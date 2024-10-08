Помогает и исцеляет уже семь веков: чудеса преподобного Сергия Радонежского

Православные верующие готовятся отмечать День памяти преподобного Сергия Радонежского. 8 октября 2024 года исполняется 710 лет со дня его рождения.

Святой известен тем, что смог возродить русскую монашескую традицию на Руси. Он был духовным наставником страны в период нашествия монголо-татарского ига. Преподобный Сергий основал Свято-Троицкую Сергиеву Лавру, Симонов и Андроников монастыри в Москве, Киржачский монастырь во Владимирской области, Высоцкий монастырь в Серпухове, Коломенский Голутвин и две обители в Дубне.

О его чудесах до сих пор ходят легенды.

Главное желание детства Сергия — посвятить жизнь Богу

patriarchia.ru/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Автором первого жизнеописания Радонежского является инок Троицкого монастыря Епифаний Премудрый. Священнослужитель составил житие, в котором рассказал о родных Сергия, его детских и юношеских годах, пути к Богу и основании Троице-Сергиевой лавры.

Доподлинно неизвестно, когда святой появился на свет. Данные, представленные в разных исторических источниках, существенно разнятся между собой. Чаще всего годом рождения Сергия Радонежского называют 1314 или 1319.

Родителями его были благочестивые бояре Кирилл и Мария. В житии преподобного Сергия говорится, что Бог избрал его еще, когда он находился во чреве матери — во время богослужения в храме он троекратно восславил Пресвятую Троицу.

Новорожденный получил при крещении имя Варфаломей в честь святого апостола. Уже с первых дней мальчик стал соблюдать пост. По средам и пятницам он отказывался принимать молоко матери, а мясную пищу и вовсе не ел.

Когда сыну исполнилось семь лет, родители отправили его учиться грамоте вместе с братьями, но учеба давалась Варфаломею с большим трудом.

Ребенок усердно молился Богу и просил у всевышнего защиты и помощи. Просьбы были услышаны. Однажды мальчику встретился таинственный старец. Благодаря его молитве тот смог овладеть грамотой, научился чтению и письму.

Именно после произошедшего случая юноша стал посвящать все свободное время изучению Священных Писаний, усердно углублялся в молитвы и не пропускал ни одного богослужения.

Мысль о посвящении себя Богу возникла у отрока еще в детстве. По одной из версий, он обратился с просьбой к родителям о том, чтобы посвятить себя служению. Те воспротивились решению сына. Достичь поставленной цели он смог только после их смерти.

Святой вел отшельнический образ жизни и отправился на постоянное место жительства в леса недалеко от Радонежа (по названию села Сергий и получил имя). Вместе с ним туда ушел его брат. Однако Стефан вскоре оставил брата и отправился служить Господу в Московский Богоявленский монастырь.

А Варфаломей, будучи 23 лет от роду (по иной версии 20 лет), принял постриг с именем Сергий. Он стал жить в лесу и посвятил себя трудам, борьбе со злыми помыслами, посту и молитве.

Сергий Радонежский — основатель Троице-Сергиевой лавры

patriarchia.ru/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Об особенном образе жизни Сергия ходили легенды. И вскоре на берег реки Кончура к нему стали стекаться паломники и монахи, которые искали уединения. Они селились неподалеку от места, где обитал Радонежский, и в скором времени святая обитель начала обустраиваться.

Число иноков увеличивалось, и через некоторое время на этом месте в 1330 — 1340-х был основан мужской монастырь — современная Свято-Троицкая Сергиева лавра.

Преподобный Сергий Радонежский был рукоположен в сан иеромонаха в 1354 году, а затем возведен в сан игумена после долгих отказов, но по желанию братии.

Сергий с особым смирением служил монахам. Он наряду со всеми строил кельи, рубил дрова, молол зерно, пек хлеб, шил одежду и обувь, носил воду. Запретив просить подаяние, Радонежский поставил правилом, чтобы все иноки жили своим трудов, и сам подавал всем пример.

Слава о старце постепенно росла. В обитель обращались разные люди — от крестьян до князей. Многие из них селились по соседству и жертвовали свое имущество на нужды Церкви.

