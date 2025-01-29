Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт
Исполнительница роли Царицы-водяницы в «Сказке о царе Салтане» жила с двумя мужьями, а умерла в одиночестве, но на своих условиях.
Фото: Кадр из фильма "За двумя зайцами", режиссер Виктор Иванов, 1961г.
Статная и властная — такой в памяти миллионов осталась народная артистка РСФСР Ольга Викландт. Всесоюзную известность актрисе принесли роли сильных героинь в киносказках. Среди них образы атаманши, Бабарихи и царицы.
В реальности артистка мало чем отличалась от своих персонажей. Была такой же стойкой и непоколебимой. Несгибаемая женщина с достоинством переживала самые непредсказуемые повороты судьбы: голодное детство, две войны, смерть двух своих мужей.
Викландт даже умереть удалось с высоко поднятой головой. Пятый канал вспомнил, как складывалась жизнь легенды советского кинематографа до и после ошеломляющего успеха.
Блестящее начало творческого пути Викландт
Родилась будущая артистка еще до революции. Отцом девочки был латышский предприниматель, занимавшийся продажей загородной недвижимости в Подмосковье и владевший строительным магазином в столице. Однако события 1917 года заставили его не только завершить свой бизнес, но и оставить жену и детей (у Ольги была еще сестра Глафира).
На этот период пришлись наиболее трудные годы жизни знаменитости. Чтобы выжить, семье приходилось вести собственное хозяйство на даче в Московской области.
Любовь к искусству у будущей звезды экрана проснулась еще в детстве, поэтому, повзрослев, она решила поступать в техникум при театре МОСПС (ныне — театр имени Моссовета). Обучать всем премудростям актерской профессии Викландт стал уже известный на тот момент актер и режиссер, народный артист СССР Василий Ванин.
В процессе репетиций и постановок между педагогом и его подопечной возникли чувства. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, Ванин и Викланд поженились.
Природное обаяние юной особы обворожило не только преподавателя, попросившего ее руки, но и руководство самого театра. Уже в студенческие годы Викландт нередко появлялась на сцене МОСПС. А после получения диплома официально заступила туда на службу. Актриса моментально стала любимицей зрителей и режиссеров, которые не боялись доверять новоиспеченной коллеге самые яркие роли. Среди них — образы Людмилы в спектакле «Васса Железнова» и Мирандолины в «Трактирщике». Во второй постановке Викландт доверили заменять народную артистку СССР Веру Марецкую, уже довольно известную и востребованную на тот момент.
Успех сопровождал Викландт не только на театральных подмостках, но и на съемочных площадках. Первую роль в кино она получила в 1944-м. Образ упрямой и жесткой женщины в фильме «Хозяйка гостиницы» принес ей большую популярность. Об актрисе заговорили в высших актерских кругах и стали приглашать на съемки. Предложения лились как из рога изобилия, а артистка, не гнушаясь ничем, принимала их. Так, она сыграла Дуню в «Родных полях», Атаманшу в «Снежной королеве», Царицу-водяницу в «Садко» и бабу Бабариху в «Сказке о царе Салтане».
Вклад артистки в творчество не остался незамеченным со стороны правительств разных стран. Викландт не раз получала лауреатство творческих конкурсов. Среди них «Московская театральная весна-71» и даже «Фестиваль драматического искусства в Финляндии». В 36 лет она стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 38 — народной артисткой РСФСР.
Изменщик и уголовник в одной квартире — мужья Ольги Викландт
Браку Викландт с Ваниным не было суждено стать счастливым. Семейная идиллия прерывались нередкими изменами и интрижками мужа. Обаятельный и талантливый супруг никогда не был обделен женским вниманием и отвечал взаимностью некоторым поклонницам и коллегам по сцене. Ольге стоило огромных усилий обуздать страстную натуру режиссера, но избавиться от соперниц получалось не всегда. Единственное, что их держало вместе — любовь к театру.
