Вот это подарочек: почему искусственная елка вызывает бесплодие

Приверженцы классики обожают живую ель за ее натуральный аромат. Для них процесс выбора елки становится настоящим ритуалом: от поездки на базар до установки дерева в уютном уголке дома. А вот любители природы выбирают искусственные деревья, считая их более экологически чистым вариантом. По их мнению, искусственную ель можно использовать на протяжении многих лет. Однако и те, и другие рискуют здоровьем.

Что за опасности таит праздничная елка? Чем может закончиться приобретение новогоднего дерева? И что делать, если все же хочется принести ель из леса, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

Как срубить живую елку на Новый год без штрафов

Срубить новогоднюю ель можно совершенно легально в питомнике. Там хвойных красавиц выращивают специально для новогоднего праздника. Сам выбрал, сам срубил. И это единственный способ добыть новогоднее дерево прямо из леса. Любые другие чреваты испорченным настроением и даже уголовным наказанием.

«Если расчет ущерба превышает пять тысяч рублей, то это уже уголовная ответственность по статье 260 УК РФ. А там — штраф пятьсот тысяч рублей. Либо исправительные работы», — пояснил старший участковый лесничий Дмитровского лесничества Иван Девисилов.

В питомнике же можно почувствовать себя дровосеком, не опасаясь последствий. А если не хочется махать топором самому, все сделают профессионалы. Об алгоритме работы питомника рассказала инженер Дмитровского лесничества Галина Хренова.

«Человек берет топорик, идет, выбирает, срубает, приходит. Мы ее обмеряем, он платит, мы выписываем накладную и все», — поделилась Хренова.

Пришедшему за елкой не обязательно самому рубить дерево. Для этого в питомнике предусмотрена специальная услуга.

«Это уже как он захочет. Он захочет, может сам срубить. Не захочет — мы ему дадим человека, который ему поможет это сделать», — прокомментировала инженер.

Цены при этом весьма демократичные. Правда, о том, как доставить елку до дома, нужно позаботиться самому. А еще подумать о правильном хранении.

Например, если надолго оставить ель во влажном непроветриваемом помещении, есть риск появления плесневых грибов. А те, в свою очередь, могут привести к различным аллергическим реакциям и даже отеку Квинке. Кроме того, на дереве могут оказаться жуки-короеды, тля и клещи.

Почему искусственные елки вредят здоровью

Врачи-токсикологи заявили: искусственные елки опасны для человека. Для их производства используются синтетические материалы, которые при нагреве даже от солнечного света выделяют летучие вещества и могут нанести серьезный вред здоровью.

«Одна миллиардная доля диоксинов уже приводит к бесплодию», — предупредил эксперт.

Первым делом при покупке искусственного дерева нужно выяснить, из какого материала его изготовили.

«Надо стараться выбирать елку из полиэтилена. В крайнем случае

— полипропилена. И даже в этих случаях следить, чтобы не было металлического каркаса», — объяснил эколог Илья Рыбальченко.

Все потому, что каркас делает переработку пластиковой елки невозможным. Скорее всего, ее просто сожгут. И новогоднее дерево нанесет вред окружающей среде. Все дело в том, что при горении елки из ПВХ (поливинилхлорида) высвобождаются опасные вещества — диоксины, загрязняющие атмосферный воздух, почву, грунтовые воды. Кроме того, это вещество может накапливаться в человеческом организме.

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Чтобы такого не допустить, нужно внимательно осмотреть изделие перед покупкой.

«Необходимо обратить внимание на то, как держатся иголочки на стволе. То есть не должно быть острых предметов, о которые можно пораниться. Не должно быть оголенной искусственной проводки», — прокомментировала врио начальника отдела управления Роспотребнадзора по Москве Любовь Куракина.

Взяли несколько синтетических елок из разных материалов и попросили эксперта оценить их безопасность. Первый образец сразу вызвал вопросы из-за электрики. Второй образец, хоть и изготовлен из полиэтилена, что считается оптимальным материалом для искусственной елки, проверку тоже не прошел.

«Она на металлическом каркасе, то есть мы понимаем, что полиэтилен из нее практически не отделим. То есть эту елку утилизировать будет крайне сложно», — сказал эколог Илья Рыбальченко.

Четвертый образец оказался таким же, как и второй. И поэтому победителем стала елка номер три. Она изготовлена из полипропилена и, кстати, оказалась дешевле своих конкурентов. Эксперт признал ее безопасной и для потребителя, и для экологии.

«Эта елка может быть переработана полностью, и тем она мне нравится. У нее нет металлического каркаса. То есть она может быть перемолота в экструдерах, она может быть переплавлена, она может быть использована второй раз», — поделился эколог.

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Для украшения синтетических деревьев не стоит использовать гирлянду из лампочек накаливания. При нагревании пластик может выделять вредные вещества. Лучше украсить зеленую красавицу светодиодами. Это касается и елки живой, которая при всех своих плюсах довольно пожароопасная.

И еще важный момент — срок использования. Если производитель уверяет, что он не ограничен, стоит задуматься. Скорее всего, это неправда. Любой пластик так или иначе будет разлагаться и терять свой вид.