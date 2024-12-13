Время исполнения желаний: ведический гороскоп для Девы на новый 2025 год

Новый 2025 год будет наполнен различными трудностями и испытаниями. Но даже так, Зеленая Деревянная Змея выбрала счастливчиков, которым будет сопутстсовать удача и благословение Вселенной. Бояться грядущих испытаний не стоит — если правильно распознать сигнали звезд, год пройдет спокойно и будет наполнен радостями.

Какие подарки судьбы ожидают Дев в 2025 году, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

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Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

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Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

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Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

Гороскоп карьеры и финансов для Девы на новый 2025 год

Девы в новом 2025 году получат приятный бонус в виде нейтрализации всех жизненных трудностей. Все, что до этого вызывало проблемы и портило настроение, благодаря удачному положению небесных светил пройдет и разрешится само собой.

«Это хорошо. Здесь просто можно поаплодировать и порадоваться. Это действительно ваш год. Он станет закрывающим циклом продолжительных проблем. Это может быть решение вопросов партнерства или финансов, недвижимости», — ободрила астролог, комментируя гороскоп.

Юпитер придаст ускорения карьере. Многие Девы могут рассчитывать на долгожданное повышение в должности или переход на новую работу с отличными условиями и зарплатой.

«Здесь расцветает вся вся ваша профессиональная сторона, ваши профессиональные качества. Наконец-то ваши многолетние труды окупятся, и вы получите все плоды», — сказала специалист.

Кроме того, намечается улучшение жилищных условий. У большинства Дев в новом 2025 году произойдет покупка земельного участка или дома или квартиры. Также возможен переезд в другой город или страну.

Гороскоп любви для Девы на новый 2025 год

Газовый гигант Сатурн положительно повлияет на любовную сферу Дев в новом году.

Так, женатые и замужние представители знака, особенно те, кто погряз в бытовых заботах и перестал ценить близкого человека, ощутят небывалый всплеск романтики. Супруг неожиданно начнет вызывать те же сильные эмоции, как это было до свадьбы.

Поэтому если Девы уже отчаялась сохранить брак и разочаровались в избраннике, гороскоп советует подождать и не подавать на развод. Звезды обещают освежить союз любовью и нежностью.

Для некоторых Дев это проиграется в новом году как прибавление в семействе. Безусловно, такой важный момент как беременность и роды стоит оценивать по индивидуальному гороскопу, но тем не менее новый год Змеи благоволит земному знаку в зачатии и рождении детей.

«Для Дев, которые не находятся в партнерских отношениях и ищут вторую половину, это очень благоприятный год. Может прийти нужный партнер, произойти замужество, свадьба и так далее», — вдохновила ведический астролог.

Гороскоп здоровья для Девы на новый 2025 год

Подарок от Вселенной распространяется и на сферу здоровья. Девы наконец-то найдут хорошего врача, благодаря которому получат шанс избавиться от неприятных симптомов или даже избавиться от хронического заболевания с помощью новой методики или нестандартной схемы лечения.

Если же самочувствие в целом не беспокоит, гороскоп рекомендует все равно в новом году пройти обследование. Возможно, таким образом получится уберечь себя от развития неприятной болезни и вовремя пропить необходимый курс препаратов.

Состоящим в браке Девам в новом году также следует обратить внимание на здоровье второй половинки. Скорее всего партнер долго игнорировал потребности организма и намеревается и дальше так поступать. Поэтому собираясь в клинику, лучше уговорить его пойти вместе и хотя бы сдать анализы.

В целом, Дев можно поздравить. Они вытянули счастливый билетик и могут не беспокоиться о грядущем. Гороскоп рисует весьма благоприятную картину будущего 2025 года. А раз проблемы перестанут беспокоить, можно смело расслабиться и отдохнуть в ожидании подарков.