Уникальная площадка: Пятый канал провел встречу бизнес-клуба в Новосибирске

Перспективы развития и сотрудничества и ответ на вопрос: что и кто смотрит? Как прошла очередная встреча бизнес-клуба? В чем секрет успеха Пятого? И чем канал готов удивить своего зрителя? Подробнее — в программе «Светская хроника».

«Я жду ваших улыбок. Я надеюсь на прекрасный вечер. И позвольте сказать о том, что бизнес-клуб Пятого канала в городе Новосибирск открыт», — сказала директор обособленного подразделения «Эверест» в Омске Наталья Булейко.

«Должно быть интересно, познавательно. Это, думаю, что очень актуально», — высказалась директор Дальневосточного банка Елена Абросимова.

Встреча бизнес-клуба Пятого канала в Новосибирске 5-tv.ru

Пятый канал создал бизнес-клуб для российских предпринимателей. Это уникальная площадка, где участники могут обмениваться друг с другом опытом, а также делиться своими знаниями и историями успеха со всей страной в эфире канала.

«Наша потенциальная аудитория и потенциальные рекламодатели узнают ближе и наш контент, и, собственно говоря, наших звезд. И для них, мне кажется, это является такой дополнительной мотивацией для того, чтобы размещаться на площадках Пятого канала», — заявила директор Дирекции производства программ Пятого канала Маргарита Лебедева.

Первая встреча была в Омске. Организаторы тогда обещали продолжить в других городах и сдержали свое слово. Очередное заседание прошло в Новосибирске.

«Спасибо большое нашим прекрасным партнерам за те невероятные моменты, которые дарят нам. Потому что проводят в нашем городе такие прекрасные, теплые мероприятия», — подчеркнула руководитель обособленного подразделения компании «Национальный Рекламный Альянс» в Новосибирске и Омске Елена Деревянко.

«Все очень прекрасно, очень душевно. Я встретила очень много своих знакомых, друзей, с которыми мы начинали в рекламе и в маркетинге. Шедевральный вечер просто», — призналась руководитель компании «Реневал» Мария Соловьева.

Встреча бизнес-клуба Пятого канала в Новосибирске 5-tv.ru

Это третий город страны по населению. Крупнейший торговый, деловой, культурный, образовательный центр Сибири. Здесь самый восточный метрополитен России, самая длинная прямая улица мира и единственный на планете мост, под которым пролетел истребитель.

«Увидел этот аэропорт, увидел масштаб этого города. Я думаю: елки-палки, куда я приехал? Стою и смотрю по сторонам, и я просто в шоке. Просто в шоке», — отметил актер Нодар Джанелидзе.

Среди гостей мероприятия были не только предприниматели, но и звезды Пятого: актеры сериалов и ведущие популярных программ.

«Я вижу, что еще пару программ на Пятом канале должна вести я. Потому что давайте адекватно. Я хороша собой, умна, меня любят, я всех люблю. Но еще у меня хорошее чувство юмора», — заявила певица Анна Семенович.

Рекламодатели с удовольствием сотрудничают с Пятым. Ведь он входит в ТОП-3 федеральных каналов по доле аудитории. Сохранять лидерские позиции помогают любовь зрителей и успешные премьеры.

«Каждую неделю канал выдает в эфир 26 премьер, иногда немножко больше, конечно. И весь этот контент востребован нашими зрителями. У нас есть свой секрет успеха — это любовь. Любовь к нашим зрителям, к тому, что мы делаем», — объяснила Лебедева.

«Реклама очень сильно меняется каждый год, я могу сказать. И новации внедряются все время. То у нас ИИ появился, искусственный интеллект, то у нас одно время ворвался интернет, которым все очень увлеклись. Но опять же, телевидение, мне кажется, все равно победило всех. И все вернулись на телевидение. Поэтому так у нас и происходит», — выразила мнение руководитель рекламного агентства «Звезда» Наталья Колобкова.

Встреча бизнес-клуба Пятого канала в Новосибирске 5-tv.ru

Все присутствующие отмечали теплую атмосферу вечера. Участники клуба общались друг с другом, пели и танцевали под зажигательные хиты в исполнении любимых артистов.

«Какая же все-таки у нас любовь к Пятому. Надеемся, когда вы пойдете домой, эта частичка любви останется в вашем сердце», — сказала Наталья Булейко.

«Я считаю, что не надо ломать то, что работает. И раз Пятый канал столько лет существует и столько лет любим среди своих телезрителей, я думаю, что всего достаточно. И надо улучшать то, что есть сейчас, и развивать текущие проекты», — подчеркнула глава рекламного агентства Дзен Медиа Евгения Андреева.

Встреча прошла удачно. Предприниматели уходили домой в прекрасном настроении и обещали смотреть проекты Пятого канала. Программа «Светская хроника» продолжит освещать мероприятия бизнес-клуба и рассказывать о самых интересных из них своим зрителям.