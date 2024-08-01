Что изменится в жизни россиян с 1 августа

Индексация пенсий, новый ГОСТ, наследство цифровыми рублями — что ожидает граждан в конце лета?

С 1 августа 2024 года в силу вступят ряд новых законов. Изменения коснутся сферы социального обеспечения и туризма.

Пятый канал собрал основные нововведения третьего летнего месяца.

РЖД запустили сервис по покупке билетов с пересадкой внутри поезда по России

РЖД подготовили новый онлайн-сервис, который в случае нехватки билетов на определенный полный маршрут предложит альтернативные варианты поездки тем же поездом, но на разных участках пути. Механизм сможет предоставить места как в вагонах одного, так и разного классов обслуживания.

Важно, чтобы продолжительность стоянки поезда на остановках составляла минимум пять минут, чтобы пассажир успел перейти на новое место.

К примеру, если в наличии не будет билетов на маршрут поезда № 104 Москва — Адлер, программа может предложить вариант с пересадкой в Ростове-на-Дону: от Москвы до Ростова на месте 77 в купейном вагоне № 3 и далее до Адлера на месте 7 в вагоне СВ № 8.

Такие варианты с пересадкой будут помечены специальным уведомлением «Пересадка внутри поезда».

При покупке такого маршрута пассажиру будет выдано несколько билетов, по одному на каждое место.

Запуск услуги будет осуществлен поэтапно, начиная с маршрутов в южном направлении из-за высокого летнего спроса.

В первую очередь, для рейсов по России:

Москва — Кисловодск

Москва — Адлер

Москва — Анапа

Москва — Новороссийск

Работающим пенсионерам России вернут индексацию пенсий

С 1 августа в России планируются изменения в размерах социальных выплат. Работающим пенсионерам будет возвращена индексация пенсий, которая была приостановлена с 2016 года.

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В то же время, их ждет корректировка пенсий с 1 августа текущего года.

Максимальная доплата к пенсии работающего пенсионера будет составлять 399,15 рублей. Эта корректировка будет произведена автоматически, без необходимости подачи заявления.

Также увеличатся пенсии по потере кормильца.

Цифровые рубли в России станут доступными для наследования

С августа владельцы этого актива получат возможность составлять завещания на цифровые деньги. Такие наследственные распоряжения представляют собой особую форму, позволяющую передать средства, находящиеся на счетах и вкладах. Чтобы оформить данный документ, необходимо обратиться в банк, где открыт соответствующий счет.

На данный момент правительство еще не опубликовало порядок процедуры для подачи таких распоряжений, однако можно предположить, что процесс будет схож с тем, как оформляются документы для других форм денежных средств в России.

Таким образом, наследники смогут получить цифровые рубли, как и другие виды валюты — наличные и безналичные — в течение шести месяцев после открытия наследства. При этом отмечается, что эти средства могут быть использованы только для организации похорон.

Новый ГОСТ для индивидуальных жилых домов России

С 1 августа вступает в силу новый государственный стандарт для индивидуального жилищного строительства, ориентированный на экологию и энергоэффективность. В данный ГОСТ включены восемь ключевых категорий, охватывающих такие аспекты, как архитектурные решения, инженерное обеспечение и управление отходами, образующимися в процессе производства и потребления.

Данный стандарт не будет обязательным для всех, а лишь станет набором рекомендаций. Но если человек самостоятельно планирует построить дом на своем садовом участке при помощи ипотечного кредита, то должен быть готов, что банк вправе установить требования по соответствию ГОСТ.

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Застройщики должны будут придерживаться этих указаний, если они планируют получать соответствующие сертификаты для своих объектов. Власти считают, что внедрение экологических стандартов положительно скажется на качестве строительства загородных домов и повысит их энергоэффективность.

Ленинградский вокзал закроет свои двери

11 августа начнется реконструкция здания Ленинградского вокзала в Москве. Все поезда и электрички, включая «Сапсаны» и «Ласточки» в Санкт-Петербург, будут продолжать курсировать по прежнему расписанию. Однако для доступа к платформам пассажиры будут вынуждены проходить исключительно по улице.

При этом входы № 1 и № 2 на станции метро «Комсомольская» будут закрыты. Кассовые окна также прекратят работу, но возможность покупки билетов останется доступной на соседних вокзалах — Казанском и Ярославском.

Выплаты на детей

С августа 2024 года на федеральном уровне изменится система начисления пособий для детей. В первую очередь, произойдет увеличение выплат для семей, которые должны переоформить пособия, установленные в прошлом году. Например, если в 2023 году доход семьи уменьшился, и пособие составляло 50% от прожиточного минимума на ребенка, то в 2024 году оно может возрасти до 75% или даже 100%.

С 5 августа вводится новый механизм назначения пособий по месту фактического проживания. Если заявление подано в другом регионе, пособие будет назначаться по месту фактического нахождения семьи с условием предоставления документов, доказывающих проживание в новом месте.

Также в регионах России стартуют новые меры поддержки для многодетных семей. В Калужской области, например, будут введены ежегодные денежные выплаты на школьную и спортивную форму. Такие компенсации будут индексироваться в зависимости от региона. Так, один из родителей может подать заявление на получение выплаты с 1 августа по 15 декабря, а деньги будут перечисляться не позднее 26-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о ее назначении.

В Псковской области изменения касаются мер социальной поддержки старшего ребенка, пока ему не исполнится 18 лет или 23 года, если он учится очно. Будет введена дополнительная поддержка в размере 3000 рублей на покупку школьной и спортивной формы.

В Томской области семьи с низким доходом смогут получать бесплатное питание для детей в школах и ежегодные выплаты на одежду в размере 10 000 рублей.

Ярославская область также примет меры для поддержки многодетных семей. Для них одобрены выплаты на обеспечение школьной и спортивной формой. Ее размер составит 5000 рублей на каждого ребенка, если среднедушевой доход семьи не превышает прожиточный минимум.