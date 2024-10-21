Притяженья больше нет: Анна Седокова подала на развод с мужем

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева 39 0

Анна Седокова официально подала на развод с мужем Янисом Тиммой

Притяженья больше нет: Анна Седокова подала на развод с мужем

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Пара неоднократно расставалась и мирилась, но, вероятно, певица приняла окончательное решение.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова разводится со своим супругом — баскетболистом Янисом Тиммой. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились. Но, видимо, в этот раз певица решила поставить точку в любовной истории с Янисом.

Предпосылки к разводу назревали давно, судя по личному блогу Седоковой. Недавно она кардинально сменила имидж — отрезала волосы, перекрасилась и даже вроде как сделала несколько пластических операций. В социальных сетях знаменитость неоднократно оставляла двусмысленное послание.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние», — написала Седокова.

Однако Янис не оставляет попыток вернуть отношения с любимой. На днях он прилетал Москву, чтобы, как посчитали поклонники, уговорить жену дать ему еще один шанс.

Паре должны дать около месяца на примирение, если этого не случится, то брак будет официально расторгнут. 

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Надежда Сысоева улетела на Бали после разрыва со Стоуном.

+9° Атмосферное давление 772 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
96.42
-0.73 104.86
-0.90
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:44
«Погибнут тысячи»: Запад может готовить новую провокацию в Киевской области
12:30
На СТС Kids запустят анимированного переводчика жестов для глухих детей
12:16
ВС РФ нанесли поражение объектам энергетики Украины и производству беспилотников
11:54
«Как собак привезли»: пленный боевик рассказал об отношении командования ВСУ
11:40
Уже на поздних стадиях: эти симптомы могут указывать на онкологию
11:26
Сборы голосов в больницах и «карусели»: как прошли выборы и референдум в Молдавии

Сейчас читают

Гагаузия выходит? Население автономии сказало «Нет» евроинтеграции и Санду
Празднуем единство: кому в ноябре 2024 положены дополнительные выходные
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 октября, для всех знаков зодиака
«Никто не узнал»: Вадим Бакунев рассказал о двух поездках Сергея Жукова в метро

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Чего добилась Ирина Болгар от Павла Дурова через суд
❤️ Гороскоп любви и страсти на октябрь 2024 для всех знаков
Гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2024 — видео
Любовный гороскоп на осень 2024 для всех знаков зодиака