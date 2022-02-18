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Да убудет ваша сила: как ресурсы энергетических вампиров забирают их здоровье и приближают смерть

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Ника Шумерская
Ника Шумерская Райтер редакции сайта Пятого канала Инстаграм Эксклюзив 30 507

Энергетическим вампиром может быть каждый, когда провоцирует другого на ссору или пожинает чужие эмоции. Однако излишки энергии нельзя копить «про запас», они грозят проблемами со здоровьем.

Фото, видео: Depositphotos / AlexanderUdjuk; 5-tv.ru

Мир людей биполярен в плане энергетики — в нем есть место как донорам, так и вампирам. Энергетическим кровососом может стать каждый, когда провоцирует другого на конфликт, а затем «выпивает» его эмоции и силу. Однако излишки энергии нельзя копить «про запас», они грозят проблемами со здоровьем, — об этом предупредила интервью 5-tv.ru медиум Айгуль Хуснетдинова.

Как считает экстрасенс, мы, сами того не замечая, тратим впустую свои ресурсы, часами листая соцсети, а могли бы с пользой для здоровья проводить это время, предпочесть спорт или творчество — эти занятия наполнят нас жизненной силой.

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Энергетический вампир — это не только человек, который забирает у других людей энергию через провоцирование на ссоры и конфликты, он зачастую не умеет ею распоряжаться. Такие люди продолжают черпать чужие силы, хотя и собственных им вполне бы хватило для реализации своих целей и задач.

«Все желания, которые человек имеет, он может реализовать: энергии всегда для этого достаточно», — подчеркнула медиум, добавив, что задача каждого — тратить тот запас энергии, который в нем есть и тратить его ежедневно.

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Эксперт по магии отметила, что при забирании энергии от одного другому нарушается баланс, а природа не терпит нарушения равновесия и может отомстить негативно настроенным людям в виде неожиданных напастей и болезней.

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«Слишком много энергии тоже плохо: если вы ее никуда не тратите, она начинает внутри сгнивать, и вам становится хуже: это проблемы со здоровьем. При недостатке энергии вы начинаете чувствовать упадок сил, в каких-то случаях это может привести к депрессивным состояниям и даже к летальному исходу», — предостерегла эксперт по сверхъестественному.

Предсказательница рекомендовала энергетическим вампирам не высасывать чужие ресурсы примитивным образом, с помощью агрессии и ссор, а получить необходимую энергию через позитив — общение или иного рода взаимодействие.

«И вы поймете, насколько это проще, насколько это лучше помогает в реализации ваших целей», — заключила Айгуль Хуснетдинова.

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