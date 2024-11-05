«Я у него на связи»: Стас Пьеха объяснил, почему не считает себя идеальным отцом

Артист активно участвует в жизни мальчика, регулярно общается с ним и обеспечивает всем необходимым. Правда, весьма самокритично относится к роли отца.

Певец Стас Пьеха не считает себя хорошим и образцовым отцом, однако поддерживает отношения с сыном. Артист рассказал о своем 10-летнем ребенке эксклюзивно в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

«У меня есть сын. Он живет в Пушкине с мамой и бабушкой. Я не могу сказать, что я прям такой батя-батя. У меня вообще не было бати. Вот совсем», —признался он.

По словам знаменитости, мужское поведение и принципы ему приходилось добирать на улице. А фигура отца всегда казалась ненужной.

«Блатные 90-е. Кто-то откинулся, вот он нам сейчас расскажет, как мужики нормально живут. У меня такой собирательный мужской образ был. Но он был небезопасный», - отметил певец.

Сейчас Пьеха видит в подрастающем сыне как схожие черты характера, так и несомненные различия.

«Сын очень активный, я был менее активным. Зато он практически не дерется, а я каждый день дрался. Желание было, чтобы меня все любили, уважали либо через страх, либо через хорошие поступки. У сына этого нет, потому что у него есть перманентно мама и бабушка. Я на связи у него есть», — перечислил Пьеха.

По прошествии лет знаменитость и сам понимает, что его поведение было продиктовано поиском любви. Мать воспитывала его одна и была сосредоточена на карьере. Ребенком Пьеха часто оставался один и добирал внимание у посторонних людей.

«Мне очень важно было какие-то проявления тепла. Я мог с себя снять куртку и отдать людям. Я все был готов отдать, чтобы им понравиться, чтобы им было по кайфу и они мне теплом отплатили. А если человек не хотел меня не принимать, то я начинал бороться, драться. Как будто такая недолюбленность», — объяснил он.

Стас Пьеха был женат на модели и диджее Наталии Горчаковой. В 34 года он стал отцом. Мальчика назвали Петром. Через какое-то время пара решила расстаться.

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«Семьи не сложилось, но у нас сложились хорошие дружеские отношения. Это прям меня радует», — сказал певец.

Пока артист не готов к серьезным отношениям и больше не хочет вступать в брак.