Умерла голодной смертью: несчастливый финал жизни звезды советских сказок Ольги Викландт

Статная и властная — такой в памяти миллионов осталась народная артистка РСФСР Ольга Викландт. Всесоюзную известность актрисе принесли роли сильных героинь в киносказках. Среди них образы атаманши, Бабарихи и царицы.

В реальности артистка мало чем отличалась от своих персонажей. Была такой же стойкой и непоколебимой. Несгибаемая женщина с достоинством переживала самые непредсказуемые повороты судьбы: голодное детство, две войны, смерть двух своих мужей.

Викландт даже умереть удалось с высоко поднятой головой. Пятый канал вспомнил, как складывалась жизнь легенды советского кинематографа до и после ошеломляющего успеха.

Блестящее начало творческого пути Викландт

Кадр из фильма «Родные поля», режиссер Борис Бабочкин, Анатолий Босулаев, 1944 г.

Родилась будущая артистка еще до революции. Отцом девочки был латышский предприниматель, занимавшийся продажей загородной недвижимости в Подмосковье и владевший строительным магазином в столице. Однако события 1917 года заставили его не только завершить свой бизнес, но и оставить жену и детей (у Ольги была еще сестра Глафира).

На этот период пришлись наиболее трудные годы жизни знаменитости. Чтобы выжить, семье приходилось вести собственное хозяйство на даче в Московской области.

Любовь к искусству у будущей звезды экрана проснулась еще в детстве, поэтому, повзрослев, она решила поступать в техникум при театре МОСПС (ныне — театр имени Моссовета). Обучать всем премудростям актерской профессии Викландт стал уже известный на тот момент актер и режиссер, народный артист СССР Василий Ванин.

В процессе репетиций и постановок между педагогом и его подопечной возникли чувства. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, Ванин и Викланд поженились.

Кадр из фильма «Свет далекой звезды», режиссер Иван Пырьев, 1965 г.

Природное обаяние юной особы обворожило не только преподавателя, попросившего ее руки, но и руководство самого театра. Уже в студенческие годы Викландт нередко появлялась на сцене МОСПС. А после получения диплома официально заступила туда на службу. Актриса моментально стала любимицей зрителей и режиссеров, которые не боялись доверять новоиспеченной коллеге самые яркие роли. Среди них — образы Людмилы в спектакле «Васса Железнова» и Мирандолины в «Трактирщике». Во второй постановке Викландт доверили заменять народную артистку СССР Веру Марецкую, уже довольно известную и востребованную на тот момент.

Успех сопровождал Викландт не только на театральных подмостках, но и на съемочных площадках. Первую роль в кино она получила в 1944-м. Образ упрямой и жесткой женщины в фильме «Хозяйка гостиницы» принес ей большую популярность. Об актрисе заговорили в высших актерских кругах и стали приглашать на съемки. Предложения лились как из рога изобилия, а артистка, не гнушаясь ничем, принимала их. Так, она сыграла Дуню в «Родных полях», Атаманшу в «Снежной королеве», Царицу-водяницу в «Садко» и бабу Бабариху в «Сказке о царе Салтане».

Вклад артистки в творчество не остался незамеченным со стороны правительств разных стран. Викландт не раз получала лауреатство творческих конкурсов. Среди них «Московская театральная весна-71» и даже «Фестиваль драматического искусства в Финляндии». В 36 лет она стала заслуженной артисткой РСФСР, а в 38 — народной артисткой РСФСР.

Изменщик и уголовник в одной квартире — мужья Ольги Викландт

Кадр из фильма «Сказка о царе Салтане», режиссер Александр Птушко, 1966 г.

Браку Викландт с Ваниным не было суждено стать счастливым. Семейная идиллия прерывались нередкими изменами и интрижками мужа. Обаятельный и талантливый супруг никогда не был обделен женским вниманием и отвечал взаимностью некоторым поклонницам и коллегам по сцене. Ольге стоило огромных усилий обуздать страстную натуру режиссера, но избавиться от соперниц получалось не всегда. Единственное, что их держало вместе — любовь к театру.

