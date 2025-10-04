Не проснуться с ожогами: безопасны ли электропростыни и какую выбрать

Обгоревшие стены и дыры в перекрытиях. Хозяин дома едва успел спастись, но сильно надышался дымом. Причиной пожара стала простыня с подогревом. О том, как правильно выбрать электропростыню, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Дорогая или бюджетная электропростыня: какую выбрать

В холодное время года такое белье пользуется невероятным спросом. Его включают на полную мощность и, как правило, оставляют в сети на целую ночь.

«В период, когда на улице уже холодно, а центральное отопление еще не включили и дома еще не прогреты. Тогда действительно сыро, неуютно и промозгло. Белье влажное, высыхает плохо, поэтому спать в нем, в общем-то, неуютно. И, в общем, для здоровья не полезно», — прокомментировал электрик Василий Прозоровский.

Но белье с подогревом может вспыхнуть не только от работы на износ. Если нагревательные элементы заламывают и перекручивают, это тоже повышает риск короткого замыкания.

Чтобы себя обезопасить, эксперт советует покупать устройство с углеродным волокном. Этот материал еще называют карбоновыми нитями. Они гибкие и прочные, поэтому их сложнее повредить.

Для эксперимента взяли две электропростыни такого типа. За первый образец заплатили полторы тысячи рублей, а за второй — три тысячи. Посмотрели, чем они отличаются.

У образца подешевле одна сторона из хлопка. Другая — из более плотного материала, похожего на войлок. Есть пульт управления, которым можно регулировать температуру.

«Ну вот этот классический реостат. Конструкция очень древняя, я ее даже в детстве помню. Более того, в таком же форм-факторе и с такой же крутилкой», — пояснил специалист.

Вот только провод, который идет от нагревательных элементов, никак не закреплен. И это, по словам эксперта, существенный недостаток.

«То, что кабель ходит, это не совсем правильно. Я бы его зафиксировал. К тому же эта штука металлическая. Понятное дело, что ПВХ (поливинилхлоридная) изоляция штука хорошая. Но все-таки есть шанс ее перетереть», — заметил электрик.

Это опять же грозит коротким замыканием. Образец за три тысячи рублей выглядел надежнее. Провода хорошо зафиксированы, а внутри изделия плотный наполнитель. Такой будет дольше держать тепло.

«Надо сказать, что конструкция достаточно продуманная. Потому что орган управления красивый, интересный. Несколько режимов. Насколько я вижу, три. И даже, судя по всему, есть таймер», — рассказал эксперт.

Краш-тест электропростыней

Сравнили устройства в деле. Производители обещали, что за полчаса простыни нагреются до максимальных 50 градусов и даже подсушат влажное постельное белье.

Выложили образцы на ровную поверхность, а сверху накрыли обычной простыней, которую достали из стиральной машины.

«Мы решили немножко усложнить жизнь. Заодно и ускорить какие-то необратимые деструктивные процессы в образцах за счет того, что мы чуть-чуть добавим воды», — отметил специалист.

Включили устройство на самый мощный режим подогрева, а спустя 30 минут оценили результат.

«Вот он, более дешевый образец. И мы видим, как по линиям, где лежат проводочки, идут сухие дорожки», — продемонстрировал эксперт.

Ткань была сырой. У дорогого образца результат не лучше. Простыня более плотная, поэтому и нагревалась медленно.

«Здесь, где вот более плотное прилегание, чувствуется, что оно теплое. А здесь, я так думаю, что дело не в количестве и качестве элементов, а в самой толщине. То есть за полчаса даже на максимальной мощности она не дает какого-то результата», — заключил специалист.

Эксперимент наглядно показал: даже слегка влажную ткань электроприбор не высушил. Так что для этих целей его лучше не использовать. Проверили, как сильно устройства нагрелись за полчаса.

В местах, где у бюджетной простыни проходили провода, тепловизор показал 42 градуса. На других участках не так горячо.

«Но что касается простыни, в среднем, где нет кабелей, мы видим, считай, температуру окружающего воздуха. То есть тут 26-27 градусов», — сказал электрик.

У образца за три тысячи рублей нагревательные элементы располагались более равномерно. Спать на такой простыне было бы комфортнее, а вот максимальная температура почти не отличалась.

«В среднем мы 40 градусов не получаем. Тут перепад 25. Ну и в районе кабелей 38-41. Производитель немножечко ошибся в своих измерениях», — пояснил Прозоровский.

Эксперт посоветовал включать электропростыню хотя бы за час или два до сна. Так постель лучше прогреется. Главное, потом не забыть достать прибор из розетки.

«Ожогов не будет. 40 градусов — это не ожог. Но какие-то неприятные события в организме могут произойти», — отметил эксперт.

Какая электропростыня самая безопасная

Проверили электропростыни на безопасность. Посмотрели, что произошло с устройствами, когда в сети начало скакать напряжение.

«Повышение напряжения в сетях, особенно в сельской местности, — это история достаточно редкая, а вот просадки бывают сплошь и рядом», — рассказал специалист.

Падение напряжения смоделировали с помощью трансформатора.

Первой подключили недорогую простыню. Выставили на приборе 220 вольт, а затем понизили уровень до 170. Через пять минут увидели, что температура стала понижаться.

Простыня остывала, но нагревательные элементы работали. Это значит, в устройстве не было защиты от перепадов в сети. В этом случае простыня быстрее износится. А при резком повышении напряжения может перегреться и загореться.

Посмотрели, как показал себя дорогой образец.

«Потом выставили максимальные 225 и образец готов к работе. Теперь попробуем 170. И на 170-ти готов к работе. А вот на 100 уже не готов. А он несколько умнее оказался. Он говорит: «Мне не хватает электричества», — пошутил эксперт.

В дорогом приборе сработала защита от перепадов напряжения. Пользоваться таким устройством безопаснее. Кроме того, простыня за три тысячи рублей прогрелась равномернее и дольше держала тепло. Именно этот образец и стал лидером испытаний.