Постепенно святая обитель стала крупнейшим культурным центром Руси. В ее стенах жили, трудились и обращались в молитвах к Богу такие выдающиеся деятели православной церкви, как: Епифаний Премудрый, Максим Грек, Авраамий Палицын, известные иконописцы Андрей Рублев и Даниил Черный.

В 1372 году к Радонежскому прибыли послы от Константинопольского патриарха Филофея. Они принесли крест, параман (небольшой четырехугольный плат с изображением креста), схиму (монашеское облачение) в благословение на новые подвиги и патриаршую грамоту, где патриарх предложил игумену обустроить общежительный монастырь по примеру христианской общины апостольских времен.

Послание от патриарха было принято, и Сергий Радонежский отправился с ним к митрополиту Московскому Алексию. Преподобный получил от него совет ввести в обители строгое общежитие.

Немалую роль храм сыграл в политической жизни Руси. Настоятель поддерживал объединительную политику московских князей и укреплял их веру в обретение независимости. Так, перед Куликовской битвой московский князь Дмитрий Донской приезжал в святое место за благословением перед боем.

Игумен Сергий был призван митрополитом Алексием на склоне лет с просьбой принять Русскую митрополию, но по смирению отказался от первосвятительства.

Достигнув глубокой старости и за полгода прозрев свою кончину, Сергий Радонежский призвал к себе братию и благословил на игуменство своего ученика Никона. Святой скончался 8 октября (25 сентября по старому стилю) 1392 года.

Прижизненные чудеса Сергия Радонежского

www.globallookpress.com/Viktor Kornushin

Множество чудес совершил святой при жизни.

О будущей судьбе Троице-Сергиевой лавры святой Сергий узнал после ночного видения. Во время вечерней молитвы Радонежский услышал голос, который звал его по имени. Он очень удивился и продолжил читать молитву. Затем подошел к окну, чтобы понять, кто зовет его в столь поздний час. Вдруг его озарил яркий свет, сходящий с неба. Таинственный голос сообщил, что Господь принял все молитвы и множество иноков перейдет под его руководство в скором времени. Святой посмотрел на небо и увидел множество птиц. Они были необычного зелено-красного цвета и парили вокруг храма. Загадочный голос известил Радонежского о том, что учеников у святого будет вдвое больше, чем увиденных им птиц. Невероятная радость охватила преподобного Сергия, и он поделился ей с одним из своих учеников. Через некоторое время небесное предзнаменование сбылось. В будущую обитель прибыло множество людей, желавших посвятить жизнь Богу.

Однажды святой совершал литургию. Рядом с ним был молчальник (монах, принявший обет молчания — Прим.ред.). В какой-то момент Исаакий увидел в алтаре чудного мужа. Он был несказанно светлым и стоял недалеко от Сергия весь в светлых одеждах. Во время входа с Евангелием дивный муж следовал за Радонежским, и лицо его было озарено очень ярким светом. Исаакий не мог даже взглянуть на него. Священник обратился с вопросом к монаху Макарию. Но тот ответил, что не знает, кто шествует за преподобным Сергием. В какой-то момент священнослужители догадались, что они видели Ангела Божия, сослужившего Радонежскому. После того как литургия закончилась, ученики обратились к Сергию с просьбой рассказать, кто служил вместе с ним. Сергий поведал, что это действительно был Ангел, который сопровождает его на каждой службе. Святой попросил своих учеников хранить тайну об этом до самой его смерти.

Однажды Сергий проводил ночь в молитве перед иконой Пресвятой Богородицы. Присев отдохнуть, Радонежский сообщил одному из своих учеников, что в скором времени святую обитель ждет чудесное посещение.

После он увидел Божью Матерь. Святая явилась вместе с апостолами Петром и Иоанном Богословом. Свет, озаривший Сергия, был настолько ослепительным, что Радонежский упал в беспамятстве. Пресвятая Богородица дотронулась до преподобного, благословила его и пообещала навсегда стать покровительницей Лавры.

