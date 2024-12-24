Главный соус на праздничном столе: как отличить натуральный майонез от вредного

Пять килограммов салатов с майонезом — столько в среднем съедает каждый россиянин за новогодние праздники. Такая жирная и калорийная пища — серьезный удар по организму.

Но без традиционных блюд не обходится ни один праздничный стол. Поэтому важно, чтобы майонезная заправка была качественной.

О том, как найти такой соус на прилавке, рассказал авторский проект Владимира Щеглова «Самая полезная программа».

Что должно быть в составе натурального майонеза

Шеф-повар Сергей Сергеенков прокомментировал, на что нужно обращать внимание при покупке майонеза.

«Нужно обращать внимание на состав. Это должно быть растительное масло. Это должны быть яичные желтки или же яичный порошок. Соответственно, какие-то дополнительные естественные консерванты: соль, сахар, горчичный порошок», — сказал эксперт.

По классическому рецепту майонез — продукт полностью натуральный. Но легко ли найти такую заправку в обычном магазине? Чтобы ответить на этот вопрос, решили сравнить четыре образца. Первый в пересчете за 100 граммов обошелся всего в 15 рублей. Второй — 30 рублей. Третий — 45 рублей, а самый дорогой — 60 рублей.

Для экспериментов выбрали классический майонез «Провансаль». Он должен быть густым, с жирностью 67%. Если жира меньше 50%, такой продукт майонезом вообще назвать нельзя. В нем будет меньше масла и яиц, и больше воды.

«Если мы добавим этот майонез в блюдо, то при длительном, скажем так, нахождении в блюде, майонез начинает расслаиваться на воду и, соответственно, составляющую майонеза», — объяснил шеф-повар.

Другими словами, салат скорее потечет.

Состав всех образцов близок к классическому. Тогда почему так отличается цена? Посмотрели содержимое упаковок с майонезом. Для этого открыли каждую пачку. И буквально немного майонеза выдавили на тарелку.

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Посмотрели на его консистенцию. Правильный майонез — с кремовым оттенком. Если соус белый, значит, в составе нет натуральных желтков. Производитель заменил их дешевым яичным порошком. Первый и второй образцы были слишком светлые. А вот продукты под номером три и четыре с нужным кремовым оттенком. Оценили образцы на вкус.

Первый оказался кисловатым, но при этом чувствовались яйца. Но этим майонезом не стоило заправлять вкуснейший оливье. Дешевый майонез не порадовал, но продукт подороже оказался еще более кислым. При этом лимонного сока в составе не было. Скорее всего, производитель переборщил с уксусом. А вот третий образец оказался вкусным.

«Да, он вкусный и чувствуются желтки, прям яйца», — отметил специалист.

Горчица очень хорошо чувствовалась. Но самую низкую оценку получил дорогой майонез.

«Химозный вкус, как по мне», — поделился шеф-повар.

Четвертый образец оказался самым стабилизированным.

Часто в качестве стабилизатора и загустителя производители используют крахмал. Так из дешевого, разбавленного водой майонезного соуса, получается густой продукт. Проверили образцы. Для этого нанесли по ложке каждого на мольберт и брызнули на них марганцовкой.

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Если в майонезе содержался крахмал, он должен был окрасится в синий. А если состав чистый — стать коричневым.

«Все показались одинаково. Радует то, что ни в одном из них нет крахмала», — рассказал эксперт.

Это уже хорошо. Значит, можно не переживать и не переплачивать.

Как проверить качество майонеза в домашних условиях

Есть еще один способ проверить майонез в домашних условиях. Для этого выложили в стакан по столовой ложке каждого образца, залили теплой водой, размешали и оставили на 15 минут.

За это время натуральный продукт должен расслоиться на две фракции. Если же масса в стакане осталась однородной, значит, в майонезе полно стабилизаторов.

«Первые два, я бы сказал, прям совсем мутные и очень текстурированные. Осадок сверху майонеза. Это говорит о том, что опять же много химии. Третий и четвертый лучше себя показывают», — заключил специалист.

Можно дома проверить майонез и на наличие загустителей. Для этого нужно выложить по ложке каждого образца на сковородку и немного поджарить. Натуральный соус должен просто подсохнуть.

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Первый, второй и четвертый образцы провалили испытания. Спустя несколько секунд они начали течь и плавиться. Из четырех образцов третий не растекся. В нем, наверное, самые идеальные пропорции и состав.

Но даже качественный продукт быстро испортится, если подведет упаковка. Все соусы в пакетах дой-пак. Проверили их на прочность. В этом помог пневматический вантуз. Прибор позволил накачать давление до восьми атмосфер.

Начали эксперимент с более скромных значений. После проверки даже пошел дымок. Крепче всех оказалась упаковка второго образца. Выдержала пять атмосфер. Остальные лопнули уже на отметке в три атмосферы. Но это тоже хороший результат. На складе или по дороге из магазина такой пакет точно не порвется.

Подвели итог. Лидером испытаний стал третий образец. Майонез по 45 рублей за 100 граммов.