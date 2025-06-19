Летний кошмар любого автомобилиста: как избавиться от мошек на стекле и фарах

Кладбище насекомых — вот во что превращается автомобиль после езды по трассе летом или ранней осенью.

Мошкара налипает не только на лобовое стекло и бампер, но еще и на фары. Мало того, что это неприятно, так еще и небезопасно. Какие средства помогут справиться с проблемой, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Самое эффективное средство при борьбе с насекомыми

Основное неудобство для автомобилистов во время движения по дороге — это насекомые, которые растираются по лобовому стеклу, мешают и препятствуют обзору. Отмыть их непросто, особенно если машина после путешествия еще несколько часов простояла на солнце.

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«После загородной поездки водители обращают внимание на то, что обычная мойка может не помочь стереть липкий слой», — заметил специалист по автоподбору Михаил Дубовой.

Если вовремя не решить эту проблему, придется тратить деньги на полировку кузова. На жаре липкая и едкая масса разрушает верхний слой лака. Для того, чтобы не испортить кузов, нужно как можно скорее смыть загрязнения.

«Сегодня мы рассмотрим средства, которые применяются именно для удаления насекомых с автомобиля», - сообщил эксперт.

На рынке можно найти специальные очистители. Специалисты решили приобрести и протестировать сразу два — подешевле и подороже, но опытные автомобилисты уверяют, что можно вообще не тратиться и обойтись подручными средствами. Самыми популярными из них являются универсальный растворитель и жидкость для мытья пола.

«Первое средство за сто шестьдесят рублей, оно самое дешевое. Оно специально от мошкары и от прочих насекомых. Второе также от насекомых, стоит четыреста шестьдесят рублей, следующее за сто рублей и моющие средства для домашнего использования за четыреста восемьдесят рублей», - заметил специалист.

Ради эксперимента эксперт почти месяц не мыл автомобиль. За это время машина проехала около семи тысяч километров, и на кузове скопилось много мошкары. Первым делом верхний слой грязи нужно смыть обычной водой.

«У нас машина заранее подготовлена. Мы будем наносить все четыре состава и смотреть, где какое изменение», — прокомментировал эксперт по автоподбору.

Испытывать средства решили на капоте. Для удобства разделили его строительным скотчем на равные участки и нанесли все составы. Пятый, который посередине, решили ничем не обрабатывать.

«Два состава у нас без распылителей, соответственно, мы их перельем в специальный распорядитель, а эти попробуем прямо из упаковки», — сообщим эксперт.

По инструкции средства нужно держать на кузове не больше двух минут. За это время специалисты подключили мини-мойку, смыли остатки составов, оценили результат. На участке, который остался без обработки, пятна от насекомых никуда не исчезли. Решили посмотреть, как показала себя автохимия.

«Так, первое за сто шестьдесят рублей в целом оно отмыло. Следов практически нет, но видно, что чуть-чуть есть грязь. Второе средство, которое подороже, отмыло еще и грязь. Мошек никаких нет», - отметил эксперт.

Отмоют ли стекло народные средства

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С народными средствами дела обстоят хуже. Растворитель не только не отмыл органику, но и оставил на капоте сильные разводы. Жидкость для мытья полов тоже не справилась на 100%.

«Итак, по итогу нашего эксперимента совет: нужно использовать для обработки лакокрасочного покрытия от насекомых именно специальные средства, которые предназначены для этого, а не народные», — заключил Михаил Дубовой.

Дорогой состав справился чуть лучше бюджетного, и это неудивительно. В нем много поверхностно активных веществ и органических растворителей. При выборе очистителя важно читать этикетку и обращать внимание на эти компоненты.

Еще лучше предотвратить проблему — обработать кузов автомобиля составами типа антидождь. Благодаря гидрофобному эффекту они не дают грязи въесться в лакокрасочное покрытие, а значит, отмыть машину от следов насекомых можно будет даже обычной водой.