После он увидел Божью Матерь. Святая явилась вместе с апостолами Петром и Иоанном Богословом. Свет, озаривший Сергия, был настолько ослепительным, что Радонежский упал в беспамятстве. Пресвятая Богородица дотронулась до преподобного, благословила его и пообещала навсегда стать покровительницей Лавры. В один день Сергий Радонежский совершал литургию. С ним был Симон, его ученик. Вдруг молодой священник увидел, что на святом престоле появилось пламя. Огонь озарил алтарь и объял преподобного Сергия с головы до ног. В момент, когда Радонежский приступил к принятию Таин Христовых, огонь поднялся и, свившись, погрузился в святую чашу. Из нее и принял причастие преподобный Сергий.

Симон оторопел от увиденного и не смог проронить ни слова. Святой ласково спросил, что так насторожило его. Священник подробно рассказал об увиденном чуде. Радонежский внимательно выслушал монаха и попросил не рассказывать о произошедшей с ним милости Божьей.

Симон оторопел от увиденного и не смог проронить ни слова. Святой ласково спросил, что так насторожило его. Священник подробно рассказал об увиденном чуде. Радонежский внимательно выслушал монаха и попросил не рассказывать о произошедшей с ним милости Божьей. Святой очень любил людей и всячески старался оказать помощь всем нуждающимся. В житие, написанном Епифанием Премудрым, описано, как святой исцелял больных. Сергию достаточно было только прикоснуться к немощному, чтобы излечить его слепоту, хромоту или отсутствие дара речи. Общее количество исцелений больных доподлинно неизвестно, но по преданию, их было немало.

У одного крестьянина тяжело заболел ребенок. Отец понес сына в монастырь, чтобы попросить монаха помолиться о его здоровье, но в дороге мальчик умер. Мужчина донес тело до монастыря, заливаясь слезами от горя. Святой сжалился над несчастным отцом и начал молиться за умершего. Мальчик внезапно ожил.

В одном из монастырей, где пребывал святой Сергий, кончилась вода. Радонежский принялся усердно молиться Богу, нашел подходящее место для источника и окрестил его крестом. Господь услышал мольбу Сергия о помощи, и на этом месте пробился родник, который в народе стал называться Сергиевым. Согласно преданию, родниковая вода исцелила немало людей.

Когда в Троице-Сергиеву лавру с просьбой о благословении перед Куликовской битвой явился Дмитрий Донской, Радонежский успокоил его и сказал, что победу одержит войско князя. Предсказание Святого исполнилось.

Святой прожил до глубокой старости. За шесть месяцев до смерти, предвидев свой уход в мир иной, Радонежский призвал к себе в обитель всю монастырскую братию и поручил руководство ей ученику Никону. Святой обратился к монахам с поручениями и наставлениями. Радонежский просил их всегда сохранять душевную и телесную чистоту, любить ближнего своего, избегать страстей и пребывать в смирении до конца жизни.

По рассказам очевидцев, в свои самые последние минуты Сергий изъявил желание сподобиться святых Таин Христовых. Когда силы совсем покидали его, братия поддерживала святого под руки. После того как душа покинула тело старца, невероятное благоухание разлилось по всей обители. Лицо Сергия сияло блаженством, и всем священнослужителям казалось, что преподобный Сергий Радонежский не умер, а просто впал в забытье.

Чудеса после смерти Сергия Радонежского

Мощи Сергия Радонежского в Троице-Сергиевой лавре. patriarchia.ru/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

После смерти преподобного Сергия Радонежского чудеса не прекратились.

Неподалеку от Троице-Сергиевой лавры жил юноша. Его долгое время мучила болезнь глаз. Он исправно молился Святому Сергию и в скором времени получил исцеление и полностью прозрел.

Дух преподобного Сергия Радонежского придал силы монахам и помог им не сдаться во время осады храма. Послушник Иринарх, живущий при монастыре, рассказывал, что однажды во сне к нему явился святой Сергий. Радонежский предостерег насельника обители о том, что на святое место готовится нападение. После Иринарху привиделось, будто Радонежский бродил по территории монастыря и заглядывал во все его уголки.

На следующий день на монастырь напали враги. Но все были предупреждены о варварском вторжении и одержали победу в борьбе с неприятелями.

