От кондиционера к обогревателю: как кожа лица «кричит» о проблемах осенью
Потеряла подкожной влаги не бросается в глаза до последнего и при этом грозит глубокими морщинами. Простой тест перед зеркалом поможет узнать степени обезвоживания.
Фото, видео: 5-tv.ru
После жаркого лета, задержавшегося вплоть до конца сентября, необходимо присмотреться к качеству кожи лица и тела, так как именно после окончания сезона заметно влияние ультрафиолетовых лучей — от простого ожога до развития раковых клеток.
Как сберечь кожу лица и напитать ее влагой, чтобы подготовить к холодам, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач косметолог и дерматолог Екатерина Никитина.
Екатерина Никитина
Косметолог
Чем опасна потеря влаги кожи
Лето — это то время, когда кожа особенно активно сталкивается с агрессивными факторами внешней среды, такими как:
- ультрафиолетовое воздействие;
- сухой кондиционированный воздух;
- ветер;
- воздействие морской соли.
В начале осени очень важно правильно ухаживать за кожей, чтобы сохранить ее качество. Когда она обезвожена, то это уже вопрос не только эстетики, но и здоровья.
Недостаток воды грозит нарушением гидролипидного барьера, который представляет собой тонкую пленку на поверхности кожи, и его потеря крайне негативно сказывается на защитной функции.
«Кожа в первую очередь подвержена ультрафиолетовому воздействию, воздействию бактерий и внешних факторов. Влага — это ресурс кожи. И когда кожа не в дефиците, а напитана, то все обменные процессы протекают намного лучше», — объяснила специалист.
Как понять, что кожа обезвожена
Когда в организме недостаточно влаги, может проявляться ощущение зуда на лице или повышенной чувствительности. Даже после применения обычных средств для умывания возникает ощущение стянутости и сухости.
На обезвоженной коже часто появляются мелкие морщины, которых раньше не было. Это морщины в зонах:
- улыбки,
- под глазами,
- в зоне «гусиных лапок» (морщины вокруг глаз — Прим. Ред)
Также стоит обратить внимание на тусклый цвет лица и расширенные поры. Особенно часто с этим сталкиваются обладатели жирного типа кожи.
Если нет возможности сходить к специалисту на консультацию, то можно узнать, обезвожена ли кожа, в домашних условиях. Сделать это очень просто — нужно встать перед зеркалом, защипнуть двумя пальцами нижнюю часть лица и свести пальцы.
Если образовавшаяся складка расправится очень быстро, как и морщинка на месте складки, значит, с кожей все в порядке. Если же морщинка расправляется не так быстро или остается след, значит, кожа обезвожена, и пора с этим что-то делать.
Можно ли в домашних условиях напитать кожу
Первое, чем можно помочь своей кожи, это регулярно соблюдать водно-солевой баланс и потреблять достаточное количество жидкости. Вторым этапом в нехитрых манипуляциях врач рекомендует наладить домашний уход за кожей.
«Иногда в летний период многие пациенты пренебрегают домашним уходом, выбирают неправильные средства для умывания или более плотные крема, чем показаны их коже», — рассказала эксперт.
На фоне неправильного ухода представители жирного типа кожи могут сталкиваться с повышенным количеством воспалений, более расширенными и загрязненными порами, а обладатели сухой и чувствительной могут получить дополнительный зуд, шелушение и повышенную чувствительность.
Для людей с чувствительной кожей, которые отмечают наличие купероза, то есть наличие мелкой сеточки сосудов на лице, эта проблема может усугубляться, если кожа недостаточно гидратированная (увлажненная — Прим. ред.).
«Когда вы отдыхаете на солнце под активными ультрафиолетовыми лучами, необходимо часто мазать крема не только на лицо, но и на все тело для профилактики онкологических заболеваний», — посоветовала косметолог.
Можно ли препаратами с коллагеном компенсировать обезвоживание кожи
Коллаген связан с тургором кожи (упругость кожного покрова — Прим. ред.), с ее тонусом и уплотнением. Чтобы повысить его уровень в организме, можно добавлять в рацион аминокислоты — тогда проблема с обезвоживанием будет возвращаться реже.
«Применение SPF-кремов обязательна для представителей всех типов кожи. Таким образом вы профилактируете фотостарение (преждевременное старение кожи вследствие воздействия солнечных лучей — Прим. ред.), пигментацию и обезвоживание кожи», — рассказала дерматолог.
Такие крема будут оберегать кожу от недостатка влаги и пополнять гидрорезерв. Это обязательные действия для тех, кто планирует отдых на солнце или, например, только вернулся из жарких стран.
С обезвоживанием кожи прекрасно справляются и инъекционные процедуры, которые содержат антиоксиданты — они профилактируют пигментацию. А если человек не готов к уколам красоты, то вещество можно использовать в виде сывороток.
Для работы с обезвоженной кожей отлично подходят уходовые процедуры, которые насыщают кожу влагой: альгинатные легкие маски, пилинги с молочной кислотой, а также фотодинамическая терапия.
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