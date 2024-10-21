Элегантность и царственность Змеи: что надеть на Новый 2025 год

Покровитель Нового 2025 года — Зеленая Змея — олицетворяет мудрость, элегантность, загадочность и изящество.

Этот год благоприятен для преображений и личностного роста. Змея не жаждет внимания, но легко завораживает и гипнотизирует всех присутствующих. Потому чтобы заполучить его расположение, встречать Новый год стоит особенным образом.

Уже не за горами шумные и веселые корпоративы, на которых обязательно нужно принарядиться, чтобы остаться запечатленным на фотографиях во всей красе. Каким цветам и фасонам отдать предпочтение на Новый год, эксклюзивно Пятому каналу рассказала имидж-стилист Виктория Малицкая.

Каким будет 2025 год Змеи

Наступает год Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю. В восточной астрологии Змея лишена привычных негативных характеристик, коими ее наделяют на Западе. Она символизирует гибкость, мудрость, умиротворение, слияние с окружающим миром, волновую природу космических сил. В какой-то степени Змея — это тот же Дракон, но более спокойный и уравновешенный.

Что касается стихии дерева, которой принадлежит Змея в китайском гороскопе, то это символ плодородия и гармонии. А ее зеленый цвет говорит о прогрессе и оптимистичном подходе к делу.

Подобно синусоидной «походке» Змеи, каждого человека в 2025 году закрутит в спираль событий, которые либо возвысят его, либо низвергнут. А чтобы покровительница нового года была благосклонна, желательно встретить праздник в подходящих энергиях.

В чем встречать Новый 2025 год — главные цвета в одежде

Новогодний наряд должен обязательно содержать отсылку к символу Китайского нового года. Основную ставку следует сделать сначала на цвет, а потом на форму.

Цвет: все оттенки зеленого и коричневого.

«В год Змеи главный цвет — это зеленый и все его оттенки, в том числе и природные, например, охровые. Но не обойтись без ярких акцентов. это красный, золотой и серебряный», - перечислила стилист.

Принт: однотонные вещи или питоновый принт с имитацией под кожу рептилии.

Ткань: натуральные материалы (хлопок, лен, шелк) или же царственные ткани (жаккард).

Фасон: облегающие как вторая кожа платья или костюмы. Однако одежда должна сидеть по фигуре. Чересчур тесные или неудобные вещи брать не стоит — Змея не любит лишнего давления.

Образ: элегантность, достоинство и гармония.

Новогодние элементы: пайетки, стразы, перья и стеклярус — это новогодняя база. Лучше всего, если декорированные элементы идут отдельно от платья или блузы. Тогда их можно легко отстегнуть, а вещь перевести из праздничного в повседневный образ.

Какие аксессуары выбрать на Новый год Змеи

Базовые или однотонные вещи имидж-стилист советует обогатить аксессуарами и даже сделать на них основную ставку. В преддверии Нового 2025 года стоит обратить внимание на:

Крупные украшения, особенно серьги, колье и браслеты;

Выразительные кольца с камнями и без;

Ювелирные изделия с чешуевидным узором, составленные из мелких плотно прилегающих пластин;

Аксессуары с фигуркой змеи. Это могут быть кольца и серьги;

Драгоценности из натуральных камней — изумруд, нефрит, малахит, александрит;

Браслеты, серьги или бусы из дерева;

Обувь или сумка с принтом под питона.

Какой макияж подойдет для празднования 2025 года

В новогоднюю ночь допустимы два варианта: яркий блестящий макияж или же спокойный базовый.

В первом случае приветствуется роскошь, богатство и помпезность. Глиттер, стразы и шиммер на веках зеленых оттенков. Можно также попробовать тени-наклейки с питоновым принтом. А вот от накладных или наращенных ресниц рекомендуется отказаться. Чрезмерно длинные «опахала» уже стали антитрендом. Для губ стоит выбрать блеск или помаду сочного цвета.

Если подобное буйство красок кажется слишком смелым, тогда подойдет классика, универсальность и умеренность. Для так называемого макияжа без макияжа достаточно легко подвести глаза и губы. Особенно модным на Новый год станет контрастный контур губ с более светлым тоном помады или карандаша внутри. Не лишним будет сымитировать легкий загар и румянец.

Как сэкономить на покупке наряда на Новый год

Подготовка к Новому году стартует еще в октябре — ноябре. К этому времени бренды презентуют праздничные коллекции.

«К концу декабря все коллекции будут раскуплены, потому что наши женщины очень любят наряжаться», — предостерегла Малицкая.

Поэтому позаботиться о своем образе стоит заранее, пока все размеры числятся в наличии, а цены еще не взлетели вслед за спросом. Идеальный вариант — однотонная или сдержанная вещь, которую именно на Новый год можно удачно дополнить яркими украшениями, а после праздника носить на повседневной основе.

«Как правило, женщины покупают нарядные платья и выгуливают их не больше трех раз в жизни. Очень жалко, что такая красота пропадает, поскольку стоит она обычно внушительно. Поэтому простым решением будет взять однотонную вещь и добавить выразительные аксессуары», — посоветовала эксперт.

А если в планы не входит покупка нового предмета гардероба, стилист советует составить модный образ из прошлогодних вещей.

Атласные или бархатные платья. Даже если они не трендового цвета, ситуацию можно спасти как украшениями, так и обувью с питоновым принтом. Маленькая «змеиная «сумочка или клатч тоже будут к месту.

Атласные юбки и костюмы. Строгие и даже классические вещи, например, черного цвета стоит удачно дополнить топом или блузой акцентного оттенка.

Бархатные пиджаки и брюки. Достаточно освежить образ топом или блузой актуального цвета.

«Как правило, они переходят из года в год. Просто брюки дополняют новым верхом, а пиджак — новым низом. Мы легко комбинируем базовые вещи и интегрируем дальше в свою жизнь», — заверила она.

Одежда с пайетками. Блестящие пластинки похожи на чешуйки, поэтому точно не будут лишними на праздновании Нового 2025 года.