Чем обработать стекла в машине, чтобы они не запотевали: нашли самое лучшее средство

Больше двух тысяч пешеходов — столько человек погибло под колесами автомобилей в прошлом году. В среднем каждая десятая такая авария происходит из-за запотевшего лобового стекла. О том, какое средство лучше всего справится с проблемой, рассказала «Самая полезная программа».

Как избавиться от запотевания стекол в авто

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Конденсат появляется быстро и неожиданно, что сильно снижает видимость на дороге. Особенно часто в сырую погоду осенью и в начале зимы. Но продавцы автомагазинов уверяют: решить эту проблему можно, если обрабатывать стекла специальными средствами.

«Антизапотевающие средства необходимы для того, чтобы справляться с запотевшими окнами внутри салона автомобиля. Там появляется на стеклах белый слой. Пот — это мелкие капли воды, которые оседают в результате разности температур», — прокомментировал автоблогер Сергей Петров.

Эксперт помог проверить антизапотеватели в деле. Перед ним четыре образца одинакового объема:

Пена;

Спрей;

Жидкость;

Народный рецепт — тоже пена, но обычная, для бритья.

Если верить производителям, все эти составы образуют на стекле полимерную пленку.

«Главной сутью полимерной пленки является то, что она распределяет всю влагу очень гладко по внутренней поверхности стекла и не дает образовываться этому белесому матовому налету», — пояснил специалист.

Какое средство выбрать от запотевания стекол в авто

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

Сначала проверили, на сколько применений рассчитаны средства.

Профессиональной пеной можно обработать стекло как минимум шесть раз. Посмотрели, как быстро расходуется спрей.

«В этом средстве стопроцентно использован нашатырь. Сколько его там, мы не знаем, не замеряли. Но он издает специфический запах, который я ощущаю. И все, кто будет им пользоваться, тоже будут ощущать. Он не очень приятный», — рассказал автоблогер.

И, как выяснилось, он не очень экономичный. Спрея с трудом хватило на три обработки. Проверили антизапотевающую жидкость. Запах у нее оказался тоже неприятным.

«Во всех средствах в составе изопропанол. И он издает этот неприятный запах. В первом средстве, так как пена, скорее всего, задерживает в пузырьках. Вот этот запах и не дает ему сильно испаряться. Поэтому мы его не чувствуем», — поделился эксперт.

Самой выгодной в плане расхода оказалась антизапотевающая жидкость. Одного флакона хватит на 20 применений.

Народное средство — пена для бритья, закончилась всего за три обработки. Но после нанесения антизапотевателя на стекле не должно оставаться никаких следов и разводов. Иначе в темное время от фар встречных автомобилей могут появиться блики, что тоже плохо.

«На всех средствах антизапотевания есть инструкция, в которой четко написано, что эффективность работы антизапотевателя зависит от чистоты вашего лобового стекла изнутри. То есть нам необходимо взять спирт либо какое-нибудь чистящее средство хорошее и протереть перед нанесением антизапотевателя стекло начисто», — разъяснил Петров.

Так и сделали. Затем нанесли составы. Вскрыли новые образцы и обработали каждым определенный участок стекла.

По инструкции, первое и второе средство нужно тщательно растереть тряпкой из микрофибры или бумажными салфетками. С третьим пришлось повозиться чуть дольше.

«Данное средство отличается по использованию. Его нужно нанести, растереть. Подождать, пока образуется пленка. Оно высохнет, и потом растереть, располировать тряпочкой», — добавил он.

Какое средство нанесет вред стеклам в авто

Кадр из программы «Самая полезная программа», 5-tv.ru

После всех средств на стекле остались пятна и разводы. Пришлось тратить время на дополнительную полировку. Но как ни старались, полностью убрать следы от пены для бритья так и не удалось.

«Пришло время проверить средства в действии. У нас есть парогенератор. Сейчас подадим пар на стекло», — отметил знаток.

Хуже всех себя показала пена для бритья. Она только притянула влагу. Но и профессиональные составы тоже не справились с задачей.

«Единственный результат виден у третьего образца, и то так себе. Окошко, где мы терли, подождали, пока оно просохнет, и потом располировали немножко лучше, чем у других. Первый и второй экземпляры никак вообще не показали себя», — заключил блогер.

Во время экспериментов убедились, что даже от профессиональных антизапотевателей мало толка. Но если и покупать защиту от влаги, то лучше выбрать обычное жидкое средство. Оно хотя бы частично помогло избавиться от конденсата на стекле. При этом хватит одного флакона надолго.

В теплое время года можно и вовсе обойтись без специальных средств. Просто попробовать отключить систему рециркуляции. В этом режиме кондиционер начнет брать воздух с улицы, и лишняя влага не будет скапливаться внутри салона.