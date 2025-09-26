Что сделать осенью, чтобы лопаты и грабли не заржавели до весны

Большинство дачников уже закончили огородные работы. Осталось убрать участок и позаботиться о хозяйственном инвентаре. Чтобы лопаты, грабли, тяпки и секаторы служили не один сезон, инвентарь нужно хранить правильно.

Конечно, можно потратиться и купить специальные органайзеры. Но зачем, если удобную систему хранения можно собрать самостоятельно. О том, как это сделать, рассказала «Самая полезная программа».

Держатели для садового инвентаря своими руками

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Зрительница Галина Дмитриева из Москвы смастерила удобный держатель для хозяйственного инвентаря из остатков канализационных труб. Благодаря такому органайзеру женщине удалось здорово сэкономить место.

Сергей Диев из Казани придумал, как навести порядок в своей бытовке и при этом не потратить на покупку специальных органайзеров половину зарплаты.

Мужчина взял металлические уголки, закрепил их на стене с помощью саморезов и согнул под углом 45 градусов. Получилось крепление для садовой тачки. Для того чтобы она висела на стене надежнее, можно зафиксировать ручки клипсами для ПВХ-труб.

На все про все уйдет всего полчаса времени и меньше 100 рублей. Так просто, быстро и доступно можно расположить любой другой садовый инструмент.

Как подготовить садовые инструменты к зиме

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Еще одна наша зрительница Ольга Платонова уверяет: перед тем как убрать садовый инструмент на зиму, его нужно «законсервировать»: помыть, очистить от грязи и ржавчины, обязательно пройтись по лезвиям секаторов, садовых ножниц, пил, скребков, тяпок тряпкой, смоченной ацетоном.

Если режущие части затупились, заточить их точильным камнем. Смазать инвентарь техническим маслом и завернуть в бумагу. Инструмент, в конструкции которого есть пружина, нужно хранить открытым.

В таком виде пружина не деформируется, и инвентарь прослужит гораздо дольше. Лучше хранить их в коробке.