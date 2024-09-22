Вы в объятиях «Бога»: как под видом тренингов личностного роста скрываются секты

Когда по осени птицы улетают на зимовку в теплые края — мы не удивляемся. Но когда мы видим косяки звезд, потянувшихся на зимовку сюда, на север, — это интересно.

Не ждали? А я тут

Впервые за долгое время в Россию приехала Наталья Андрейченко — Мэри Поппинс советского экрана, которая последние 20 лет живет в Мексике и позиционирует себя, скорее, как шаман, специалист по йоге и духовным практикам. 68-летняя Андрейченко свой визит связала с презентацией книги воспоминаний, в которой описывают свою полную драматических поворотов судьбу, свой философский путь. Избегает политических вопросов, например, про отношение к СВО, но готова за деньги выступить на корпоративе.

Снова в деле

Не менее внезапный камбэк и у главного целителя Советского Союза Анатолия Кашпировского, 85-тилетний психотерапевт пытался как раньше лечить людей через экран, но эффект, видимо, рассеивается Интернетом. Поэтому он перешел на оффлайновые привычные сеансы из Америки. Конвейер оболванивания запущен — тот же массовый гипноз, жесткий взгляд, экзальтация публики. Судя по возрасту, на сеансы приходит те же, кто уже попал однажды на крючок еще во времена перестройки. Но масштаб, конечно, уже не тот. Вместо стадионов маг собирает, в лучшем случае, ДК.

Мошеннические схемы

Времена изменились. То, что на волне перестройки было чудом и в диковинку, сейчас называется инфобизнесом, и в нем крутятся такие деньги, которые Кашпировскому и не снились. Люди отдают сотни тысяч рублей, чтобы попрыгать в зале или запустить в небо шарик с желанием без всякого гипноза. И за таких клиентов на рынке жесткая конкуренция.

Яркий пример — дело Блиновских. Семья так ловко укрывалась от налогов, что задолжала под миллиард. И чтобы избавиться от уголовного преследования, они наняли по сути такого же инфоцыгана, но от юриспруденции Эльмана Пашаева. Он прославился в свое время делом пьяного Ефремова, после которого потерял статус адвоката, а его клиент получил максимально возможный срок. Блиновским он обещал урегулировать дело за круглую сумму, и теперь этот защитник обвиняемых в мошенничестве сам обвиняется в мошенничестве.

Свято место пусто не бывает. На место Кашпировского, Блиновской и других встает новая поросль, более дерзкая. На этой неделе в Москве и Новосибирске с пафосом представили проект «Россия — это рай». Внешне все очень патриотично: цитаты из Конституции, ссылки на православные каноны и так далее. Вот только лидера этого проекта последователи иначе как «живым Богом» не называют. А деньги он собирает почему-то на счета в украинском банке и чешском фонде. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Натали Графчиковой.

В объятиях «Бога»

Бизнес-центр возле метро Арбатская в Москве. Возле зала ажиотаж. Здесь сегодня встреча богов и богинь. Вход бесплатный. Место и время сбора сообщают в последний момент. И вот я здесь, и сразу в объятиях «Бога». Так себя называет Сергей-Радомир Долматов.

Делая эффектные паузы, Радомир презентует новый проект. Цитаты из Библии и Корана вперемешку с квантовой физикой. Гуру вещает и о неком 5D измерении, в котором ему, как просветленному, удалось побывать.

Его миссия — принести счастье на планету. Направить на правильный путь всех без исключения, в том числе бойцов, которые сейчас в зоне проведения спецоперации на Украине.

«Он прикрывается православием, он прикрывается патриотизмом. На самом деле там нет ни православия, ни патриотизма. Это тоталитарная секта по всем признакам. И, конечно, главная цель — власть и деньги для руководства и ближайшего окружения», — прокомментировал профессор религиоведения православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Александр Дворкин.

Скоро апокалипсис — убеждение в этом еще один классический признак сектантства. Спастись, по словам Долматова, сможет только тот, кто живет по его правилам.

Выездные сессии выглядят вот так. Перед Сергеем несколько адептов. А вот эта процедура называется «высвобождение». А это «Христос фест» в Турции. Сотни человек идут вслед за Долматовым по улицам Анталии.

«У наших правоохранителей есть определенная информация, которая косвенно указывает на возможность контактирования Сергея Долматова Радомира с представителями зарубежных спецслужб. В первую очередь, рассматривается возможный контакт с такой организации, как Международный альянс религиозных свобод, который сейчас находится в Вашингтоне, его штаб-квартира», — прокомментировал судебный эксперт Игорь Иванишко.

