Конвекторный или инфракрасный: какой обогреватель для дома выбрать

Обогреватели становятся настоящей находкой для комфортного проживания в межсезонье или морозы. Когда центральное отопление отключено или температура за окном опускается до критических отметок, важно иметь под рукой эффективное решение.

О том, как правильно выбрать обогреватель, рассказала «Самая полезная программа».

В чем преимущества плинтусного обогревателя

Два электрических тэна, шнур с вилкой и лист железа. Это все, что понадобилось умельцу из Татарстана, чтобы собрать обогреватель для гаража. Из гибкого металла мастер сделал каркас для печки, подсоединил остальные элементы и получил рабочий отопительный прибор, которым пользуется уже четыре года.

Ток в нем проходит по тэнам. Также на обратной стороне висит провод. Он специально не закреплен за корпус, чтобы не расплавился при сильном нагреве. Обошелся такой прибор умельцу из Татарстана почти даром — 500 рублей он потратил на тэны и еще 100 на провод. А лист металла просто нашел в мастерской.

Но дома и на даче такую печку вряд ли можно поставить. Слишком громоздко. Другое дело — модные плинтусные обогреватели. Они компактные и незаметные.

«Плинтусные нагреватели, это в принципе, обычные обогреватели. Только они отличаются форм-фактором. Они длинные, вытянутые, и предполагается, что они размещаются на уровне пола. То есть там, где плинтуса у нас идут, там и обогреватель ставится», — прокомментировал электрик Василий Прозоровский.

Плинтусные обогреватели бывают двух видов: водяные и электрические. Первые придется подключать к системе водоснабжения, а значит, тратить много времени на монтаж. Электрические работают от обычной розетки. Устанавливать их намного проще.

«Существуют они конвекторного типа. То есть когда воздух проходит сквозь него. И инфракрасного, когда просто идет инфракрасное излучение, за счет чего нагревается поверхность окружающая», — объяснил специалист.

Конвекторный или инфракрасный: какой выбрать

Какой из этих обогревателей лучше подойдет для дома и быстрее прогреет помещение? Чтобы ответить на эти вопросы, купили сразу два образца: конвекторный и инфракрасный.

Стоили они примерно одинаково — почти 5000 рублей. Будет ли разница в работе? Для того, чтобы провести эксперимент, специально приехали в загородный дом, где действительно прохладно. Этот дом законсервирован на зиму.

В каждой комнате одинаковой площади — 11,7 квадратных метра поставили по плинтусному обогревателю, измерили температуру до начала эксперимента и после. А затем сравнили.

До начала испытаний в помещениях было всего два градуса тепла. Включили приборы в розетку, выставили одинаковую мощность в 200 ватт и оставили устройство работать на два часа. После проверили температуру в комнатах. Начали с той,

Температура в помещении, где стоял конвекторный обогреватель, за два часа поднялась всего на 0,3 градуса. Инфракрасный обогреватель сработал немного лучше. Воздух в помещении прогрелся чуть больше, чем на один градус.

«Инфракрасный обогреватель взаимодействует непосредственно с поверхностями. То есть поверхности нагреваются, от них уже нагревается воздух, и таким образом поддерживается тепло. А конвекторный пропускает через себя воздух. И уже от этого воздуха какой-то шанс нагреть стены. Конечно, потеря тепла есть и в процессе вот этой двойной передачи», — заявил эксперт.

Для чистоты эксперимента проверили температуру стен, возле которых стояли обогреватели. Оказалось, они нагрелись сильнее. С конвекторным — в среднем до 14-ти градусов, а с инфракрасным — до 16-ти.

Но почему тогда в комнатах так холодно? Эксперт объяснил, что для того, чтобы прогреть помещение, одного плинтусного обогревателя будет мало.

«Весь этот нагрев будет за счет теплопотерь. Потому что идеально изолированных помещений не бывает. Будет рассеиваться в воздух. То есть дойдет до какого-то уровня, градусов до 15-ти, и на них он застопорится, если будет один. Если их поставить несколько под каждое окно, под каждый проем, тогда уже думаю, что за сутки справятся», — пояснил специалист.

А что насчет потребления электроэнергии? В начале эксперимента подключили приборы к сети через ваттметры. В итоге конвекторный обогреватель намотал 670 Ватт. Инфракрасный оказался чуть более экономичным. За то же время потратил 560 Ватт.

«В среднем по России тариф где-то в районе 5 рублей. Ну, за два часа получается, каждый из них израсходовал где-то в районе 2,5 чуть больше рублей», — отметил эксперт.

Конечно, обогреватель редко когда работает круглые сутки. Но даже если включать его по 12 часов в день, за месяц набежит больше 500 рублей. А учитывая, что на одну комнату нужно несколько приборов, получится приличный удар по семейному бюджету.

Их лучше использовать как дополнительные обогревательные элементы. Чтобы, например, создать завесу. Если дверь или окно не сильно утеплены, то такие обогреватели позволят минимизировать потерю тепла.

Но если нужно полноценно отапливать помещение, надеяться на компактные плинтусные обогреватели не стоит. Заплатить за них придется в два раза больше, чем за классические масляные приборы, а тепла они дадут намного меньше.