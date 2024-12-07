Темная сторона голливудской милашки: шокирующие скандалы Энн Хэтэуэй

Спустя 20 лет Энн Хэтэуэй возвращается в «Дневники принцессы». Но сама актриса, уже разменявшая пятый десяток, не может похвастаться безупречной репутацией.

И хотя за плечами звезды множество серьезных проектов, как театральных, так и телевизионных, принесших ей награды «Эмми», BAFTA, «Золотой глобус» и «Оскар», в реальной жизни она славится статусом одной из самых отталкивающих голливудских актрис и имеет весьма скверный и далеко не сказочный характер.

Роман Хэтэуэй с мошенником

Энн Хэтэуэй на заре своей карьеры около четырех лет была в отношениях с итальянским бизнесменом Рафаэлло Фольери, который оказался замешан в деле о хищении 50 миллионов долларов, пожертвованных миллиардером Рональдом Берклом для поддержки католических церквей.

Тогда еще ничего не подозревающая Энн переехала в знаменитую Трамп-тауэр, чтобы жить вместе с возлюбленным. В свой 21 год она увидела возможность для счастливой и роскошной жизни. Пара путешествовала на частных-самолет и яхтах, останавливаясь в самых фешенебельных отелях.

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Но актриса не могла понять источник богатства своего партнера, который вскоре начал ее обманывать и пропадать. Сказка рухнула с приходом в их шикарную квартиру полиции. Тогда она узнала, что ее избранник оказался мошенником.

При этом выяснилось, что звезда Голливуда была одним из соучредителей благотворительных фондов мужчины. Личные дневники Энн были конфискованы и представлены как доказательства ее невиновности в суде. Когда подтвердилось, что девушка ничего не знала о махинациях бизнесмена, ей не стали предъявлять обвинения.

Многие пользователи Сети были удивлены тому, как за четыре года она не поняла истинной натуры мужчины. И предположили, что, вероятно, та идеальная жизнь, которую он ей дарил, затмила ее разум. При этом актриса также подверглась критике за то, что как только ее любимый был осужден, все ее чувства к нему мгновенно исчезли.

Многоликая Хэтэуэй

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С ростом популярности Энн Хэтэуэй росла и неприязнь к самой актрисе. Многие коллеги по цеху, журналисты и просто зрители отзываются о звезде весьма недоброжелательно. В Голливуде даже появился термин «Hathahate» — комбинация фамилии Хэтэуэй и слова «ненависть».

Партнеры по кадру неоднократно упрекали Хэтэуэй в притворстве и высокомерии.

«Ее показушность проявляется везде, где бы она ни участвовала. Она постоянно подстраивается под обстановку. Будь это съемки шоу или же строгая церемония „Оскар“!», — заявил как-то в интервью актер Ричард Лоусон.

Он также добавил, что знаменитость постоянно играет, а ее любимая черта — гипертрофированная смиренность и доброта. А она сама воплощает в себе собирательный образ всего плохого, что может быть в такой модели поведения.

Некоторые считают, что в Хэтэуэй проявляются черты самодовольной и хвастливой личности. Так, писатель Сара-Николь Прикетт в одной из статей отметила, что это лишь одна из сторон Энн, что ведет себя как принцесса, но внутри которой нет ничего настоящего.

Кроме того, журналисты, которым «посчастливилось» общаться с Хэтэуэй, отмечали, что актриса и знаменитость — это совершенно разные личности.

А самое неприятное в работе с ней было несоответствие между Энн в интервью и той, какой ее видят в фильмах. Оказалось, что она никогда не демонстрирует свои истинные чувства.

Так, некоторое время назад звезде Голливуда пришлось извиняться перед норвежской журналисткой Кьерсти Флаа за неприятное интервью 2012-го. В ходе разговора актриса была явно не в духе, испытывала раздражение, отрывисто и резко отвечала даже на самые элементарные вопросы.

После того, как Флаа поделилась отрывком из той беседы в YouTube, назвав его «высшим извращением», и предположила, что Хэтэуэй ненавидела ее, актрисе пришлось отреагировать на данное видео, отправив личное сообщение с извинениями. Вместе с тем она подробно рассказала, что происходило в ее жизни в тот момент, и выразила сожаление о своем поведении в ходе интервью. Флаа не стала раскрывать подробности письма, посчитав его слишком личным.

