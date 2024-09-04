Незаменимый помощник садовода: какой секатор лучше справится с толстыми ветками

Даже самый неискушенный садовод знает, что секатор является незаменимым инструментом для плодотворной работы в саду.

Как качественно удалить побеги и небольшие ветки при формировании кроны небольших деревьев и кустарников, рассказала «Самая полезная программа»

Какой секатор лучше: механический или аккумуляторный

Садоводам из Голландии надоело монотонно обрезать побеги на дачном участке, поэтому они сконструировали специального робота. Он перемещается по теплице и обрезает побеги растений. Без подзарядки машина работает 24 часа, а управлять ею можно с мобильного телефона.

Обычным дачникам чаще всего приходится трудиться по старинке — классическим ручным секатором. Такие есть в сарае у каждого.

«Если это большая площадь участка, то, конечно, таким секатором можно и руку натереть, можно просто устать им работать», — делится своим мнением агроном Главного ботанического сада РАН Антон Кучеров.

На рынке есть электрические секаторы. Производители обещают такой аппарат, который по сути, сделает все сам. Прикладывать усилий вообще не придется. Правда, цены на автоматические инструменты кусаются. За добротный образец нужно отдать в среднем 10 тысяч рублей. Такие используют профессиональные садовники. Для обычных дачников есть более простые и бюджетные модели. Но стоит ли вообще тратить на них деньги и покупать в хозяйство еще один инструмент?

Читайте также Больше никакого бардака: как самому смастерить органайзер под садовые инструменты

Для эксперимента были взяты сразу два инструмента. Один механический — за полторы тысячи рублей, другой — аккумуляторный за три тысячи рублей. С помощью этих приспособлений придется выяснить, правда ли, что аккумуляторные секаторные ножницы позволят работать быстрее и эффективнее?

Испытывать инструменты съемочная группа с экспертом отправились в Главный ботанический сад Российской академии наук. В землю был забит брусок, а в него вставлены ветки. Эти самые ветки и нужно было резать секатором. На одном дереве по 10 ветвей и сучков. Итого 20 срезов для каждой модели.

Аккумуляторным секатором оказалось работать одно удовольствие в том случае, если у вас огромный участок или сад. Тогда можно в принципе довольно быстро справиться с ветками. Среднее значение по времени с механическим секатором — 1 минута 52 секунды, тогда как с аккумуляторным — 1 минута и 23 секунды, почти на 40% быстрее.

Электрическим секатором работать проще, но при работе с ним средний диаметр веток был небольшой — около 15 миллиметров.

Какой секатор «кусает» больше и служит дольше

Самое время для проверки, как инструменты справляются с сучками потолще. Ведь когда ты работаешь, на участке, речь идет не только о мелких ветках. Бывают и большие ветки, их тоже надо срезать. Не хочется в этот момент брать ножовку, а все-таки хочется всю работу сделать секатором.

На этот раз предстоит разрезать ветки разной толщины. Посмотрим, какой максимальный диаметр по зубам нашим секаторам.

В принципе, 25 миллиметров — это предел для механического секатора. Дальше, конечно, уже слишком много сил приходится прикладывать. Понятное дело, что можно все будет нарезать, но это явно не работа секаторов.

Производитель аккумуляторного инструмента обещал, что он справится с ветками до 40 миллиметров в диаметре. На деле результат оказался куда скромнее.

Это вообще провал в квадрате. Аккумуляторный секатор не может взять ветку в 30 миллиметров — это максимум.

«Это непреодолимая толщина», — говорит эксперт.

В итоге оба секатора остановились на ветках толщиной 25 миллиметров. Но качество среза у них отличается.

«Эстетический срез у механического, но вот этот секатор прекрасно режет ветки и дает прекрасный срез. Да, он не рыхлый, четкий. Соответственно, мы здесь можем и прививку сделать, можем обрезать, так как это не навредит дереву», — отмечает Антон Кучеров.

А вот аккумуляторный секатор нашего эксперта разочаровал. Инструмент заминает ветку, и срез получается рваным.

«Древесина не глянцевая, ровная поверхность отсутствует. Это говорит о том, что здесь древесина, скорее всего, заболеет.

«Так и с этим секатором вряд ли можно обрезать плодовые деревья. Потому что все-таки в рыхлый срез могут проникнуть какие-нибудь грибы и так далее», — делится своими наблюдениями специалист.

Читайте также Дачный лайфхак: чем можно заменить дорогостоящий культиватор

Теперь самое время проверить, как образцы держат заточку. От этого зависит, как долго секатор прослужит.

Каждым инструментом участники съемочной группы по очереди попробовали разрезать металлическую проволоку. Оказалось, что у ручного инструмента для таких задач есть специальная кромка у основания лезвия.

Ей и воспользовались. И прекрасно разрезали. Да, результат превысил все ожидания. А вот основным лезвием такая работа делается с трудом. На них появились зазубрины. На этот случай в комплекте идет сменное полотно, но и электрический аппарат тоже затупился.

Объективно можно сказать, что это происходит не так заметно, как с механическим инструментом.

«Мы с вами видим, что нож у аккумуляторного более толстый, выполнен из более толстого материала. А здесь понятное дело, что режущая кромка тонкая», — прокомментировал эксперт.

Благодаря тонким лезвиям и хорошей заточке он режет ветки качественно. А электроинструмент годится только для определенных работ.

«Есть такие кустарники, как малина, которая разрастается. Есть такие, как чубушник, которые надо иногда подрезать. И это как раз тот самый случай, когда можно под зиму все это немного обрезать. Там не важно, каким будет этот срез», — заметил опытный специалист.

Другими словами, самый бюджетный аккумуляторный секатор сгодится для борьбы с сорняками.

Насколько хватит заряда аккумуляторного секатора

Напоследок сравнили еще один важный момент. Работать механическим инструментом можно до тех пор, пока рука не устанет. Электрический секатор ограничен по времени зарядом аккумулятора.

Понятное дело, что потом батарею можно зарядить. Но давайте посмотрим, сколько на одном полностью заряженном аккумуляторе можно нарезать веток. Параллельно с этим будем работать механическим секатором.

Дешево и сердито: как правильно выбрать секатор для дачи

Совет новичку — работать с механическим секатором без перерыва сложно. Отдых понадобился уже через три минуты. Батареи электроинструмента хватило на один час. За это время получилось подрезать так много веток, что и посчитать их сложно.

Получается, даже бюджетный аккумулятор поможет сэкономить время и силы. Правда, качественно обрезать им кусты и деревья не получится. А вот для большого объема работ с сухостоем — самое то.