Все решилось во время Великой Отечественной войны. Тогда Ольга вместе с труппой уехала в 1942-м в эвакуацию в узбекский Шымкент, где встретила новую любовь — актера Михаила Названова, сосланного в лагерь из-за доноса коллеги по Малому театру.

Поначалу Викландт много общалась с интересным мужчиной, а потом поняла, что питает к новому знакомому нежные чувства. Артистка решила не следовать привычке мужа и честно призналась ему в том, что полюбила другого. Ванин держать супругу не стал. Последовал развод.

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Ольга вышла замуж за Михаила, но когда в 1943-м для актрисы появилась возможность вернуться в Москву, супруг поехать с ней не смог, так как по закону не имел права проживать в крупных городах после освобождения. Названов не прекращал творческой деятельности и снимался в кино. При этом продолжая обивать пороги органов власти, чтобы получить возможность воссоединиться с супругой. На этот период приходятся нежные послания, которые муж и жена писали друг другу каждый день. Через год после освобождения Названова реабилитировали и сняли с него судимость.

Однако на этом череда несчастий не переставала преследовать актерскую семью. Жилья у пары не было, поэтому приходилось ночевать где придется, но чаще спальней становилась гримерная. Казалось, жизнь катится в пропасть и рассчитывать уже не на что, но помощь пришла, откуда влюбленные не ожидали. Однажды Ванин случайно увидел, как актриса стирает вещи в уборной театра. Он был в ужасе от того, что супругам попросту негде жить, поэтому выделил для них самую большую комнату в своей трехкомнатной квартире.

Так началась жизнь Викландт с двумя мужьями. Мудрой актрисе удалось не просто подружить Ванина с Названовым, но и сделать из этого любовного треугольника настоящую семью, в которой все заботились друг о друге. Они сообща решали проблемы и собиралась каждый вечер на атмосферных посиделках. При этом разговоры велись о чем угодно, только не о личном — Викландт была крайне тактична в таких вопросах.

Когда Ванина перевели в Московский драматический театр имени А. С. Пушкина, он заботливо взял под свое крыло бывшую супругу и ее нынешнего партнера. В этом месте актриса работала до самой старости. Особенно полюбились зрителям образы Анны из «Украденного счастья», Атуевой из «Свадьбы Кречинского» и Марии Тюдор из одноименной постановки, исполненные на сцене театра.

Там Викландт реализовалась не только как актриса, но и как режиссер, поставив спектакли «Самодуры» и «На бойком месте».

Впервые одна: как Викландт потеряла всех и осталась наедине со смертью

Кадр из фильма «Двенадцать месяцев», режиссер Анатолий Граник, 1973 г.

В 1951-м из жизни ушел первый муж Викландт, а спустя 13 лет, когда все трудности были уже преодолены, не стало и Михаила Названова. Исполняя последнюю волю мужа, актриса развеяла его прах над Черным морем в Крыму.

Потеря любимого супруга стала сильным ударом для Викландт. После его смерти она перестала посещать торжественные мероприятия и даже отмечать дни рождения, но не переставала сниматься. На этот период пришлись ее знаменитые роли в сказках: Царицы-Водяницы в «Садко», атаманши в «Снежной королеве», мачехи в «Двенадцати месяцев».

Несмотря на колоссальный успех и любовь телезрителей, Викландт не стала по-настоящему счастливой. Она до мозга костей была театральной артисткой. Именно сцене актриса посвящала всю себя. Время было неумолимо. У постаревшей легенды начались проблемы с памятью, что сильно отразилось на ее карьере. Не имея возможности запомнить текст спектакля, Викландт ушла из театра и кино, перестала давать интервью и выходить на люди. Некогда блистательная артистка начала вести жизнь затворницы.

Роковым для Викландт стал 1995-й. Знаменитость неудачно упала и сломала шейку бедра. Понимая, что оставшиеся дни ее жизни будут прикованы в кровати, она поставила судьбе свои условия. Не желая быть ни для кого обузой, артистка перестала есть и пить. Она умерла в возрасте 83 лет от истощения. Похоронена в Москве на Новодевичьем кладбище рядом с первым мужем.