Но пользователи Сети снова не поверили в искренность Хэтэуэй, назвав это игрой и пиаром. И посоветовали либо отказываться от интервью, либо вести себя нормально.

Скандалы Хэтэуэй на «Оскаре»

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С первой волной хейта на «Оскаре» Хэтэуэй столкнулась в 2011-м, когда она вместе с Джеймсом Франко была ведущей церемонии. Зрители тут же окрестили актеров как самых худших ведущих премии.

И если Франко критиковали за его вялое и придурковатое поведение, то Хэтэуэй досталось куда больше. Зрители осудили знаменитость за то, что она, как правильная ученица, тарабанила реплики, излишне переигрывала и пыталась во что бы то ни стало устроить шоу.

Даже сам соведущий актрисы не смог отмолчаться в данной ситуации и заявил, что на фоне Хэтэуэй выглядеть иначе было просто невозможно.

«Я люблю ее, однако она настолько энергична, что даже тасманский дьявол на ее фоне смотрелся бы как истукан», — сказал Джеймс Франко на одном из шоу.

Спустя два года Хэтэуэй снова подверглась критике на «Оскаре». Тогда ее поведение на церемонии сочли надменным, улыбку — неискренней, платье — неприличным, а игру в «Отверженных» за которую она и получила премию — фальшивой.

Тогда-то актриса и поняла, что абсолютно всех раздражает. В свое оправдание она заявила, что от волнения произнесла на сцене совсем не то, что планировала, а также забыла поблагодарить своего менеджера, который боролся с раком и с которым она работала на протяжении 15 лет.

«Дело в том, что я начала говорить в тот момент, когда другие еще поднимались на сцену. Это было невежливо с моей стороны — я должна была сначала дать возможность высказаться коллегам. Возможно, это выглядело неэтично», — объяснялась актриса.

Спустя время знаменитость призналась, что многие режиссеры отказывались давать ей роли из-за того, что она считалась слишком токсичной фигурой в Сети. И только лишь поддержка со стороны Кристофера Нолана и ее работа в «Интерстелларе» помогли сохранить карьеру.

Капризы Хэтэуэй на съемочной площадке

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После того как шквал критики вокруг Хэтэуэй утих, она приступила к съемкам в новых проектах. Тогда же и появилась информация о ее звездных капризах по отношению к персоналу на съемочной площадке.

Так, во время съемок в рекламном ролике в Японии кинодива четыре раза просила заменить ей завтрак, который не соответствовал ее запросам.

По мнению Энн, она не просила ничего сложного: всего лишь яйцо-пашот, маффин и авокадо.

В первый раз яйцо оказалось недоваренным. При следующем заказе маффин был холодным (он остыл, пока повар переделывал яйцо). В третий раз яйцо оказалось холодным, пока разогревали маффин. И, наконец, в четвертый раз все было сделано безупречно, но актриса успела изменить свое мнение и решила, что предпочитает яичницу.

Известно, что подобные прихоти для знаменитости не впервой. Несколько лет назад звезда фильма «Дьявол носит Prada» просила приготовить блюдо, которого не было в меню. Заказ был срочно передан в ближайший ресторан. Но как только блюдо доставили, Хэтэуэй наотрез отказалась его есть, аргументировав это тем, что ждала его слишком долго.

Отказ Хэтэуэй общаться с поклонниками

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В 2022-м, после показа Valentino в Риме Энн Хэтэуэй продемонстрировала раздражение по отношению к своим фанатам.

«Я не могу сделать фото со всеми вами. Но, если хотите, я могу встать здесь и помахать вам рукой для памятного снимка. К сожалению, я не смогу давать автографы. Вас слишком много. Мне очень жаль, но хочу, чтобы у вас осталась хоть какая-то память. Поэтому, если хотите, я просто немного помашу. Спасибо за понимание», — заявила тогда актриса.

Тем не менее пользователи социальных платформ сочли ее ответ одновременно грубым и фальшиво вежливым. Они оставили множество негативных комментариев под публикациями актрисы и призвали к ее бойкоту.

Энн Хэтэуэй сыграет в третьей части фильма «Дневники принцессы»

Вероятно, подобное поведение Хэтэуэй является последствием ранней и вскружившей голову популярности, когда она снималась еще в первых «Дневниках принцессы». Возможно, возвращение к роли Мии Термополис поставит точку в капризах и скандалах звезды.