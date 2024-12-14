Пора заглянуть внутрь себя: ведический гороскоп для Скорпиона на 2025 год

В год Зеленой Деревянной Змеи каждому из представителей зодиакального круга придется не просто. Скорпионам в 2025 году придется быть особенно внимательными к событиям, происходящим под надзором Вселенной.

Как Скорпионам сберечь свои кошельки, построить крепкие отношения и правильно инвестировать, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Анна Пицхелаури

Что такое ведическая астрология

Ведическая астрология, также известная как Джйотиш, индийская или лунная астрология, считается одной из самых древних практик. Она исследует влияние движений звезд и планет на человеческую жизнь.

Согласно ведической астрологии, каждый индивид подвержен влиянию кармического закона: все, что происходит в жизни, является закономерным следствием действий, выборов, мыслей и поступков. При этом будущее во многом определяется теми решениями, которые принимаются в настоящем.

Каждый знак в ведической системе астрологии имеет свою управляющую планету. К их числу относятся Кету (планета в ведической астрологии, которая олицетворяет кармические накопления, духовность и сверхъестественные влияния — Прим. Ред.), Венера, Солнце, Луна, Марс, Раху (демон в индуизме. Периодически он проглатывает Солнце или Луну, вызывая тем самым затмения — Прим. Ред.), Юпитер, Сатурн и Меркурий.

Все они играют важную роль в характеристике личностных и жизненных аспектов, отражая различные влияния на судьбу подопечных.

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Каким будет Новый 2025 год для всех знаков зодиака

В ведической нумерологии 2025 год пройдет под цифрой девять (чтобы получить цифру девять, нужно сложить все цифры в году: 2+0+2+5 — Прим. Ред.), которая соответствует планете Марс. Она связана с активной деятельностью, враждой, конфликтами, войнами и считается достаточно агрессивной в своем влиянии на людей.

Девятка — завершающая цифра, после которой отсчет начинается заново. Она означает окончание девятилетнего цикла. Всегда, когда человечество подходит к окончанию какого-то цикла, это завершение и закрытие чего-либо.

Поэтому новый 2025 год благоприятен для подведения итогов, для завершения чего-либо, особенно тех вещей в жизни, которые несут какие-то деструктивные энергии. Желательно перестроить жизнь так, чтобы из нее ушли печали, расстройства и раздражения, а на их место пришли исцеление и гармония.

«Единственным минусом может стать то, что для исцеления нужно как следует переболеть. Естественно, мы говорим не только про физическое заболевание, но и про душевную боль. Но в целом этот год достаточно благожелательный и несет добро», — пояснила астролог, изучая гороскоп.

По словам эксперта, важно заметить, что в новом году у всех жителей Земли может повышаться уровень агрессии или адреналина. Это значит, что люди должны быть более осознанными и более принимающими и находиться большую часть времени в состоянии «здесь и сейчас».

«Если мы не поддаемся на провокации, мы существенным образом улучшаем течение нашей жизни. Поэтому основным девизом этого года будет «не поддаваться на провокации», — объяснила Пицхелаури.

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Благородная черта планеты Марс — это защита слабых и обделенных. Поэтому, согласно ведическому гороскопу, в новом 2025 году нужно постараться одержать победу над внутренними демонами и пороками, мешающими продвигаться по жизненному пути.

В ведической астрологии все прогнозы анализируются по восходящему знаку или в случае, если неизвестно точное время рождения, то анализируют по Луне — тому знаку, в котором находится Луна в натальной карте, построенной по системе Джйотиш.

Восходящий лунный знак или асцендент в ведической астрологии — главный и основной знак зодиака, который определяется не только датой и местом рождения, но и часом и минутами появления на свет.

Это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по асценденту.

Гороскоп удачи для Скорпиона на 2025 год

Новый 2025 год заставит Скорпиона сместить акцент с работы и внешних рубежей на свое внутреннее состояние. Этому знаку придется сократить социальную активность и сосредоточиться на проработке эмоций, которых ожидается весьма много, и сохранении гармонии.

«Это очень противоречивый знак. Как правило, я рекомендую всегда Скорпионам обращаться вовнутрь себя, искать внутренний баланс. Это основа жизни. Скорпионы очень чувствительные и очень ранимые, имеющий очень прочную бронь снаружи, которая иногда выглядит как черствость. И 2025 — это год снятия этой брони и обнажения тонкой чувствительной натуры», — объяснила астролог, изучая гороскоп.

Обстоятельства вынудят Скорпионов переключиться на бытовые задачи, отношения с родственниками и самим собой. И скорее всего, стоит приготовиться к проблемам.

«Вероятнее всего, вы столкнетесь с проявлением каких-то трудностей, которые помогут вам выйти на новый уровень баланса, найти внутреннюю опору для себя. Она не находится во внешнем мире, там ее не найти. Стабильность может быть только внутри», — уточнила она.

Если верить гороскопу, то обретение внутреннего покоя и гармонии придет через нестандартные знания, например, эзотерику, парапсихологию, астрологию.

Гороскоп карьеры и финансов для Скорпиона на новый 2025 год

Многим Скорпионам захочется в новом 2025 году расширения в плане недвижимости. Например, купить побольше квартиру, земельный участок, приобрести дом или сделать к нему пристройку.

А вот к предложениям вложить деньги в инвестиции гороскоп рекомендует относиться настороженно. Лучше не вовлекаться в долгосрочные стратегии.

Кстати, если у вас будут какие-то варианты вложений инвестиций или вам будут предлагать какие-то аферы денежные, то лучше в них не вовлекаться, потому что, может быть, потерян. То есть совершать инвестиции, инвестировать в долгосрочные какие-то проекты.

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Гороскоп любви для Скорпиона на новый 2025 год

Любовные отношения, семейные связи — все это должно быть в приоритете у Скорпионов.

Однако от пополнения в семье в новом году лучше воздержаться. Комбинация планет создаст много препятствий как для зачатия, даже искусственного, так и для вынашивания. Беременность может быть тяжелой, начиная от состояния плода, до о здоровья новорожденного ребенка и осложнений у матери.

«Сатурн будет блокировать, мешать, создавать напряжение, болезненные состояния, как бы человек ни старался. Этот прогноз можно игнорировать, если у вас есть личный астролог и вы уверены, что у вас идут благоприятные периоды, которые будут перевешивать значение общих транзитов», — предостерегла специалист, комментируя гороскоп.

Также Скорпионам стоит обратить внимание на отношения с матерью и на ее здоровье. Лучше настоять на плановом обследовании, чем потом разбираться со сложным лечением. Потому как все ее проблемы автоматически лягут на плечи ее детей.

«Основа вашего 2025 года — все, что происходит внутри дома. Не старайтесь слишком много сделать вовне и обогнать самого себя. Лучше затаиться на этот период», — посоветовала она.

Смещение акцента с внешних усилий на внутренние и обогащение новыми знаниями помогут Скорпионам благополучно прожить следующие 12 месяцев.