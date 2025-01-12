Какой вы алкогольный напиток на старый Новый год по знаку зодиака

В преддверии праздников людям хочется наконец-то расслабиться и поднять новогоднее настроение. Так сложились традиции, что без алкоголя самый главный праздник мира не проходит.

Пятый канал решил поделиться с каким видом спиртных напитков ассоциируется каждый из знаков зодиака в шуточном гороскопе.

И помните — алкоголь вредит вашему здоровью.

Овен — водка

5-tv.ru

Какой же праздничный стол без царицы водки. Когда пройдет легкий этап праздника с шампанским или игристым — в свое правление входит «тяжелая артиллерия». Такая же крепкая, с характером и огненная, как и Овны.

После появления водки на застолье начинается настоящая тусовка — как говорится: «хороший тамада и конкурсы интересные». Именно тогда начинаются громкие и даже безбашенные соревнования, которые прекрасно соответствуют пробивному характеру Овнов. Именно они всегда стремятся быть во всем первыми и лучшими.

Телец — джин

5-tv.ru

Джин обычно не пьют без какой-то добавки, будь то лед или тоник. Все дело в сухом и терпком вкусе. Этот алкогольный напиток, который нужно пить, растягивая удовольствие. А кто, как не Телец знает, что хорошее всегда требует времени.

Поэтому если вдруг захочется понять этот земной знак зодиака, то придется подобрать для этого ключик, как и к джину лучшую комбинацию добавки.

Близнецы — текила

5-tv.ru

Ни один корпоратив или новогодняя туса не будет так весела, как та, на которой есть текила. Стоит опрокинуть стопку и закусить лаймом, как опомниться предстоит уже только на танцполе. Легкие на подъем и взбалмошные Близнецы — текила в зодиакальном круге.

Да и общение под кисло-сладким напитком дается просто, что полностью соответствует невесомости и открытости Близнецов.

Рак — дайкири

5-tv.ru

Кисло-сладкий дайкири, сочетающий в себе бодрость свежесть лайма и манкость рома, элегантно разбавит застолье. Так и Раки, обладающие тонкой натурой, смогут принести на вечеринку легкость и веселье.

Знаменитый кубинский коктейль можно пить в чистом виде или сочетать с закусками. Так и с огненные знаки расцветут в хорошей компании, превратив любую встречу в настоящий праздник.

Лев — бурбон

5-tv.ru

Царскому знаку зодиака — благородный напиток. Своим сладким вкусом и дурманящим ароматом виски получит в свою власть любого гурмана и ценителя прекрасного. А Львы, как известно, любят внимание и выделяются из всех знаков зодиака ярким характером и королевскими повадками.

Поэтому нет ничего лучше, чем провести Новый год в компании огненного знака зодиака за бокалом выдержанного бурбона.

Дева — коньяк

5-tv.ru

Терпкий, сладковатый и согревающий коньяк — олицетворение знака зодиака Дева. Алкогольный напиток благородного коричнево-золотого оттенка украсит праздничный стол так же, как и присутствие этого знака зодиака на тусовке.

Коньяк нужно пить медленно, перекатывая на языке все нотки, чтобы почувствовать каждую. Так и с Девами — чтобы узнать их натуру, нужно заглянуть в их личность поглубже и не торопиться.

Весы — ликер

5-tv.ru

Нигде не будет такого же идеального баланса во вкусовых ощущениях, как в ликере: сочетание виски и сливок дарит приятное удовольствие. Нежный, густой и легкий, как и воздушные Весы, ликер добавит искры и нотку шарма в любой праздник.

Именно изысканность сливочного напитка прекрасно сочетается с утонченностью и аристократией Весов.

Скорпион — абсент

5-tv.ru

Теормоядерный напиток для таких же термоядерных Скорпионов. Тут лучше не рисковать и действовать крайне осторожно, а то можно заснуть в одной точке Земли, а проснуться на противоположной. Как это произойдет — такая же загадка, как и знак зодиака Скорпион.

К абсенту нужен свой подход: основная нота этого напитка — полынь, которая прекрасно отпугивает любую нечисть, как и Скорпионы любых зазнаек своим острым языком, если их разозлить. Поэтому шутки в сторону — с этими двумя нужно быть настороже.

Стрелец — сангрия

5-tv.ru

Виртуозная и яркая сангрия добавит любому застолью незабываемые ноты чувственности. Огненные Стрельцы, выделяющиеся своенравием и решимостью — идеальное сочетание горячей страсти, изыска и чего-то томного.

Пряные специи в сангрии, как перчинка в характере Стрельцов — в праздник они приносят красок и атмосферу, которую могут подарить лишь они.

Козерог — соджу

5-tv.ru

Корейский алкогольный напиток сперва может показаться чуть разбавленным спиртом соком, однако это та еще темная лошадка. Хотя в данном случае — темный козел.

И оглянуться выпивающие не успеют, как праздник пройдет в тумане с проблеском гирлянд где-то на фоне. Так и с Козерогами — если они не будут следовать определенным принципам, то все может пойти наперекосяк.

Водолей — вино

5-tv.ru

Сильные и независимые Водолеи такие же благородные, как и хорошее вино. С ними можно и насладиться приятным вечером наедине с собой, и поплакать, и повеселиться.

Вино самодостаточно, но и в дуэте с сырной или фруктовой нарезкой готово заиграть в новом свете, как и Водолеи в хорошей компании.

Рыбы — шампанское

5-tv.ru

Веселенькие пузырики, которые могут ударить в голову любителям шампанского и заставить ощущать легкость во всем теле, — олицетворение чувствительных и нежных Рыб.

Они никогда не будут заставлять окружающих испытывать тяжесть от своего присутствия, однако если переборщить со своим напором, в голову ударить могут не только пузырики.