Этот альянс вообще интересная организация. Создана напрямую Госдепом. Источники и размеры финансирования — скрыты. Цели предсказуемые — нести факел свободы на этот раз вероисповедания всему миру. Вот одна из конференций альянса в Праге, на ней в качестве почетных гостей священники с Украины. Именно в Чехии и Черногории, где чаще всего собирается альянс, по удивительному совпадению регулярно проводит трансформации и Радомир Долматов. Еще с 2015 года, тогда он зазывал всех в свой Университет физики сознания, как раз в Черногории, собирал по 100 тысяч евро за год обучения.

Вербовка что тогда, что сейчас — через интернет-каналы. Их сотни. Группы плодят и адепты. По самым скромным подсчетам, в них уже свыше 100 тысяч пользователей по всему миру. И все они ради одной лишь встречи с «учителем» готовы на все.

Вот еще один последователь учений Долматова — Андрей Щербинин. Автономно от «главного Бога» проводит ретриты в Сочи. На встрече сразу озвучивает условия — нужно полностью изолироваться от внешнего мира.

Сам Андрей на странице в социальных сетях давно сообщил — он умер и теперь другой. Фотографии жены и детей перестали появляться в ленте. Отречение от близких — одно из главных требований. Иначе Богом не стать.

По такой же схеме от семьи постепенно отказался и друг Сергея. Вот его переписка с сыном, которому он больше не отец.

«Выглядит это как сумасшедший дом своеобразный, тебя заставляют отказаться от всего. Из опыта моего друга: он сейчас вообще не контактирует ни с кем», — сказал друг пропавшего в секте Сергей.

Адепты готовы слушать Радомира часами. Но из зала никто не выходит. Я решаюсь на это первой. Но не тут-то было.

«Отказываться от приглашения Богов я не стала, и вот уже в Новосибирске, через несколько часов состоится живая, уже платная встреча с Радомиром», — говорит корреспондент.

«Очень сложно объяснить словами, как это работает, но прошло уже три часа с момента встречи, и зал продлевают. У многих людей происходит истерика, они выходят в холл, начинают здесь прыгать, одна из женщин просто рыдает навзрыд», — делится впечатлениями корреспондент.

Теперь и мне предстоит пройти обряд посвящения.

Если честно, я в шоке, даже пытаюсь уйти. Долматов не отпускает — нужно верить. Адепты кричат, не в силах сдержать эмоций. И вот я снова в объятиях, которые безобидными выглядят лишь для непосвященных. Для тех, кто изучением сект занимается годами, все предельно ясно.

«Установлено, являются несколько способов вербовки человека в нетрадиционные религии культа. Первым является — бомбардировка любовью. Это когда ему все время говорят, какой он хороший, какой он замечательный», — прокомментировала научный сотрудник лаборатории деструктологии Московского государственного лингвистического университета, юрист Ольга Стрекалова.

Радомир может все. Инвалидов обещает поставить на ноги, вылечить рак ему тоже по силам. Именно с таким диагнозом к гуру обратился муж Ольги Адениной. Лечение в Турции, на которое он поехал со старшей дочерью, обошлось ему в 15 тысяч долларов. И, разумеется, не помогло.

«Он там пробыл неделю, ему сказали, что неделю мало. Сказал, что нахождение там 800 долларов неделя. Чтобы выздороветь, вылечиться, ему нужно отказаться от всего имущества. Понимаете, они еще хитро так делают, мол, эти деньги даются не на лечение, а на благотворительность», — поделилась жена умершего Владимира Аденина — Ольга.

Расчетный счет почему-то не в России, в Чехии. В реквизитах — два украинских банка. С Незалежной у Долматовых отношения особые. Супруга Радомира — Мариана — родом из Одессы. Свои взгляды не скрывает. Нацистский лозунг на странице в соцсети — лишь вершина айсберга. В распоряжении «Известий» оказались аудиозаписи, на которых жена «Бога» не скупится на эмоции.

Когда вскрываю карты, на помощь сразу спешат адепты. Почему пожертвования адептов перечисляются на Запад — внятного ответа тоже нет. Толпа наседает и мне с ней, конечно, не справиться. На что способны эти люди, если сам «Бог» отдаст приказ, страшно даже представить.

«Они уже скачут как на Майдане, а если он немножечко скорректирует и скажет: „Чтобы вам излечиться от рака, вам надо совершить террористический акт на территории Российской Федерации“. Отважится на это человек? Да без проблем, тем более, если он подсел на это на все», — прокомментировал психолог и эксперт по культам, сектам и деструктивным тренингам Александр Невеев.

Встреча продолжается за закрытыми дверями. Впереди еще сотни таких же. С каждым днем количество последователей Радомира растет. И как мы убедились лично — они правда искренне верят в то, что Долматов настоящий бог, и готовы ради него на очень многое.