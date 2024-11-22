Широкий жест Вселенной: ведический гороскоп для Близнецов на 2025 год

В новом году Зеленая Деревянная Змея на своем хвосте принесет Близнецам духовное равновесие и возможность посвятить себя самоанализу.

Почему Близнецам стоит углубиться в философию и найти духовного наставника, чтобы добиться успехов, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури.

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведическим знаниям, каждый человек подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу человека.

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Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии новый 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год по гороскопу благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом 2025 год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведических гороскопах все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если человек не знает точного времени рождения, то анализируют по знаку Луны — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

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Гороскоп для Близнецов на новый 2025 год

Близнецы в новом 2025 году почувствуют яркий акцент на себе — эти представители зодиакального круга будут в центре всеобщего и Вселенского внимания.

Юпитер, планета радости, удачи, везения и благосостояния щедро одарит Близнецов, причем спектр возможностей довольно широкий.

«Поэтому те Близнецы, которые хотя бы немного занимаются духовной практикой, изучают астрологию и в целом интересуются вопросами самопознания, просто обречены на успех», — поделилась эксперт, сверяясь с гороскопом.

Единственный минус, который может проявиться у Близнецов за счет расширения тех самых возможностей в новом 2025 году, это набор веса. Но переживать большинству из представителей этого знака зодиака не стоит, исходя из вата-доши (это один из типов конституции человека, принятых в аюрведе. По телосложению это стройные, даже худощавые от природы люди — Прим. Ред.).

«Желательно следить за своим питанием и сильно не переедать, потому что это может сказаться и на теле. Расширяя не только наши возможности внутренние, он еще может расширить немного наше тело», — объяснила специалист.

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Поэтому Близнецов, как истинных искателей новой информации, согласно гороскопу, может потянуть в новом году в сферу самопознания, философии, западной или ведической астрологии, в том числе религии или философских течений.

«Важным аспектом жизни могут проявиться отношения с отцом. Если отец жив, то необходимо каким-то образом улучшить контакт, наладить, возможно, как-то восстановить связь», — посоветовала астролог.

Если отца нет, то необходимо проработать старые обиды, подумать, поразмышлять над этим вопросом. Возможно, заняться поиском своего духовного учителя или духовного отца.

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Сатурн в новом году с одной стороны приготовит Близнецам трудности в работе, а с другой придаст ускорения в карьерном росте. Как говорится, через тернии к звездам вверх по карьерной лестнице.

Поэтому представителям воздушной стихии стоит приготовиться к любого рода заговорам против себя в коллективе, клевете, сложностям в общении.

Гороскоп советует Близнецам очень тактично, аккуратно и спокойно выходить из различных неприятных ситуаций. Поэтому, так или иначе, успех в деятельности все равно обеспечен, но за счет глубокой внутренней работы в течении всего нового 2025 года.

Во всех остальных сферах, касающихся любви, здоровья и семьи у представителей этого знака зодиака ничего глобального не предвидится. Согласно гороскопу, поддержки свыше не предусмотрено. Как положительные, так и отрицательные перемены зависят от самих Близнецов.