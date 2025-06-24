Тягун, апвеллинг и рип: как выплыть из коварной морской ловушки

В сезон отпусков и каникул последнее, о чем думают отдыхающие — это безопасность на воде. Кажется, что ласковый прибой и манящая синева не представляют никакой опасности.

К сожалению, ежегодная статистика утонувших или бесследно пропавших в море только растет. Поэтому жизненно важно знать, как действовать если волны утягивают все дальше в море.

Какие опасности могут поджидать отдыхающих в воде и как действовать, чтобы добраться до спасительного берега, эксклюзивно Пятому каналу рассказала старший спасатель и медик Осман Делибаш.

Как определить опасные морские волны и явления

Порой бывает, что спасателей рядом не оказалось, поэтому стоит обратить внимание на специальные обозначения, которые подскажут можно ли купаться.

«Прежде всего, что касается отдыхающих, это опознавательные знаки, которые висят на берегу. То есть черный шар (он может быть вместо флажков на вышке спасателей и обозначает опасность природного характера — Прим. ред.), красные флаги. В такие моменты купаться нельзя», — пояснила эксперт.

Что означают флаги на крыше спасательной будки:

Зеленый — спокойные условия для плавания;

Желтый — средняя опасность, волны и течение сильнее обычного;

Красный — высокая опасность, большие волны и сильный прибой, купаться запрещено;

Двойной красный — заходить в воду нельзя;

Красный с желтым — пляж под присмотром спасателей;

Фиолетовый — в воде медузы или другие морские существа, которые могут нанести вред пловцам;

Красно-белый — опасность, нужно как можно скорее выбираться из воды

Визуально определить опасные водные явления можно по цвету поверхности моря. Как минимум — заподозрить неладное. Например, если цвет воды у берега более темный, чем основная поверхность или более светлый, бурлящие морские полосы, которые перпендикулярны берегу.

Тягун

Разрывное, отбойное течение, тягун — по сути, одно и то же природное явление, известное под разными названиями. Это течения, которые образуются у самого берега после прилива. Массив воды через какое-то время отступает обратно в море, утягивая за собой беспечных купальщиков вместе с мусором и водорослями.

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Простыми словами — это сильный поток воды, направленный в сторону от береговой линии моря или океана. Обычно он располагается всего в нескольких метрах от берега. Купальщики, оказавшиеся в этом потоке, могут быть унесены вглубь моря со скоростью до 16 километров в час, что превышает скорость даже самого сильного пловца.

«Ни в коем случае не нужно бороться с течением, плыть против него, потому что это бесполезно. Человек быстро теряет силы и может погибнуть. Нужно поддаться течению, но очень плавно брать курс на берег. Есть шанс, что человек выплывет на отмели и по ней выйдет на сушу, либо же просто когда течение ослабеет, он сможет самостоятельно выплыть на побережье либо по окружности, либо по диагонали», — советует специалист.

Мертвая зыбь

Зыбь — это волнение при полном отсутствии ветра. Иногда мертвая зыбь может быть вызвана столкновением двух течений, создавая водоворот, из которого сложно выбраться.

Главное отличие от обычных волн в том, что амплитуда частоты их появления хаотичная, поэтому если человека накроет волной, выяснить, через какой промежуток времени волна настигнет снова, не получится.

«Одна из главных опасностей — то, что эту волну невозможно вычислить, ее невозможно подсчитать. Поэтому нужно просто быть внимательными, точно так же медленно направляться к берегу, не пытаясь бороться с возникающих течениями», — объяснила эксперт.

Апвеллинг

У этого слова есть русские аналоги — сгон или низовка. Это означает подъем глубинных вод океана или моря к поверхности, что вызывает резкую смену температуры воды.

«Если вы, например, вчера плавали и было тепло, а сегодня вы плаваете и вода очень холодная, что даже сводит ноги, это может быть чревато элементарным переохлаждением. Резкая смена температуры выступает как стресс для организма, особенно когда температура воздуха высокая, а потом идет ее резкое снижение в воде. Нельзя заплывать глубоко, если вдруг сведет ногу, нужно быть близко к берегу и чтобы кто-то вам мог оказать помощь», — прокомментировала спасатель.

