей? Об этом и многом другом эксклюзивно Пятому каналу рассказал эксперт по выживанию Эдуард Халилов.

Как люди тонут и почему не зовут на помощь

Существует стереотип, что тонущий человек должен непременно кричать и размахивать руками, однако в действительности все происходит иначе. Чаще всего утопающий даже не может позвать на помощь, а на многолюдных пляжах далеко не всегда заметно, что кого-то надо спасать.

Как тонет человек в реальности: он начинает запрокидывать голову назад и разводит руки, как бы пытаясь найти опору. В таких случаях люди не кричат о помощи потому, что основная функция дыхательной системы — это насыщение легких кислородом. В особо экстремальных ситуациях опция производства речи уходит на второй план. Все силы организма направлены на то, чтобы делать выдох под водой и набирать как можно больше воздуха на поверхности.

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Правила безопасности: почему люди тонут чаще всего

Безусловно, важно знать, какими действиями можно спасти себя и постороннего человека, однако еще полезнее соблюдать правила безопасности заранее, чтобы потом не пришлось испытывать стресс и рисковать жизнью и здоровьем.

«Когда мы говорим про отдых, здесь важно соблюдать базовые правила безопасности, которые писаны уже тысячами утопленных людей, и, соответственно, живые должны учиться у мертвых, чтобы не пополнить их ряды», — отметил эксперт по выживанию.

Выбирают неправильное место для отдыха.

Пляж должен быть оборудованным и подготовленным для купания. Не стоит посещать места, где могут быть разбитые стекла и банки. Непригодны для пляжного отдыха водоемы, популярные среди рыбаков. Человек может запутаться в сетях и утонуть.

Важно также обратить внимание на наличие тины и камышей. Эти факторы могут подвергнуть опасности жизнь и здоровье отдыхающего. Идеальный вариант для приятного времяпровождения — это оборудованные пляжи со спасателями и медпунктом. Специально обученный персонал сможет вовремя оказать помощь тонущему человеку.

Употребляют алкоголь перед купанием.

Неутешительная статистика гласит: одна из самых распространенных причин смерти в воде — алкогольное опьянение. В таком состоянии человек не может в полной мере рассчитывать свои силы, а иногда даже координировать движения рук и ног. Из-за помутненного сознания отдыхающего может постигнуть участь быть утопленником.

«Лето жаркое, людей на высокой температуре очень быстро развозит. И, соответственно, люди в состоянии опьянения не оценивают трезво свои риски. Они могут заплывать куда-то далеко и там тонуть, тихо и даже не подав сигнала о том, что им нужна помощь», — поделился специалист.

Заплывают за буйки.

Отдыхающие зачастую не могут правильно рассчитать свои силы. При заплывах на длинные дистанции важно учитывать, что обратно плыть придется столько же. Особенно трагичные случаи происходят, когда человек теряет силы, не вернувшись обратно к берегу.

Не соблюдают питьевой баланс и не принимают витамины.

Необходимо пить суточную норму воды, чтобы не было обезвоживания. Важно обратить внимание на дефициты витаминов и минералов. Судороги ног часто случаются у людей с нехваткой магния и кальция. С этой проблемой им необходимо обратиться ко врачу и восполнить все дефицитные состояния организма, прежде чем заплывать на длинные дистанции.

Не защищаются от солнца.

Во избежание теплового и солнечного удара, необходимо быть аккуратным на солнце. Закрывать голову и тело от попадания прямых лучей, использовать SPF-крема, чтобы не получить ожоги.

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Резко погружаются в воду.

Даже в самые знойные дни лета вода в некоторых водоемах остается непрогретой, а после продолжительных солнечных ванн она может показаться вовсе ледяной. Поэтому эксперты предупреждают: ни в коем случае нельзя с разбегу прыгать в холодную воду. В этот момент может остановиться сердце из-за резкого перепада температуры.

«Это называется рефлекторно-синкопальное утопление. Поэтому лучше плавно заходить в водичку и спокойно уже плавать», — рассказал Халилов.

Прыгают в воду «рыбкой».

Прыжки в воду различными экзотическими способами традиционно распространены среди подростков. Бомбочкой, солдатиком и, особенно, рыбкой — все эти способы стихийного вхождения в воду могут быть крайне опасны для жизни.

«Я не рекомендую прыгать щучкой, особенно в незнакомых местах. Там, вообще, это запрещено, потому что зачастую люди прыгают, а дно оказывается рядом. Они головой втыкаются, ломают шейные позвонки. Либо на месте умирают, либо становятся инвалидами на всю жизнь», — поделился эксперт.

Не следят за своими детьми.

По статистике, дети тонут на расстоянии 15-20 метров от родителей. Важно отметить, что тонущий ребенок, как правило, не кричит и не машет руками. Все происходит бесшумно.

«Он молчит, он, как поплавок: уходит под воду, поднимается, уходит, поднимается. И вот так тонет», — отметил специалист.

Важно учить ребенка плавать и уметь держаться на плаву самостоятельно. Следует развить навык обращения с плавучими предметами: буйками, сапбордами и надувными матрасами. Именно они могут спасти жизнь тонущему человеку. За эти предметы можно держаться, если вдруг закончились силы или свело конечности.

Сильно свело ногу вдали от берега — что делать

Причины судороги ног:

Переутомление. Такое часто случается с теми, кто долго находится в воде и чьи мышцы уже перегрузились и устали.

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Холодная вода. Надо избегать водоемов, в которых бьют родниковые ключи, так как ледяная вода вызывает мышечные спазмы.

Нарушение водно-солевого баланса. Если человек много потел и ел жирную пищу, но при этом мало пил простой воды, у него нарушается водно-солевой обмен. Такое нарушение может приводить к судорогам. В этих случаях стоит принимать изотоники с натрием и калием.

«Это очень неприятно. Это больно, это страшно, потому что у тебя фактически ноги перестают работать, а именно ноги в первую очередь сводит. Здесь задача — на руках держаться. <…> Постараться сохранить спокойствие и потихонечку плыть к берегу», — поделился Халилов.

Эксперт отметил, что знает много случаев, когда люди с судорогами выбирались из воды только с помощью рук. Главное препятствие в таком случае — это паника. Если она не завладеет человеком, то спасти себе жизнь вполне реально.

«Если рядом кто-то проплывает на резиновой лодке, либо на сапборде, либо на матрасе, конечно, надо попросить помощи, схватиться, просто подержаться на воде и потихонечку приближаться к берегу», — отметил специалист.

Почему нельзя втыкать себе в ногу булавку при судорогах

Народом уже давно придуман способ экстренного избавления от судорог с помощью булавки, который до сих пор советуют многие эксперты. Они настоятельно рекомендуют отдыхающим прикреплять к купальному костюму этот острый предмет. В случае, если конечность сведет судорогой, булавку нужно воткнуть пару раз в икру. Эдуард Халилов считает этот способ крайне небезопасным.

«А теперь представьте. Вы втыкаете и попадаете себе в вену, в артерию, либо в нерв. Поэтому я бы такой способ не рекомендовал бы, сам я так не делаю. Всегда есть другие способы, чтобы избежать судорог», — подчеркнул специалист по выживанию.

Куда более безопасный вариант в таком случае — это пощипать икроножную мышцу. Шансов, что такой способ сработает, не так много, да и у тонущего человека на счету каждая секунда, поэтому гораздо практичнее заведомо соблюдать технику безопасности и не допускать подобных ситуаций.