На следующий день на монастырь напали враги. Но все были предупреждены о варварском вторжении и одержали победу в борьбе с неприятелями. Еще одно удивительное чудо произошло в XVI веке. Польский король Сигизмунд I готовился к варварскому нападению на Русь. Его основной целью стала крепость Опочка, располагавшаяся недалеко от города Псков. Все горожане старались отбиться от захватчиков и оказывали им сопротивление. С крепостных стен были сброшены почти все камни и деревья, которые были в городе.

Одной из жительниц города приснился преподобный Сергий Радонежский. Святой сказал, что им не стоит отчаиваться, и указал место, где можно найти огромное количество камней. Утром горожане отправились к городской церкви, на которую указал старец во сне. И правда, за алтарем было очень много камней разных размеров. Найденные валуны тотчас же затащили на стены города. Во время ночной атаки жители города сбросили найденные камни на неприятелей и одержали победу в схватке с врагами.

Одной из жительниц города приснился преподобный Сергий Радонежский. Святой сказал, что им не стоит отчаиваться, и указал место, где можно найти огромное количество камней. Утром горожане отправились к городской церкви, на которую указал старец во сне. И правда, за алтарем было очень много камней разных размеров. Найденные валуны тотчас же затащили на стены города. Во время ночной атаки жители города сбросили найденные камни на неприятелей и одержали победу в схватке с врагами. Необычное чудо произошло с одним из насельников храма — архимандритом Алипием. Однажды он работал над созданием фресок в Сергиевом храме. Все было готово для кропотливой работы. Однако ночью священника посетило загадочное видение. Алипий увидел преподобного Сергия Радонежского.

Святой предупредил священнослужителя о том, что ему нужно срочно отправиться в храм. Алипий быстро побежал в святую обитель. Он увидел, что храм начало охватывать пламя. Монахам удалось вовремя потушить пожар своими силами.

Святой предупредил священнослужителя о том, что ему нужно срочно отправиться в храм. Алипий быстро побежал в святую обитель. Он увидел, что храм начало охватывать пламя. Монахам удалось вовремя потушить пожар своими силами. Купец Симеон, проживавший в Москве, очень сильно захворал. Он лишился движения, сна, пищи и целыми днями лежал словно мертвый. Мужчина тяжело страдал и обращался с мольбами о помощи к святому Сергию. Он молил его об исцелении и уврачевании своего ужасного недуга. Усердные молитвы привели Симеона к чудесному выздоровлению.

Ночью он увидел видение. К его кровати приблизились два старца, объятые ослепительным светом. Одним из них был преподобный Никон, а другим — Сергий Радонежский. Святые осенили немощного крестом. Больной почувствовал, будто святые схватили его за волосы и содрали всю кожу с исхудавшего от болезни тела. Как только это произошло, видение исчезло. Тут же Симеон снова почувствовал себя здоровым. Он быстро вскочил с постели, подошел к иконам и стал благодарить святых старцев за свое чудесное исцеление. patriarchia.ru/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

Дмитрий, сын знатного вельможи, на протяжении долгого времени мучился от тяжелого недуга. У него была опасная болезнь ног, которая не позволяла ему полноценно вставать на них.

Его родители были очень верующими людьми. Они приняли решение отвезти сына в святую обитель Сергия Радонежского. Во время молебна Дмитрий сидел при раке с мощами святого Сергия. Сначала он обращался к Радонежскому в своих молитвах, а после опустил ноги в святую воду. Через некоторое время юноша получил исцеление.

Его родители были очень верующими людьми. Они приняли решение отвезти сына в святую обитель Сергия Радонежского. Во время молебна Дмитрий сидел при раке с мощами святого Сергия. Сначала он обращался к Радонежскому в своих молитвах, а после опустил ноги в святую воду. Через некоторое время юноша получил исцеление. У крестьянина Матвея Кравкова приключилось горе с дочерью Феодосией. Девушка долго болела и в конце концов лишилась рассудка.

Безутешный родитель принялся молиться святому Сергию и кланяться его чудотворному образу. Чудо произошло, и дочь крестьянина быстро пришла в себя. С тех пор девушка всегда молила преподобного Сергия о помощи.

