Да убудет ваша сила: как ресурсы энергетических вампиров забирают их здоровье и приближают смерть

Мир людей биполярен в плане энергетики — в нем есть место как донорам, так и вампирам. Энергетическим кровососом может стать каждый, когда провоцирует другого на конфликт, а затем «выпивает» его эмоции и силу. Однако излишки энергии нельзя копить «про запас», они грозят проблемами со здоровьем, — об этом предупредила интервью 5-tv.ru медиум Айгуль Хуснетдинова.

Как считает экстрасенс, мы, сами того не замечая, тратим впустую свои ресурсы, часами листая соцсети, а могли бы с пользой для здоровья проводить это время, предпочесть спорт или творчество — эти занятия наполнят нас жизненной силой.

Энергетический вампир — это не только человек, который забирает у других людей энергию через провоцирование на ссоры и конфликты, он зачастую не умеет ею распоряжаться. Такие люди продолжают черпать чужие силы, хотя и собственных им вполне бы хватило для реализации своих целей и задач.

«Все желания, которые человек имеет, он может реализовать: энергии всегда для этого достаточно», — подчеркнула медиум, добавив, что задача каждого — тратить тот запас энергии, который в нем есть и тратить его ежедневно.

Щит от черной магии: как полынь защищает дом от порчи и болезней

Эксперт по магии отметила, что при забирании энергии от одного другому нарушается баланс, а природа не терпит нарушения равновесия и может отомстить негативно настроенным людям в виде неожиданных напастей и болезней.

«Слишком много энергии тоже плохо: если вы ее никуда не тратите, она начинает внутри сгнивать, и вам становится хуже: это проблемы со здоровьем. При недостатке энергии вы начинаете чувствовать упадок сил, в каких-то случаях это может привести к депрессивным состояниям и даже к летальному исходу», — предостерегла эксперт по сверхъестественному.

Предсказательница рекомендовала энергетическим вампирам не высасывать чужие ресурсы примитивным образом, с помощью агрессии и ссор, а получить необходимую энергию через позитив — общение или иного рода взаимодействие.

«И вы поймете, насколько это проще, насколько это лучше помогает в реализации ваших целей», — заключила Айгуль Хуснетдинова.

Ранее 5-tv.ru приводил ТОП-5 мужских имен, обладатели которых «высасывают соки» из женщин.