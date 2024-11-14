Пора показать свое истинное лицо: расклад Таро для Девы на 2025 год

В новом 2025 году произойдет множество изменений, и особое внимание на расклад Таро рекомендует обратить всем, кто родился под знаком Девы. Это время, когда необходимо пересмотреть истинные ценности, а внутренний мир потребует более глубокой работы. В новом году, согласно восточному гороскопу — Году Зеленой Деревянной Змеи, Девам пора освободиться от масок, которые они носят, и начать жить более искренне и открыто.

Смогут ли Девы, которые являются представителями земной стихии по гороскопу, переосмыслить собственные убеждения и понять, что действительно важно для них в новом году?

Что ждет Дев в 2025-м, эксклюзивно Пятому каналу рассказала таролог, таропсихолог Ирина Абрамова.

Любовный гороскоп для Девы на 2025 год

Часто Девы не позволяют себе быть настоящими из-за страха оказаться непонятыми. Они легко могут стать жертвой желания понравиться всем вокруг, что, в свою очередь, приводит к созданию фальшивого образа. Однако в 2025-м Зеленая Деревянная Змея намекает, что пора прекратить подобное притворство.

«Девам очень хочется чувствовать себя значимыми, но при этом приходится надевать некую маску, поскольку вы испытали когда-то эмоциональную боль. И с тех пор окружению вы демонстрируете и показываете себя ненастоящего. В 2025 году вам необходимо научиться говорить, что вас действительно тревожит или беспокоит, что вы на самом деле думаете, а не с позиции: „Я хочу всем угодить и всем понравиться“. И ту маску, которую вы на себя надели, уже давно пора снять. То, что вы кому-то не понравитесь — это их проблемы. Ваша проблема одна единственная — снять эту маску. Так Девы к своей глобальной цели придут намного быстрее», — посоветовала эксперт, изучая расклад Таро.

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Важным шагом на этом пути, согласно гороскопу, будет принятие и осознание того факта, что никто не способен нравиться всем. Поэтому Девам желательно научиться уважать личные потребности и желать того, что действительно важно для них. Год Змеи потребует от Дев научиться устанавливать границы и говорить «нет» когда они чувствуют, что что-то не соответствует их внутреннему состоянию.

Параллельно с этим стоит работать над собой и внутренними страхами. Возможно, потребуется время, чтобы понять, что быть непохожими на других — это не только нормально, но и единственный путь к подлинному счастью.

В новом 2025 году вопрос денег станет одним из ключевых для Дев. Это не значит, что следует превращать богатство в главную цель — скорее, это означает, что пора сосредоточиться на создании внутренней финансовой стабильности. Важно осознать, что главная цель — не материальные средства, а то, что они могут позволить воплотить мечту. То же самое касается и отношений.

«Отношения у Дев воспринимаются с позиции некоего денежного эквивалента. Даже если вы сейчас ни с кем не встречаетесь, но хотите встретить молодого человека, вы сразу смотрите, есть ли у него определенная сумма и готов ли он в вас вкладывать. То есть рожденные под знаком зодиака Дева изучают отношения с позиции выгоды. Возможно, когда-то вам встретится „денежный“ и нужный человек. Но в 2025-м такого подходящего под ваши запросы карты Таро вам не обещают. Поэтому, Девы, займитесь пока собой и поживите для себя», — пояснила специалист.

Гороскоп советует Девам переключиться на дополнительное образование, чтобы стать самодостаточными. В новом году они обязательно найдут множество возможностей для развития, которые позволят выстроить истинные ценности.

Девам следует помнить, что слишком сильная привязанность к материальному так или иначе приведет к разочарованию. Когда они осознают, что успешная жизнь зависит далеко не от богатства, а от душевного спокойствия и уверенности — в этот момент они смогут по-настоящему оценить все, что у них есть.

Карты Таро показывают, что год Зеленой Деревянной Змеи станет временем, когда Девам потребуется переосмыслить собственные цели и ценности. Это непросто, поскольку тема денег во всех их сферах весьма сильно укоренилась. Однако именно в этом и заключается урок нового года — разобраться в истинных чувствах, проявить настоящее «я» и расставить правильные приоритеты.

Проявляя искренность, у Дев получится не только ослабить личный груз и стать более открытыми к новым впечатлениям, но и привлечь правильных людей, готовых принимать их такими, какие они есть.

Гороскоп финансов и карьеры для Девы на 2025 год

На сегодняшний день и на весь новый 2025 год денежная тема является самой главной для Дев. Представители стихии Земли рассматривают цифры на банковском счете как отражение своего труда и усердия. Девы обычно стремятся к порядку в финансовых делах, это касается как личных, так и рабочих аспектов. Они принимают обоснованные решения, что в итоге приводит к стабильности. Однако денежный вопрос затмевает разум Дев, и они отдают им первостепенную роль в собственной жизни.

