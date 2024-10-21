Притяженья больше нет: Анна Седокова подала на развод с мужем

Пара неоднократно расставалась и мирилась, но, вероятно, певица приняла окончательное решение.

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова разводится со своим супругом — баскетболистом Янисом Тиммой. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции города Москвы.

У пары были непростые отношения. Супруги неоднократно расставались и снова мирились. Но, видимо, в этот раз певица решила поставить точку в любовной истории с Янисом.

Предпосылки к разводу назревали давно, судя по личному блогу Седоковой. Недавно она кардинально сменила имидж — отрезала волосы, перекрасилась и даже вроде как сделала несколько пластических операций. В социальных сетях знаменитость неоднократно оставляла двусмысленное послание.

«Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же, посмотрим. Я знаю, вы видите перемены во мне — и внешние, и внутренние», — написала Седокова.

Однако Янис не оставляет попыток вернуть отношения с любимой. На днях он прилетал Москву, чтобы, как посчитали поклонники, уговорить жену дать ему еще один шанс.

Паре должны дать около месяца на примирение, если этого не случится, то брак будет официально расторгнут.

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