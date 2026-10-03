Родители даже не замечают: что может угрожать ребенку в игровой комнате

Детская игровая комната кажется местом, где ребенок может безопасно играть, пока родители занимаются своими делами. Но за яркими лабиринтами и мягкими игрушками могут скрываться острые детали, грязное оборудование и другие опасности.

Как должна быть устроена безопасная игровая зона? Что обязаны проверять ее владельцы и за что отвечают родители? Какие нарушения были обнаружены во время рейдов по ресторанам и торговым центрам? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Страна советов».

Детские игровые комнаты: от травм до трагедий

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В Зеленограде две сестры получили ожоги глаз прямо во время праздника. Лучи мощных лазеров светили прямо на проход к детской комнате. Суд уже вынес приговор руководству заведения.

В Ижевске ребенок налетел на острый шуруп в игровом уголке фастфуд-ресторана. Его увезли в больницу с кровотечением.

Еще страшнее все закончилось в Иванове. Шестилетний мальчик сорвался с горки в детской зоне ТЦ и умер во время операции. По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело. А руководство развлекательного центра теперь пытается загладить вину выплатами.

Опасности подстерегают детей в развлекательных центрах регулярно. Мама из Уфы и популярный блогер Мадина Неклеенова решила лично проверить игровые зоны в своем городе. То, что она увидела, возмутило бы любого — одна из них была очень грязная, а ведь там находятся дети.

По всей стране родители выкладывают кадры из игровых комнат, которые угрожают здоровью детей. И чего там только не находят, вплоть до осколков стекла.

Кто отвечает за безопасность ребенка в игровой комнате

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как должна быть организована работа игровой зоны, чтобы дети были в безопасности? Сами владельцы площадок уверяют: главная их задача — грамотно объяснить посетителям все правила.

«(В игровой комнате. — Прим. ред.) безопасное покрытие для детей. Углы закругленные. При первичном посещении обязательно дается инструктаж детям, и родители подписывают в письменной форме правила посещения игровой», — рассказала владелец детской игровой комнаты Марина Гильмутдинова.

При этом многие игровые зоны размещают объявления о том, что администрация ни за что не отвечает. Юристы предупреждают: такие таблички не освобождают владельцев от соблюдения регламентов. Но ответственность с родителей, которые передали своего ребенка в игровую зону, действительно не снимается.

«Сообщили они (родители. — Прим. ред.), не сообщили о наличии каких-либо заболеваний, препятствующих ребенку, например, участия в каком-либо аттракционе. Родители также могут быть привлечены к ответственности», — рассказала адвокат Яна Теплякова.

Рейд по игровым комнатам в торговых центрах

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Опасность представляют даже детские уголки в ресторанах. «Страна Советов» устроила рейд, чтобы проверить, насколько там соблюдают санитарные нормы.

Первая точка — ресторан японской кухни. Здесь проверка прошла успешно: воздух в норме, а ультрафиолет не выявил грязи.

А вот во втором заведении мы обнаружили серьезные нарушения — в игровой зоне находились грязные плюшевые игрушки.

В третьем ресторане приборы зафиксировали грязь на дальних полках и у раковины. Хотя администрация уверяет, что проводит санитарную обработку строго по расписанию — раз в неделю. Руководство заведения отреагировало оперативно и сразу закрыло зону на дезинфекцию.

Настоящая катастрофа может случиться, если в детской игровой произойдет возгорание. Съемочная группа «Страны советов» вместе с экспертом по пожарной безопасности Николаем Бойковым проверила уголки в крупных ТЦ под видом посетителей.

В игровом центре первого ТЦ эвакуационные двери открыты, схемы висят на видных местах. Однако сама эвакуация при ЧП окажется затруднительной, поскольку на пути эвакуации на полу лежали маты из горючих материалов, что представляет собой опасность.

Следующий игровой парк еще больше поверг в шок съемочную группу и эксперта.

— На плане (эвакуации. — Прим. ред.) показано всего два огнетушителя. И вот тут, здесь мы находимся, да? Тут что-то нет вообще ничего. Нет огнетушителей, некуда бежать.

Проверка третьей точки началась с внештатной ситуации — в торговом комплексе неожиданно погас свет. Но администрация показала идеальную теоретическую подготовку.

«Как только случается что-то чрезвычайное, например, сегодня выключился свет, все специалисты парка пришли на игровую с фонариками и проверили абсолютно все. Пролазили весь лабиринт», — говорит администратор заведения.

Как проверить детскую игровую комнату перед посещением

Прежде чем оставить сына или дочь в игровой зоне, осмотрите помещение. Убедитесь, что везде чисто. На игрушках и оборудовании не должно быть сколов, трещин, острых краев или других дефектов, которые могут привести к травме.

Обо всех проблемах сообщайте администрации игровой комнаты. Если сотрудники не отреагировали на замечания, обращайтесь в Роспотребнадзор. Это главный надзорный орган в таких вопросах.