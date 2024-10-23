«Не понимаю, откуда люди берут деньги»: Митя Фомин купил квартиру за 40 миллионов

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Иван Лесюк
Иван Лесюк Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 55 0

Митя Фомин купил квартиру с видом на Москву-реку из-за любви к воде

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Певец Митя Фомин приобрел квартиру для сдачи в аренду. Почему он предпочел жилплощадь с видом на реку, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Митя Фомин рассказал о покупке новой квартиры. Когда будет новоселье и как артист выбирал район проживания? В какую сумму Мите обошлась недвижимость? Правда, что ради элитного жилья Фомину пришлось влезть в долги? И кто еще из знаменитостей платит ипотеку? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне в 50 хорошо. Я радуюсь жизни. Встречаюсь с кем нужно. Я, в общем, на коне. Оказывается, в 50 жизнь начинается, можно сказать», — признался исполнитель.

Митя Фомин — один из самых востребованных артистов российского шоу-бизнеса. Однако, несмотря на то что сейчас певец полон энергии, он понимает: рано или поздно придется покинуть сцену. А снижать уровень жизни не захочется. Поэтому всерьез задумался о старости и приобрел недвижимость, которую планирует сдавать.

«Наша доля — всегда везде быть, присутствовать, улыбаться, прекрасно выглядеть. К сожалению, это будет не всегда. Я пока не обзавелся ни пассивным доходом, ни каким-то сторонним бизнесом. Поэтому что-нибудь, знаете, на черный день надо, чтобы тебя кормило… Это все такая небольшая инвестиция для того, чтобы себя не чувствовать бедно в старости», — объяснил артист.

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Квартира площадью сто квадратных метров находится в районе Кутузовского проспекта. Митю Фомина привлек роскошный вид на Москву-реку, который будет открываться из окон.

«Я просто люблю воду. Просто люблю все, что связано с водой. Я ее пью много. Люблю купаться, принимать душ. Я вообще люблю энергетику воды. Поэтому для меня очень важно, чтобы из окна было видно какую-то красоту», — уточнил артист.

«Если окна выходят, естественно, на Москву-реку, то цена немножко будет больше, потому что видовые характеристики влияют на стоимость квартиры», — рассказал риелтор Николай Еганов.

По данным СМИ, жилье с красивым видом обошлось артисту в 40 миллионов рублей. Митя Фомин делится: всю сумму сразу он не потянул. Пришлось оформлять ипотеку.

«А вы видели, какие сейчас цены вообще в мире и у нас?» — спросил музыкант.

Больше половины Фомин заплатил, что называется, из своих, а остальное будет вносить в рассрочку без процентов. Но чтобы закрыть долг, признался певец, потребуются долгие годы.

Фомин — не единственный артист, кому пришлось брать ипотеку. Оказалось, кредиты на крупные покупки для звезд шоу-бизнеса — обычное дело. Народному артисту Николаю Баскову, например, не хватало денег на постройку дома. Золотой голос России отправился в банк.

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«Пришлось взять кредит, потому что все подорожало. Было все так неожиданно. Вообще все: кирпич, цемент, какие-то новые трубы», — поделился он.

«Когда тебе нужна какая-то очень большая сумма денег, и ты не хочешь ее сразу вливать, конечно, ты знаешь, что у тебя есть много работы, ты востребованный артист, почему бы и нет?» — выразила мнение певица Ханна.

Митя Фомин не переживает. Завершать карьеру он не собирается и надеется закрыть долг перед банком раньше срока.

«Митя Фомин рожден для труда. Он любит работать. Посмотрите, не ест ничего по ночам. Он худенький какой, выглядит как хорошо. Это ужасно раздражает, я вам честно могу сказать», — заявил певец Прохор Шаляпин.

Правда, кроме выплаты рассрочки, певцу предстоят еще траты на ремонт. Дом построят только в 2026 году. А Митя уже начал откладывать на стройматериалы, мебель и технику.

«Все же страшно стало дорого стоить. Знаете, я вообще не понимаю, откуда люди берут деньги», — отметил артист.

Брать кредит на обустройство новой квартиры Митя Фомин не хочет. Собирается больше работать, чтобы накопить на ремонт высшего класса.

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