Безутешный родитель принялся молиться святому Сергию и кланяться его чудотворному образу. Чудо произошло, и дочь крестьянина быстро пришла в себя. С тех пор девушка всегда молила преподобного Сергия о помощи. Слуга обители Святой Живоначальной Троицы, которого звали Григорием Ратмановым, долго мучился от боли в груди. Однажды у него сильно разболелось сердце и гортань. Ему было трудно принимать пищу.

Тогда он обратился к Сергию Радонежскому. Мужчина просил святого об исцелении. Один из священнослужителей храма дал мужчине артос (освященный хлеб на закваске). После того как Григорий съел его, он полностью исцелился.

Тогда он обратился к Сергию Радонежскому. Мужчина просил святого об исцелении. Один из священнослужителей храма дал мужчине артос (освященный хлеб на закваске). После того как Григорий съел его, он полностью исцелился. Как-то раз на территорию Троице-Сергиевой лавры вошел молодой человек. Свой путь он держал из Ярославля и был немым от природы. Он подошел к мощам святого и приложился к ним.

Через некоторое время произошло настоящее чудо — юноша заговорил. С тех пор он всегда обращался к преподобному Сергию в своих молитвах.

Через некоторое время произошло настоящее чудо — юноша заговорил. С тех пор он всегда обращался к преподобному Сергию в своих молитвах. Неподалеку от святой обители люди начали копать ров. Разморившись на солнце, рабочие уснули рядом с башней. Вдруг один из мужчин вскочил и крикнул, что в скором времени башня должна упасть. Все тут же побежали изо рва прочь. Как только люди покинули это место, раздался страшный грохот, и башня рухнула.

Всем стало интересно, как мужчина смог угадать, что произойдет ее падение. Он поведал, что во сне к нему явился седой старец и рассказал о страшном событии. По описанию внешности старика многие догадались, что мужчине привиделся преподобный Сергий Радонежский.

Всем стало интересно, как мужчина смог угадать, что произойдет ее падение. Он поведал, что во сне к нему явился седой старец и рассказал о страшном событии. По описанию внешности старика многие догадались, что мужчине привиделся преподобный Сергий Радонежский. В начале ХХ века один московский житель потерял все свое имущество. Мужчина впал в глубокое уныние и тоску. Весь год он не находил себе места и решил отправиться в Троице-Сергиеву лавру, чтобы попросить святого Сергия о помощи. По дороге мужчину охватила тоска, и он принял решение самовольно уйти из жизни. Кто-то как будто шептал ему о том, что самоубийство — единственное правильное решение. Он уже почти был готов наложить на себя руки, как вдруг заметил, что ветки деревьев потихоньку начинают раздвигаться. Среди ветвей мужчина увидел облик старца. Святой погрозил ему пальцем и попросил покаяться. После этих слов видение исчезло. Несчастный был потрясен до глубины души и продолжил свой путь в святую обитель. Он вбежал в храм и припал к раке святого Сергия. Иеромонах Анфим был свидетелем этой сцены и подошел к нему. Он спросил, что привело его в храм. Мужчина поделился своими переживаниями и рассказал о видении. Не было сомнений в том, что ему явился сам преподобный Сергий. Мужчина был очень потрясен случившимся. Этот случай помог ему посмотреть на мир другими глазами и научиться ценить жизнь.

Новые чудеса преподобного Сергия Радонежского

www.globallookpress.com/Vyacheslav Evseev

Многие люди и сейчас рассказывают о чудесной помощи святого.

Одна женщина поделилась удивительной историей из своей жизни. Ольга на восьмом месяце беременности узнала о патологии. Врачи не верили, что она сможет родить здорового ребенка. Предрекали, что во время родов женщину ждет печальный исход и у нее, скорее всего, остановится сердце.

Всю ночь женщина провела в отчаянии, а на утро немедленно отправилась в Троице-Сергиеву лавру молить святого Сергия о помощи. Чудо произошло. Ольга смогла родить здоровую дочь и во время родов чувствовала себя хорошо.

Всю ночь женщина провела в отчаянии, а на утро немедленно отправилась в Троице-Сергиеву лавру молить святого Сергия о помощи. Чудо произошло. Ольга смогла родить здоровую дочь и во время родов чувствовала себя хорошо. Одна женщина долгие годы была бесплодна. Ее сестра Анна решила посетить святой источник преподобного Сергия Радонежского. На святом месте она обратилась к Сергию и попросила помочь ее сестре забеременеть. Чудо произошло практически сразу. Ее сестра стала мамой здорового ребенка.