Все решилось во время Великой Отечественной войны. Тогда Ольга вместе с труппой уехала в 1942-м в эвакуацию в узбекский Шымкент, где встретила новую любовь — актера Михаила Названова, сосланного в лагерь из-за доноса коллеги по Малому театру.
Поначалу Викландт много общалась с интересным мужчиной, а потом поняла, что питает к новому знакомому нежные чувства. Артистка решила не следовать привычке мужа и честно призналась ему в том, что полюбила другого. Ванин держать супругу не стал. Последовал развод.
Ольга вышла замуж за Михаила, но когда в 1943-м для актрисы появилась возможность вернуться в Москву, супруг поехать с ней не смог, так как по закону не имел права проживать в крупных городах после освобождения. Названов не прекращал творческой деятельности и снимался в кино. При этом продолжая обивать пороги органов власти, чтобы получить возможность воссоединиться с супругой. На этот период приходятся нежные послания, которые муж и жена писали друг другу каждый день. Через год после освобождения Названова реабилитировали и сняли с него судимость.
Однако на этом череда несчастий не переставала преследовать актерскую семью. Жилья у пары не было, поэтому приходилось ночевать где придется, но чаще спальней становилась гримерная. Казалось, жизнь катится в пропасть и рассчитывать уже не на что, но помощь пришла, откуда влюбленные не ожидали. Однажды Ванин случайно увидел, как актриса стирает вещи в уборной театра. Он был в ужасе от того, что супругам попросту негде жить, поэтому выделил для них самую большую комнату в своей трехкомнатной квартире.
Так началась жизнь Викландт с двумя мужьями. Мудрой актрисе удалось не просто подружить Ванина с Названовым, но и сделать из этого любовного треугольника настоящую семью, в которой все заботились друг о друге. Они сообща решали проблемы и собиралась каждый вечер на атмосферных посиделках. При этом разговоры велись о чем угодно, только не о личном — Викландт была крайне тактична в таких вопросах.
Когда Ванина перевели в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, он заботливо взял под свое крыло бывшую супругу и ее нынешнего партнера. В этом месте актриса работала до самой старости. Особенно полюбились зрителям образы Анны из «Украденного счастья», Атуевой из «Свадьбы Кречинского» и Марии Тюдор из одноименной постановки, исполненные на сцене театра.
Там Викландт реализовалась не только как актриса, но и как режиссер, поставив спектакли «Самодуры» и «На бойком месте».
Впервые одна: как Викландт потеряла всех и осталась наедине со смертью
В 1951-м из жизни ушел первый муж Викландт, а спустя 13 лет, когда все трудности были уже преодолены, не стало и Михаила Названова. Исполняя последнюю волю мужа, актриса развеяла его прах над Черным морем в Крыму.
Потеря любимого супруга стала сильным ударом для Викландт. После его смерти она перестала посещать торжественные мероприятия и даже отмечать дни рождения, но не переставала сниматься. На этот период пришлись ее знаменитые роли в сказках: Царицы-Водяницы в «Садко», атаманши в «Снежной королеве», мачехи в «Двенадцати месяцев».
Несмотря на колоссальный успех и любовь телезрителей, Викландт не стала по-настоящему счастливой. Она до мозга костей была театральной артисткой. Именно сцене актриса посвящала всю себя. Время было неумолимо. У постаревшей легенды начались проблемы с памятью, что сильно отразилось на ее карьере. Не имея возможности запомнить текст спектакля, Викландт ушла из театра и кино, перестала давать интервью и выходить на люди. Некогда блистательная артистка начала вести жизнь затворницы.
Роковым для Викландт стал 1995-й. Знаменитость неудачно упала и сломала шейку бедра. Понимая, что оставшиеся дни ее жизни будут прикованы в кровати, она поставила судьбе свои условия. Не желая быть ни для кого обузой, артистка перестала есть и пить. Она умерла в возрасте 83 лет от истощения. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с первым мужем.
86%
0.84 101.60
-1.15
Нашли ошибку?