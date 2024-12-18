Впереди всех ожидают долгожданные праздники. Многие предпочитают проводить их в больших и шумных компаниях. Но перед тем как отметить Новый год с близкими людьми, во многих коллективах существует традиция встретиться с коллегами на корпоративе или приватной тусовке.

Корпоративные мероприятия, безусловно, имеют важное значение для укрепления взаимосвязей между сотрудниками. Однако в условиях непринужденной атмосферы может возникнуть множество ситуаций, способствующих недопониманию между подчиненными и руководством.

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Алкоголь, часто присутствующий на таких вечеринках, может привести к излишней откровенности или даже конфликтам, которые в обычной рабочей обстановке не имели бы места. Нередки случаи, когда кто-то выпивает лишнее, смешивает горячительные напитки между собой и к концу вечеринки начинает творить настоящий беспредел.

В такие моменты легко забываются правила приличия и профессионализм. Все это может обернуться неприятными последствиями. Утренние воспоминания часто оказываются смазанными: участник мероприятия, переборщивший с употреблением алкоголя, может испытывать стыд или дискомфорт из-за своих поступков, а впереди у него важные рабочие дни. Коллеги, запечатлевшие его смелые выходки, уже иначе воспринимают его и сторонятся.

Как отправиться на корпоратив с коллегами, повеселиться от души и при этом не потерять лицо и достоинство, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог Александра Миллер.

Самые частые ошибки на корпоративах

В первую очередь каждый человек должен осознать, что корпоратив — это всего лишь повод для того, чтобы формально отметить праздник в кругу коллег. Мероприятие стоит расценивать лишь как шанс отвлечься от рутины, выпить бокал шампанского и обменяться приветствиями — и не более того.

«Походить в неформальной обстановке с бокалом игристого и с этим же бокалом, не до конца допитым, попрощаться и уехать», — сказала Миллер.

Легкие алкогольные напитки создадут праздничное настроение, но не подавят общее веселье. В любом случае важно помнить, что главная цель любой вечеринки — это общение и взаимодействие между гостями.

Однако чаще всего на предпраздничных мероприятиях встречаются следующие персонажи:

Отдыхают как в последний раз. Избыточная раскрепощенность может восприниматься как неуважение к коллегам и руководству, что способствует созданию негативного фона и подрыву авторитета. Зачастую впросак попадают те, кто не соблюдают субординацию. Такие люди уходят в отрыв, теряют лицо и, как правило, даже должность, просто потому, что не умеют себя вести на публичных мероприятиях.

Вспоминают старые обиды. В условиях непринужденной атмосферы и всех видов алкоголя порой скрытые напряжения вырываются наружу. Сослуживцы могут начать выяснять отношения, которые накапливались долгие месяцы. Дискомфортные моменты, такие как злые шутки или нестандартные ситуации, могут привести к тому, что эмоции зашкаливают, и вместо дружеского смеха начинается словесная перепалка. Стремление поправить свою честь или показать, кто здесь главный, может завершиться не только повышением голоса, но и дракой.

Хотят со всеми подружиться. Многие считают, что нужно подружиться со всеми коллегами, но такая стратегия зачастую может вызывать неловкость и даже отталкивать собеседников.

Ведут себя панибратски. Развязность может обернуться негативными последствиями, ведь границы между рабочими и личными взаимоотношениями стираются. Это приводит к тому, что не все сотрудники чувствуют себя комфортно, а некоторые могут даже ощутить давление в общении.

Пытаются соблазнить коллег. Часто можно наблюдать, как некоторые сотрудники, воодушевленные праздничным настроением, начинают пытаться искусить коллег. Такое поведение может вызвать неловкость и испортить общее впечатление от мероприятия.

По глоточку: как правильно пить алкоголь на корпоративе

Но как быть в случае, если человек переборщил с употреблением алкоголя на вечеринке в кругу коллег и руководства?

Перед тем как пойти на публичное мероприятие такого характера, не лишним будет положить в сумку или карман активированный уголь или энтеросорбент. Эти средства действуют как адсорбенты, способные связывать токсины и вредные вещества в организме, что особенно актуально после употребления алкоголя.

Психолог также порекомендовала не пренебрегать специальной методикой, которая не даст выпить лишнего. Эта техника поможет людям стать более внимательными к своим привычкам и эмоциям, связанным с употреблением спиртного.

«Можно думать о своем пустом кошельке и пустых счетах после того, как вы опростоволосились, скажем так, испортили все на корпоративе», — сказала психолог.

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Страх за базовые потребности действительно может сыграть решающую роль в контроле поведения работников на корпоративных мероприятиях.

Внутренние ограничения помогут научиться осознавать границы допустимого и избежать ситуаций, которые могут поставить под угрозу их карьеру. Чувство ответственности может стать мощным стимулом для того, чтобы не поддаваться искушениям, которые могут привести к неловким или даже разрушительным последствиям.

Ошибки на корпоративе: как их исправить

Но что делать, если план не сработал и проснувшийся утром после корпоратива человек понял, что наговорил много лишнего или даже сломал нос начальнику в ходе драки? Как попытаться себя оправдать на работе? И что нужно сделать, чтобы нормально дожить до следующего корпоратива?

В такой ситуации важно вовремя реабилитироваться и постараться загладить вину перед теми, кто был им незаслуженно обижен. Одного извинения может быть мало, и поэтому лучше прибегнуть к материальной компенсации.

Для того чтобы восстановить доверие и атмосферу на работе, важно вовремя проявить искренность и желание исправиться. В случае если неудачная ситуация произошла на корпоративе, стоит обсудить ее с коллегами. Открытый диалог поможет прояснить моменты, которые могли причинить неудобства или недопонимания.

Кроме того, допускается организация чего-то позитивного, чтобы смягчить негативные последствия. Например, принести извинения за глупые выходки на вечеринке перед коллегой-женщиной можно, если преподнести ей букет цветов. Если же инцидент произошел с начальником, то ему лучше подарить набор хорошего алкоголя.

«Но, естественно, его не пить. Просто пойти и повиниться. Сказать, что сработал человеческий фактор», — посоветовала специалист.

Не исключено, что чувства возьмут верх. И если руководитель лояльный, то, возможно, он закроет на это глаза. Но, безусловно, важным шагом станет принятие вины. Это очень важно в выстраивании любых взаимоотношений.

«Потому что, когда просто проморгали эту ситуацию, сделали вид, что ничего не произошло, это очень некрасиво и не по-взрослому», — отметила Миллер.

Следует помнить, что правильная реакция на конфликт может существенно повлиять на корпоративную культуру. Прямое и открытое общение поможет сгладить острые углы и укрепить командный дух.