Ксения после окончания школы переживала, что не сможет поступить в университет. Она решила зайти в церковь и попала на службу. Батюшка посоветовал ей помолиться преподобному Сергию Радонежскому, чтобы все сложилось благополучно. Девушка не пренебрегла советами священника и попросила святого о помощи. Спустя некоторое время Ксения поступила в престижный вуз и набрала столько баллов, сколько и просила у Радонежского.

У Ольги начались проблемы на работе. Ко-то начал распространять о ней неприятные слухи. Они дошли до руководителя. Тот вызвал к себе непосредственного начальника Ольги и сообщил, что хочет уволить сотрудницу как можно скорее.

Тогда женщина поехала в Троице-Сергиеву лавру и помолилась святому Сергию. На следующий день Ольга вышла на работу и удивилась. Начальник извинился за произошедшее недоразумение. Женщина уверена, что сохранить рабочее место ей помог преподобный Сергий Радонежский.

Тогда женщина поехала в Троице-Сергиеву лавру и помолилась святому Сергию. На следующий день Ольга вышла на работу и удивилась. Начальник извинился за произошедшее недоразумение. Женщина уверена, что сохранить рабочее место ей помог преподобный Сергий Радонежский. Софья видела святого Сергия в детстве. В тот день они с братом были дома одни. Дети очень испугались грозы и начали громко плакать. Вдруг в комнате откуда-то появился старец. Он присел на стул и начал успокаивать детей, называя их по именам. Она точно помнит, как он сказал о том, что их мама скоро придет. Через несколько минут та действительно вернулась, а загадочный старец исчез. Прихожанка Троице-Сергиевой лавры уверена, что им явился преподобный Сергий.

Невероятное чудо произошло с Людмилой С. Женщина рассказала, как в их закрытом военном городке произошла беда. У офицера, который был другом ее мужа похитили восьмимесячную дочку вместе с коляской. Все произошло возле магазина. Солдатам было поручено искать ребенка повсюду, но его так и не нашли. Удалось только обнаружить пустую коляску, которая валялась за чертой города. Людмила и ее супруг восприняли эту трагедию как свою собственную и, не мешкая, отправились в Троице-Сергиеву лавру. Они обратились к святому с молитвой о том, чтобы девочка нашлась. Для себя Людмила попросила шанс стать матерью. Женщине уже было 35 лет, а детей все не было. Святой Сергий услышал просьбы прихожан. На следующий день девочка нашлась. Она лежала целая и невредимая, завернутая в одеяльце, на коврике возле квартиры ее родителей. Людмила же через некоторое время смогла забеременеть. После этого случая прошло два месяца, и женщине приснился необычный сон. Во сне к ней подошел сам Сергий Радонежский. Он улыбнулся и поинтересовался, довольна ли она. Женщина поблагодарила его, и вскоре забеременела вторым ребенком. Сына назвали Сергеем, в честь святого.

Что можно делать в день памяти Сергия Радонежского 8 октября 2024

patriarchia.ru/Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси

В день памяти преподобного Сергия Радонежского лучше всего отправиться в церковь и обратиться к святому с молитвой.

Издавна считалось, что 8 октября — благоприятный день для приготовления вкусных блюд и уборки в доме. Испокон веков на Руси в этот день рубили и солили капусту. Хозяйкам рекомендуется испечь вкусный пирог из капусты для того, чтобы в доме всегда царили благополучие и достаток.

Наши предки 8 октября всегда отправлялись в баню и надевали чистую одежду. В этот день следует застелить свежее постельное белье.

Что нельзя делать в день памяти Сергия Радонежского 8 октября 2024

Не следует ругаться и суетиться.

Нельзя сквернословить, осуждать, оскорблять других людей и допускать плохие мысли о чем-либо.

Не рекомендуется поднимать и нести в дом найденные на улице вещи, так как они могут принести несчастье тому, кто их подобрал.

Народные приметы в день памяти святого 8 октября