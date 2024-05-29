Расчет пособий и безопасность для туристов: какие изменения в законах ждать россиянам

Кого коснутся новые правила, закрепленные в правовых актах?

С началом лета россиян ждет ряд изменений в законодательстве, которые коснутся экономической, туристической и социальной сфер. О чем стоит знать, рассказало издание URA.RU.

Изменения правил расчета пособий

В первую очередь, нововведения коснутся алиментов. С 1 июня, если алименты были назначены судом, то в расчет будет браться сумма, которая поступила на счет плательщика. Если же размер выплат был оговорен обоими родителями, то сумма будет составлять не менее 5% от МРОТ на одного ребенка, что составляет около пяти тысяч рублей. Прожиточный минимум при этом будет отличаться в зависимости от региона.

Также увеличатся выплаты за родительские звания, а пособие за «Мать-героиню» и «Родительскую славу» не будет учитываться в среднедушевом доходе семьи.

Деньги на счетах детей до 18 лет также не будут учитываться. Если подросток получает зарплату, она будет считаться только в случае, если он одновременно с работой очно обучается в школе либо получает среднее или высшее образование.

Расширение списка жизненноважных лекарств

Средства для лечения вирусных и бактериальных инфекций и лекарства от рассеянного склероза с 18 июня станут считаться жизненно важными препаратами. Это означает, что теперь их можно будет получить бесплатно по назначению врача пациентам с ОМС.

УДО для женщин-заключенных

Женщины, отбывающие срок в тюрьмах, смогут выйти по условно-досрочному освобождению, если их преступления были небольшой тяжести, они являются матерями детей до четырех лет или же их дети по тем или иным причинам должны содержаться при них или в доме ребенка при исправительном учреждении.

Пиво по системе «Честный знак»

Продажа пива отныне будет требовать передачи данных в ГИС МТ «Честный знак». Правила коснутся не только магазинов, но и кафе, баров и ресторанов. Также обязательной маркировке будут подлежать безалкогольные напитки.

Безопасные туристические походы

Сложные и опасные туристические маршруты теперь будут закрыты для случайных посетителей. Теперь проводнику необходимо будет получить аттестацию в любой спортивной федерации. Контроль за соблюдением этих правил ляжет на местные власти.

Более того, гиды будут обязаны проходить регулярную переподготовку и сообщать в МЧС о появлении новых туристических маршрутов.

Статус самозанятых для мастеров народного промысла

После 10 июня мастера народного промысла смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых. До этого момента они претендовали на статус индивидуальных предпринимателей или состояли в списках сотрудников других юридических лиц.

Необязательная печать для НКО

Отныне некоммерческие организации смогут отказаться от печати. Теперь желание приобретения печати для НКО будет закрепляться в уставе компании.

Государственные и муниципальные учреждения, наоборот, будут обязаны иметь печати с полным наименованием на русском языке.

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