«Через деньги Девы хотят закрыть некие потребности. Но в большей степени то, что хочется купить или заполучить в виде эмоций. И чем больше вы о себе будете думать через призму денег, тем дальше будете от истинного состояния, которого хотите достичь. И если же вы поработаете над собой, то вполне возможно, что к концу 2025 года придете к этому состоянию», — прокомментировала эксперт.

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Девы часто пытаются закрыть потребности через материальные средства. Это касается как базовых потребностей, таких как жилье и еда, так и более эмоциональных требований, связанных с личной значимостью. В 2025 году многие Девы ощутят необходимость в финансовой независимости, что приведет к более сложным отношениям с кошельком и самими собой.

«Если вы работаете на данный момент, то в течение всего следующего года будете иметь то, что имеете сейчас в плане должности и зарплаты. Если на сегодняшний день ваши финансовые потоки идут от партнера, то так же будет и в течение 2025 года. Но посмотрите на ежемесячные суммы и на свое состояние. Если же вы хотите собственного развития и достатка, то за вас это никто не сделает. Вы должны к этому прийти сами. Но вы придаете слишком большую значимость деньгам. А этого делать не надо», — уточнила эксперт, сверяясь с картами Таро.

Материальная помощь от партнера может стать решающим фактором в жизни Дев. Это создаст дополнительные возможности для инвестиций или начала нового бизнес-проектов. Однако важно помнить, что такие обстоятельства грозят вызвать и определенные сложности, связанные с доверием и необходимостью делить бюджет. Девам следует быть осторожными и выбирать партнеров, с которыми они готовы открыто обсуждать материальные вопросы.

Но вместе с тем стремление к денежному расширению, согласно гороскопу, способно стать движущей силой в карьерном росте Дев. Рожденные под данным созвездием могут преуспеть в поиске высокооплачиваемых возможностей или запуске собственных проектов, которые позволят им не только повысить доход, но и ощущать себя значимыми и успешными. Возможно, к концу 2025 года они достигнут этого состояния, если сумеют разумно расширить финансовые горизонты.

«Ставьте временные рамки. Чтобы достичь своей глобальной цели, ее нужно разделить на короткие сегменты, например, по месяцам. Так вам будет проще не сворачивать с намеченного пути. Но главное, чтобы у вас была не мечта, а именно цель», — порекомендовала Ирина Абрамова.

Гороскоп здоровья для Девы на 2025 год

Согласно раскладу Таро, в новом 2025 году Девам рекомендуется обратить внимание на здоровье, особенно на мочевыделительную систему. Есть риск получить серьезный повод для беспокойства. Поэтому надо держать на контроле физическое состояние и самочувствие.

Если у Дев уже имеются подобные заболевания, год Зеленой Деревянной Змеи может оказаться благоприятным для проведения предписанных операций. Карты Таро указывают на то, что в новом году медицинские вмешательства в данной области пройдут успешно. Однако важно помнить, что профилактика и раннее обнаружение заболеваний — ключевые факторы в лечении.

«Девам нужно обратить внимание на камни в почках или мочекаменную болезнь. Если есть хронические заболевания или камни, которые уже настала пора удалять, почему бы не воспользоваться энергией 2025 года? Это означает, что операция пройдет для вас успешно», — подытожила специалист по картам Таро.

Кроме того, Девам следует в целом внимательно относиться к своему организму, следить за режимом питания и соблюдать питьевой режим. Правильный подход к здоровью не только предотвратит возникновение проблем, но и позволит чувствовать себя более уверенно.

Как знаки зодиака готовятся к Новому году — шуточный гороскоп

Иными словами, Девы известны своей приверженностью к порядку и стремлению угодить окружающим. Часто они скрывают истинные чувства и дорожат мнением других, что приводит к внутренним противоречиям и подавленному состоянию. Эти барьеры, созданные из страха или желания соответствовать ожиданиям, начинают давить на них, и в 2025 году Девам крайне важно узнать и понять, кто они на самом деле.

К тому же для Дев весь 2025 год пройдет под эгидой денег. Но им не стоит ждать, что кто-то им преподнесет желаемые суммы. Девам нужно самим позаботиться о себе и удовлетворить собственные потребности.

Проделав работу над собой и показав истинное лицо, Девы смогут не только укрепить внутреннее самосознание, но и наладить более искренние и глубокие отношения с окружающими. Новый 2025 год запомнится как важный этап в их жизни, поэтому самое время отпустить страхи и открыться новым возможностям, которые жизнь предложит.