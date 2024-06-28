«Заставляли давать клятву и лить воду под храмы»: как черные маги запугивают клиентов

Проклятие главной ведьмы страны — за что задержали Алену Полынь? Почему клиенты ведьмы до сих пор живут в страхе? И как уберечься от соблазна повлиять на свою судьбу с помощью магии? Ответы на эти вопросы узнала программа Пятого канала «Страна советов».

В начале июня 2024 без предварительной записи и совершенно бесплатно к Елене Суликовой, известной как Алена Полынь, нагрянули правоохранители. Причиной такого визита стала экстремистская литература.

Руководитель так называемой «Империи сильнейших ведьм» стала фигурантом дел об экстремизме и оскорблении чувств верующих. Во время избрания меры пресечения — два месяца в СИЗО — «ведьма» потеряла сознание. Из здания суда медики вынесли ее на носилках.

А ведь совсем недавно Алена Полынь была частым гостем на телевидении.

«Ни одна ситуация, ни одно событие не происходит „потому что“, вдруг что-то случилось ни с того ни с сего. Сделали одно действие — оно рождает другие действия. Каждый — творец своей реальности», — рассказывала не так давно основатель оккультной организации.

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Полынь, которая называла себя главной ведьмой страны, имела толпы клиентов и последователей. Желающих узнать будущее, а еще лучше — научиться им управлять, было десятки тысяч. И все они несли деньги. Одна из бывших клиенток в анонимном разговоре с журналистами рассказала в программе, как попала под влияние Алены Полынь и ее сотрудниц.

«Мне провели консультацию, на которой я узнала, что, конечно же, у меня все плохо. Конечно же, мне нужно, помимо ее товаров и услуг ее специалистов, мне еще нужно пройти некое посвящение. Посвящение решит все мои вопросы», — рассказала потерпевшая.

Посвящение и определенные обряды проходила каждая участница «Империи ведьм». Об этом говорят и другие пострадавшие от действий Алены Полынь.

«Нужно ставить порчи на патриархов. Подливали заговоренную воду под храмы, под церкви. Просила видеоотчет», — объяснила бывшая клиентка.

«Было общение с Аленой по Скайпу. Она мне позвонила, сказала зажечь свечу и повторять за ней. Там были слова клятвы. После этого посвящения все стало еще хуже. Я получила доступ в закрытый раздел сайта. Прочитала, просто поняла, что я вляпалась в такую секту», — призналась она.

Все эти девушки скрывают свои лица не просто так. Они боятся мести последователей Полынь, а может быть и саму ведьму.

«Они категорически отказывались давать показания и так далее. Люди запуганы. Они же учились на ведьму, они сами погружены в это и верят в это, что она их в жабу превратит. Вы знаете, сколько людей там погибло? Инсульты, инфаркты, самоубийства. Это ужас», — прокомментировал предприниматель Андрей Ковалев.

Были и финансовые потери. Консультации Полынь — не бесплатные. Некоторые участницы брали кредиты. Сайт ведьмы работает до сих пор. Цены на услуги варьируются от полутора до 35 тысяч рублей.

«Как правило, никаких договоров не существует, но есть активная реклама, где маги, чародеи, колдуны и прочие люди рекламируют свои услуги, обещая достижение определенного результата. И если вы уверены в том, что заплатили деньги, а результат не наступил, то вам прямая дорога в полицию», — посоветовал адвокат Александр Трещёв.

Именно после такой жалобы в тюрьму отправилась и другая обладательница эзотерических способностей — Люба Амаева. По данным следствия, она выманила у своей клиентки 67 миллионов рублей за снятие порчи и проклятий.

Алена Полынь по делу о мошенничестве пока не проходит, но даже по тем статьям. которые ей вменяют сейчас, ведьма может отправиться на семь лет за решетку. И это, по мнению адвокатов, должно отбить другим желание заниматься черной магией.

«Мы знаем, что как только наступают непростые времена, они плодятся, размножаются, как тараканы и клопы, с огромной скоростью. Поэтому только неотвратимость наказания и суровость мер, если они выманили крупную сумму денег, привлечение к ответственности позволит людям быть более защищенными, чем это происходит сегодня», — добавил Трещёв.

А пока эзотерические клубы с ведьмами и магами есть в любом городе и пользуются популярностью. Сотрудники программы наведались в один из таких в Москве. Подвальное помещение. Лицензию на образовательные услуги сотрудники предъявлять отказываются, но активно зазывают на платные занятия, которые якобы помогают очистить карму и раскрыть свой магический потенциал. За двухдневные занятия в этом клубе берут по 9 тысяч рублей.

Узнать свое будущее, вернуть любимого или найти своего близкого человека — вот, что толкает большинство на обращение к темным силам. Иногда эзотерика становится спасительным кругом, чем и пользуются мошенники.

«Они рассказывают о силе мысли, о магическом мышлении, что ваши мысли влияют на вашу жизнь, нужно делать какие-то ритуалы, еще что-то, и это еще больше людей погружает в это магическое мышление, что можно найти какого-то экстрасенса, какую-то ведьму, прийти, заплатить, она сделает какой-то ритуал, и все сразу решится. Многие люди не готовы прилагать усилия для того, чтобы изменить свою жизнь», — объяснил психолог Ольга Савская.

Эксперты советуют: даже в глубоком отчаянии крайне желательно оставаться рациональными. Стоит подумать, прежде чем нести деньги колдунам, ведь такая деятельность официально не зарегистрирована в России. Поддержку может оказать квалифицированный психолог, его консультация зачастую обходится даже дешевле.