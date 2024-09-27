Царский деликатес: рецепт маринованных арбузов от бабушки

Сезон арбузов постепенно подходит к концу, поэтому любители этой яркой ягоды наслаждаются последними плодами. До следующего лета еще год, поэтому особо «прошаренные» хозяйки начинают скупать арбузы не для мимолетного, пускай и сочного, перекуса, а для того, чтобы закрутить их в банки и потом достать гастрономический символ лета в любой холодный день.

Как правильно закручивать арбузы в банку с подробным рецептом эксклюзивно с Пятым каналом поделилась дачница со стажем Валентина Денисова.

Когда в России начали мариновать арбузы

История маринованных арбузов восходит к XVI веку, когда плоды начали ввозить в Россию из Астрахани, завоеванной Иваном Грозным в 1556 году. В условиях северного климата арбузы не смогли акклиматизироваться, и есть их в «сыром» виде и резать считалось настоящим кощунством. Дело было в том, что в арбузе многие находили сходство с отрубленной головой Иоанна Крестителя. Поэтому если кто-то решил пойти на риск ради этой сочной ягоды — головы летели уже у смельчаков.

В результате в народной культуре сформировалась традиция солить и мариновать арбузы. Например, Алексей Михайлович, второй монарх династии Романовых, был настоящим почитателем маринованных арбузов, особенно маринованных с медом, чесноком и солью. По его инициативе в Астрахани были созданы специальные императорские поля для выращивания арбузов.

Он пытался построить фермы и в Москве, но холодный климат северной столицы, по понятным причинам, не дал плодам прижиться. Поэтому приходилось ждать поставок и надеяться, что в пути арбузы если не полопались, то хотя бы не сгнили.

Не оставил попыток взращивать арбузы «под боком» и Петр I — во время пребывания у берегов Каспия первый российский император пришел от них в такой восторг, что приказал запустить в их честь салют и даже отчеканить монету. Так и началось второе «переселение» арбузов — по распоряжению государя-батюшки нанимали лучших работников, везли с Волги «арбузных дел мастеров», семена и почву — но увы, Москва так и не приняла плоды и все посевы погибли — климат не тот.

Только в 1860-х годах Ефим Грачев, российский селекционер-овощевод, вырастил сорта арбузов и дынь, адаптированные к северным климатическим условиям.

Как стерилизовать банки

Основа основ любых закруток — правильная стерилизация банок. Без этого зимние заготовки едва ли выйдут вкусными и съедобными. Именно поэтому важно соблюдать следующие инструкции:

наполнить кастрюлю водой наполовину;

сверху положить сито (или решетку), а на него вверх дном банку (или несколько банок, если позволяет место);

включить плиту и довести воду до кипения;

банки над кипящей водой нужно держать 5-10 минут;

после стерилизации поставить банки дном вверх на чистое полотенце и подождать, пока стечет конденсат.

Диетолог рассказала, можно ли питаться только арбузами

Рецепт маринованного арбуза на зиму

Ингредиенты (из расчета на три литровые банки):

Арбуз — 7 килограммов;

Вода;

Сахар — 9-12 столовых ложек;

Чеснок — 6 зубчика;

Соль — 3 столовая ложка;

Уксус — 150 миллилитров.

Пошаговый рецепт приготовления:

Обрезать зеленые корочки и неплотно уложить в литровые банки мякоть — сколько влезет (нарезать можно произвольной формы);

Залить кипятком, накрыть крышкой и подождать, пока остынет примерно 20-30 минут;

Слить эту воду в кастрюлю и закипятить ее, после закипания залить обратно в банки (если объема воды недостаточно, можно добавить кипяток из чайника);

После остывания снова слить воду в кастрюлю, довести до кипения и залить в банки;

Добавить сахар (в зависимости от сладости арбуза);

Добавить соль, уксус и чеснок;

Закатать, перевернуть, поболтать, чтобы все специи растворились, и укутать в полотенца;

Употреблять в пищу можно сразу после остывания.

Важно помнить о правилах хранения заготовок. Банки следует хранить в прохладном темном месте, защищенном от солнечных лучей. Правильно хранящиеся закрутки могут радовать вас своим вкусом долгие месяцы.