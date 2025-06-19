Летний кошмар любого автомобилиста: как избавиться от мошек на стекле и фарах

Какие средства помогут удалить следы насекомых с автомобиля
Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand
Кладбище насекомых — вот во что превращается автомобиль после езды по трассе летом или ранней осенью.
Мошкара налипает не только на лобовое стекло и бампер, но еще и на фары. Мало того, что это неприятно, так еще и небезопасно. Какие средства помогут справиться с проблемой, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.
Самое эффективное средство при борьбе с насекомыми
Основное неудобство для автомобилистов во время движения по дороге — это насекомые, которые растираются по лобовому стеклу, мешают и препятствуют обзору. Отмыть их непросто, особенно если машина после путешествия еще несколько часов простояла на солнце.
«После загородной поездки водители обращают внимание на то, что обычная мойка может не помочь стереть липкий слой», — заметил специалист по автоподбору Михаил Дубовой.
Если вовремя не решить эту проблему, придется тратить деньги на полировку кузова. На жаре липкая и едкая масса разрушает верхний слой лака. Для того, чтобы не испортить кузов, нужно как можно скорее смыть загрязнения.
«Сегодня мы рассмотрим средства, которые применяются именно для удаления насекомых с автомобиля», - сообщил эксперт.
На рынке можно найти специальные очистители. Специалисты решили приобрести и протестировать сразу два — подешевле и подороже, но опытные автомобилисты уверяют, что можно вообще не тратиться и обойтись подручными средствами. Самыми популярными из них являются универсальный растворитель и жидкость для мытья пола.
«Первое средство за сто шестьдесят рублей, оно самое дешевое. Оно специально от мошкары и от прочих насекомых. Второе также от насекомых, стоит четыреста шестьдесят рублей, следующее за сто рублей и моющие средства для домашнего использования за четыреста восемьдесят рублей», - заметил специалист.
Ради эксперимента эксперт почти месяц не мыл автомобиль. За это время машина проехала около семи тысяч километров, и на кузове скопилось много мошкары. Первым делом верхний слой грязи нужно смыть обычной водой.
«У нас машина заранее подготовлена. Мы будем наносить все четыре состава и смотреть, где какое изменение», — прокомментировал эксперт по автоподбору.
Испытывать средства решили на капоте. Для удобства разделили его строительным скотчем на равные участки и нанесли все составы. Пятый, который посередине, решили ничем не обрабатывать.
«Два состава у нас без распылителей, соответственно, мы их перельем в специальный распорядитель, а эти попробуем прямо из упаковки», — сообщим эксперт.
По инструкции средства нужно держать на кузове не больше двух минут. За это время специалисты подключили мини-мойку, смыли остатки составов, оценили результат. На участке, который остался без обработки, пятна от насекомых никуда не исчезли. Решили посмотреть, как показала себя автохимия.
«Так, первое за сто шестьдесят рублей в целом оно отмыло. Следов практически нет, но видно, что чуть-чуть есть грязь. Второе средство, которое подороже, отмыло еще и грязь. Мошек никаких нет», - отметил эксперт.
Отмоют ли стекло народные средства
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С народными средствами дела обстоят хуже. Растворитель не только не отмыл органику, но и оставил на капоте сильные разводы. Жидкость для мытья полов тоже не справилась на 100%.
«Итак, по итогу нашего эксперимента совет: нужно использовать для обработки лакокрасочного покрытия от насекомых именно специальные средства, которые предназначены для этого, а не народные», — заключил Михаил Дубовой.
Дорогой состав справился чуть лучше бюджетного, и это неудивительно. В нем много поверхностно активных веществ и органических растворителей. При выборе очистителя важно читать этикетку и обращать внимание на эти компоненты.
Еще лучше предотвратить проблему — обработать кузов автомобиля составами типа антидождь. Благодаря гидрофобному эффекту они не дают грязи въесться в лакокрасочное покрытие, а значит, отмыть машину от следов насекомых можно будет даже обычной водой.
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