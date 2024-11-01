«Дальше уже лучше не будет»: почему Стас Пьеха решил остаться холостяком

Стас Пьеха заявил о непростом душевном состоянии. Что беспокоит звезду, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Стас Пьеха признался, что переживает душевный кризис. Что гложет звезду эстрады? Почему он страдает от депрессий? И связано ли это с одиночеством? Правда, что артист не может создать семью из-за детской психологической травмы? И действительно ли певец надеется решить свои личные проблемы с помощью новой профессии? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Понимаю, что я должен стараться каждый период своей жизни что-то новое пробовать, иначе моя жизнь будет однообразной», — отметил артист.

Два месяца назад Стасу Пьехе исполнилось 44 года. Цифры в паспорте его пугают. И он никак не может избавиться от тревожности.

«У меня есть периоды, когда такая черная туча опускается, и все кажется бессмысленным, бесполезным, руки опускаются… Почему-то в 40 не было ощущения, что… Было ощущение, что я на горку поднялся и иду по ровному. А сейчас как будто бы начал спускаться. И как будто бы дальше уже лучше не будет», — поделился исполнитель.

Возможно, такие мысли возникают у певца, потому что с гастролей и концертов он возвращается в пустой дом? Никто не ждет с теплым ужином и не спрашивает, как у него дела.

«Если у человека появляется семья (у мужчины — жена, у девушки — мужчина, муж), и появляются дети, и они еще стараются жить в гармонии, друг друга поддерживают, не ссорятся, а наоборот, идут вместе, то сто процентов данный человек может выйти из какой-либо депрессии», — высказался певец Максим Завидия.

Стас Пьеха — один из самых завидных женихов российского шоу-бизнеса, но он опасается даже вступать в отношения.

«Одиночество — это же не событие, это состояние души на самом деле. Я не хочу с кем-то сожительствовать на одной территории. Это точно абсолютно», — заявил артист.

За плечами Стаса несколько коротких романов и один официальный брак. Отношения с моделью Натальей Горчаковой не спас даже родившийся у пары сын Петр. Молодые люди развелись, когда мальчику было всего два года. Пьеха продолжает общаться с наследником, но удается это нечасто.

«Я не могу сказать, что я прям вот такой батя-батя, что у меня вообще не было бати. У меня как будто бы в семейной системе не прописан отец. Мужское добирал на улице. Блатные девяностые. Кто-то откинулся, вот он нам сейчас расскажет, как мужики нормальные живут. У меня такой собирательный мужской образ был, но он был небезопасный очень», — рассказал исполнитель.

Родители самого артиста расстались еще до его рождения. Отца Стас видел всего пару раз в жизни. Мама и бабушка тоже практически не занималась воспитанием. Илона Броневицкая и Эдита Пьеха гастролировали по стране. Мальчик оставался с чужими людьми.

«Был подшефный детский дом у нашей семьи, в котором я чаще жил, чем дома, потому что там были дети, девочки, тусовка. И у меня там свой маленький изолятор был с одной коечкой», — поделился певец.

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Артист делится: его главным учителем была улица. Его считали отъявленным хулиганом. Он то и дело ввязывался в драки, бил стекла, что-то ломал. Однажды вместе с другом покрасил дворовую кошку.

«Такая была, как хна, краска, и мы на ней пытались анархию сделать. Знак на кошке», — объяснил Пьеха.

Стас вспоминает, как жил в детском доме, хотя и не был сиротой, как скучал по маме. И безбрежное чувство одиночества, которое не покидало даже рядом с бабушкой — великой Эдитой Пьехой.

«Ребенок же не может провести такой глубокий анализ. Прямая связь: никого нет — никому не нужен», — уточнил артист.

Именно в этот момент приятели впервые предложили ему попробовать запрещенные вещества. Юноша считал это баловством. Не подозревал, что все закончится тяжелой многолетней зависимостью и инфарктом в 35 лет. Только оказавшись на грани жизни и смерти, Стас Пьеха понял, что пора завязывать.

«Одержимо хотел заработать денег. Одержимо хотел, значит, стать таким-сяким, сильным, умным. Но просто кайфовать от жизни никогда не получалось. А сейчас думаю, могу умереть так не пожив. Нет, думаю, хочу пожить. Для этого что нужно? Нужно ничего не употреблять для начала. И вот тогда у меня прямо пришло решение, что делайте со мной что хотите. Я не умею жить абсолютно, буду учиться заново», — рассказал исполнитель.

Уже десять лет Стас Пьеха ничего не употребляет. Он открыл реабилитационный центр для пациентов с зависимостями.

«Мы лечим наркоманию, алкоголизм и любые формы зависимости. И еще легкую психиатрию», — перечислил певец.

А в прошлом году артист пошел учиться на психоаналитика. Говорит, мечтает помогать людям сам. Но, может, истинная причина в том, что Пьеха хочет в первую очередь решить свои собственные проблемы? Недавно он сказал, что боится влюбляться.

«Я же сам по себе не очень здоровый психически человек. Я артист. Артисты вообще не бывают психически здоровыми. Влюбленность — это всегда эти, так сказать, биполярные какие-то ситуации, да. С одной стороны, приятно. В хорошем смысле слова такое как будто опьянение. А с другой стороны, есть откат. Как у любого опьянения, есть похмелье потом», — подчеркнул Стас Пьеха.

Поклонники переживают за него. И надеются, что учеба и терапия помогут разобраться в себе. Возможно, тогда певец наконец избавится от миллиона терзаний, создаст крепкую семью и навсегда забудет о депрессиях.