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Квадратные волны

Квадратные или перекрестные волны возникают, когда ветер гонит волны в одну сторону, а течения — в другую. Происходит это либо из-за резкой перемены ветра или столкновения двух штормов. Выглядит это как ровные квадраты на воде, как шахматная доска.

Такие волны вызывают хаотичные течения внутри себя и способны переворачивать лодки, небольшие суда, плавательные средства, поэтому считаются очень опасными. И когда человек попадает в такие условия, справиться с течениями ему не по силам. Даже опытный пловец не сможет выплыть из такой ловушки. Поэтому купаться в такой период категорически запрещено.

Отбойное течение

Такое происходит, когда в результате прилива вся вода отступает назад. Выглядит это как бурлящая полоса воды с пузырями и водорослями, которая направлена в противоположную от берега сторону.

«Если пловец попадает в подобные условия, то бороться с течением бесполезно. Потому что иной раз бывает, что отбойные течения достаточно широкие и длинные. Поэтому здесь есть только один вариант — это плыть по течению, пытаться плавно уйти вбок и потом уже плыть по направлению к берегу, то есть не ровно против течения», — прокомментировала эксперт.

Как выжить в морской ловушке

Во время борьбы с водной стихией есть риск быстро выбиться из сил и устать — большая масса воды всегда отнимает энергию. В таком случае крайне важно помнить главное правило: плыть к берегу не прямо, а по диагонали.

«Когда кто-то попал в течение, я стараюсь, во-первых, оценить ситуацию, понять, в каком состоянии находится утопающий, что мне потребуется для того, чтобы направить его в нужную сторону», — рассказала специалист.

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Увы, бывают случаи, когда рядом не оказывается спасателя. Тогда нужно действовать быстро и обдуманно: сориентироваться и взять в руки какой-нибудь надувной предмет.

«Это может быть и круг, и жилет, спасательный мячик. Даже если таковых нет, то хотя бы пластиковая бутылка, которая может переключить внимание человека, находящегося в панике с вас на эту бутылку», — советует спасатель.

Нужно подплыть к утопающему, успокоить его, развернуть спиной к себе, подхватить подмышкой и начать двигаться по течению, плавно уходя вбок, а потом грести к берегу.

Советы спасателя, которые могут сохранить жизнь

Статистика показывает тревожную тенденцию: многие несчастные случаи связаны с незнанием правил безопасности. Туристы недооценивают риски и игнорируют предупреждения об опасных течениях или сильных волнах.

Эксперт перечислила, что категорически нельзя делать на пляже:

Заходить в воду при вывешенных запрещающих флагах.

Двойной красный, красно-белый или фиолетовый флажки, развевающиеся на будке спасателя, предупреждают о неблагоприятных погодных условиях.

Купаться в непогоду.

Строго запрещается заходить в море, выходить на понтоны, косы и набережные пирсы. Любителей шторма может в считанные секунды смыть большой волной. Кроме того, велик риск получить травму, так как со дна поднимается большое качество камней.

Гулять по пляжу или заходить в море в алкогольном опьянении.

Выпитое спиртное снижает способность принимать взвешенные решения и нарушает координацию.

«Часто мы сталкиваемся с тем, что люди в себе очень уверены. Нередко можно увидеть отдыхающих в нетрезвом виде, которые в шторм бросаются в волны, а потом не могут выбраться на берег», — отметила она.

Оставлять детей без присмотра.

Дети тонут быстро и безмолвно, поэтому как бы ни было сильно желание расслабиться, ни в коем случае нельзя упускать ребенка из вида.

Лучше всего отдыхать на оборудованных пляжах, а если пришлось остановиться на диком, не помешает иметь при себе аптечку и спасательный жилет или круг.