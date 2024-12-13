Прогресс или кощунство: что звезды думают про цифровые копии знаменитостей

Звезды кино бьют тревогу. Новые технологии в буквальном смысле наступают им на пятки. Вместо настоящих актеров в фильмах снимают компьютерные копии. Кого из знаменитых советских артистов уже оживили с помощью нейросетей? И почему дочь Василия Шукшина запретила использовать образ отца? Как с искусственным интеллектом борются в Голливуде? И сможет ли он полностью заменить работу реальных людей? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«На мой взгляд, конечно, ничего диджитал, ничего из, так скажем, роботомышления не сможет повторить человеческую суть и особенно тех великих людей, которые остались у нас в памяти как уникальные, парадоксальные», — сказала актриса Лянка Грыу.

«Новые технологии всегда интересны. Давно ли у нас были фильмы, которые снимались на пленку? Сейчас это все в прошлом. Мы забыли про это. Сейчас картина монтируется по ходу съемок», — высказалась актриса Ирина Безрукова.

Искусственный интеллект плотно вошел в нашу жизнь. Он управляет транспортом и анализирует финансовые операции. А с недавних пор технологии вышли на новый уровень. Теперь с их помощью можно создавать виртуальные образы людей, даже тех, кого уже давно нет в живых.

«В программу присылается большое количество изображений, потом на основе этих изображений создается такой специальный код компьютерный. И затем происходит накладка», — объяснил специалист по нейросетям Петр Тюрин.

С помощью искусственного интеллекта уже оживили Владислава Галкина и Леонида Куравлева. В этом году вышла картина с участием цифрового Юрия Никулина.

«Такое неоднозначное на самом деле у меня к этому отношение. Если это прям какая-то главная роль, то, мне кажется, можно найти классного, талантливого молодого актера, который, я уверена, сыграет тоже неплохо», — выразила мнение актриса Елена Борщева.

Создатели нового сериала про разведчика Штирлица сначала думали так же. Они долго искали артиста на главную роль. Но потом поняли: лучше Тихонова не сыграет никто. И обратились к дочери Вячеслава Михайловича за разрешением создать цифровой клон ее отца. Но она отказала.

«Вячеслав Тихонов очень вдумчиво и скрупулезно относился к выбору сценариев, режиссеров и много отказывался. Я не думаю, что он согласился бы сниматься в продолжении Штирлица у кого-то, кроме Татьяны Лиозновой», — заявила актриса Анна Тихонова.

Мария Шукшина тоже запретила использовать образ своего отца. Актриса заявила, что считает новую тенденцию кощунством.

«Я категорически против этого. Необходимо законодательно запретить вообще использовать образы наших любимых актеров в качестве „цифровой копии“. Неважно где: в фильмах, сериалах, рекламе», — отметила Мария Шукшина.

Такого же мнения придерживаются звезды Голливуда. В прошлом году они даже устраивали по этому поводу забастовку, которая стала самой масштабной за последние 60 лет. Причиной стал пункт в контракте, когда продюсеры предлагали актерам за минимальную финансовую компенсацию отсканировать их лицо, мимику и жесты, чтобы в дальнейшем использовать эти данные по собственному желанию бесконечное количество раз.

Многие иностранные артисты тогда высказывались против искусственного интеллекта. Бен Аффлек открыто заявил, что нейросети угрожают киноиндустрии. Разве может компьютерный образ воссоздать эмоции живого человека и полностью заменить актерскую игру?

«Искусственный интеллект не способен чувствовать, не способен описать тонко эмоцию. Он способен просто миксовать информацию и выдавать быстро», — подчеркнула актриса Ирина Безрукова.

Но если одни запрещают использовать свое цифровое изображение, то другие, наоборот, создают собственные голограммы для потомков или поклонников. Своеобразное послание в будущее.

«Происходит оцифровка живого человека. То есть он отвечает на множество вопросов. Это занимает какое-то определенное время, может быть, даже несколько дней. Потом это все отдается в работу техническому специалисту, и уже дальше клиент получает результат», — уточнила директор PR-агентства Галина Магергут.

Сербский режиссер Эмир Кустурица в шоке от современных технологий и считает, что они не принесут ничего хорошего.

«Это будет для хулиганов. Это не будет для нормальных людей», — сказал Эмир Кустурица.

Голливудским звездам в итоге удалось добиться отмены странного пункта. Теперь использовать изображение человека могут только с его согласия. В России такой закон действует уже давно. При этом российские актеры, в отличие от американских, не боятся конкуренции с искусственным интеллектом.

«Нет, страха нет. Понимание, что это возможно, есть. Может быть, так получится, а может быть, и нет. Посмотрим», — поделился актер Слава Копейкин.

Мировая практика показывает, что зрители готовы смотреть не только на живых знаменитостей. Билеты на концерты, где вместо умершей звезды выступает его голограмма, разлетаются очень быстро. Таким образом на сцену уже вернули рэпера Тупака Шакура, поп-короля Майкла Джексона, российского рокера Виктора Цоя и лидера группы «Сектор Газа» Юрия Хоя.

Поклонники были рады услышать любимые хиты и увидеть кумира даже в виде его цифрового аналога. Но, по словам специалистов, такие концерты — слишком сложный и дорогой процесс. Так же как и создание цифровой копии актера в кино. Поэтому вряд ли искусственный интеллект способен в ближайшее время создать конкуренцию.